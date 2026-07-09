Colombia

Petro se comprometió a garantizar una transición pacífica del poder en Colombia: así lo confirmó en una llamada con el presidente de Brasil

A través de una conversación telefónica con Luiz Inácio Lula da Silva, el mandatario saliente confirmó su compromiso con la democracia y el relevo institucional a partir del 7 de agosto

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Abelardo de la Espriella y Gustavo Petro - crédito Sergio Acero/Enea Lebrun/REUTERS
Petro aseguró que dejará el poder el 6 de agosto de 2026 - crédito Sergio Acero y Enea Lebrun/REUTERS

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, informó a través de su cuenta en X, que sostuvo una conversación telefónica el jueves 9 de julio con el presidente de Colombia, Gustavo Petro, en la que abordaron asuntos de la agenda bilateral y la situación política del país.

Durante el diálogo, el mandatario brasileño señaló que Petro le manifestó que dejará el cargo el 6 de agosto y que garantizará una transición pacífica del poder.

Según explicó Lula da Silva, la llamada también permitió hacer un balance de la relación entre ambos gobiernos y de los temas que compartieron durante el tiempo en que coincidieron al frente de sus respectivos países. El mandatario brasileño aseguró que Petro “reafirmó su compromiso con la democracia y una transición pacífica en el país”, al referirse al proceso de relevo presidencial.

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Petro habló sobre el cierre de su mandato

En el mensaje publicado en X, Lula da Silva indicó que la conversación incluyó un repaso de la agenda bilateral entre Colombia y Brasil, así como de la coyuntura política colombiana. Lula señaló que aprovechó la conversación para agradecer a Petro por la relación que mantuvieron durante sus gobiernos.

Le agradecí al presidente Petro su amistad y cooperación con Brasil y el pueblo brasileño”, expresó.

El mandatario brasileño añadió que, durante la administración de Petro, Colombia mantuvo una participación activa en iniciativas de integración regional. En ese sentido, afirmó que el jefe de Estado colombiano “siempre ha demostrado un firme compromiso con la integración regional y con abordar los desafíos comunes de Sudamérica”.

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