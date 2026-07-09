Esta fue la razón por la que Óscar Pareja no fue elegido técnico del Independiente Medellín

El director técnico nacido en Colombia, Óscar Pareja, ha dirigido durante toda su carrera en el fútbol de los Estados Unidos y en México - crédito @parejagoscar/Instagram

Independiente Medellín es uno de los clubes que promete pelear por el título de la Liga BetPlay en el segundo semestre de 2026, pues luego de perder la final de 2025 y no entrar en los playoffs del pasado torneo, ahora le apunta a armar una plantilla competitiva.

Uno de los planes del Poderoso era contratar al técnico Óscar Pareja, exjugador y entrenador que se radicó en Estados Unidos, donde dirigió a varios equipos, tanto en categorías profesionales como juveniles, y sonó con fuerza para dirigir por primera vez en el fútbol colombiano.

Por desgracia, las cosas no se dieron y el timonel explicó la razón por la que no firmó el contrato con los antioqueños, cosa que sí hizo Luis Amaranto Perea, que esperó a que terminara el Mundial 2026 para despedirse como asistente técnico y sentarse en el banquillo de los rojos.

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“Me tomó en un tiempo difícil”

El entrenador se convirtió en el candidato ideal para el Poderoso porque jugó en el club antes de viajar a Estados Unidos en los años 90, de donde no salió y aprendió a dirigir clubes, triunfó en la MLS y también tuvo oportunidad en la Liga MX, así como en las categorías menores de la selección de EE. UU.

Durante una charla con Planeta Fútbol, Óscar Pareja afirmó que “me tomó en un tiempo difícil la oferta del Medellín“, pero no porque tuviera otro proyecto o dejara por un tiempo el trabajo, sino que fue sometido a un reemplazo de rodilla que lo tiene en recuperación.

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Óscar Pareja tuvo ciclos largos con FC Dallas y Orlando City, con este último dirigió de 2020 a 2026 - crédito @OrlandoCitySC/Facebook

“Me acababan de hacer una cirugía y eso me iba a tomar un tiempo”, fueron las palabras del timonel, que lamentó no poder firmar el contrato con los antioqueños porque era la oportunidad de probar suerte en el fútbol colombiano, ahora como entrenador de algún club profesional.

Pareja añadió que “me quedó difícil aceptar, todavía estoy en recuperación”, sin dar una fecha para volver a los banquillos, pero sí afirmó que tiene un objetivo por cumplir en los próximos meses para fortalecer sus conocimientos como entrenador: “Voy a estudiar un poco para renovar mi licencia UEFA”.

Independiente Medellín viene de ser eliminado en la fase de grupos de la Copa Libertadores - crédito Sergio Moraes/REUTERS

Entre los trofeos del técnico colombiano aparecen dos US Open Cup, con FC Dallas y Orlando City, y una Supporters’ Shield con la escuadra de Texas, además de ser reconocido como Entrenador del Año en la MLS durante la temporada 2016.

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“Me interesa mucho ir al fútbol colombiano”

Óscar Pareja jugó en Colombia con el Independiente Medellín y Deportivo Cali, también integró la Selección Tricolor en la Copa América de Chile 1991 y, en 1998, inició su vida en Estados Unidos, primero en sus últimos años como futbolista, luego en la labor de asistente técnico y después como entrenador.

Toda esa experiencia es la que Pareja desea traer a la Liga BetPlay, los conocimientos de la MLS en la era moderna para darle un toque especial al fútbol cafetero y renovar la manera como se llevan a cabo los proyectos deportivos, ramas formativas y contratación de jugadores.

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Óscar Pareja quiere llegar a la Liga BetPlay porque siempre dirigió en Estados Unidos y México - crédito Phelan M. Ebenhack/AP

“Me interesa mucho ir al fútbol colombiano. Quiero aprovechar la evolución que he tenido en este país y poder llevarlo a mi país“, dijo el entrenador al programa radial, además de que su sueño era ser parte del Poderoso.

Pareja afirmó que “con Medellín siempre he tenido una relación maravillosa, es mi casa“, además de que le deseó suerte a Luis Amaranto Perea al mando del cuadro rojo de Antioquia y no descartó la idea de dirigir más adelante al club: “Si en algún momento se presenta nuevamente la opción de ir a Medellín, ojalá que se pueda dar”.

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