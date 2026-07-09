Ministro del Interior de De la Espriella prometió “respeto” total por la autonomía del Banco de la República tras su reunión

El futuro ministro del Interior, Rodrigo Lara Restrepo, acompañó al presidente electo Abelardo de la Espriella en una reunión con la junta directiva del Banco de la República - crédito Diego Pineda/Colprensa

El designado ministro del Interior por el electo presidente, Abelardo de la Espriella, Rodrigo Lara Restrepo, confirmó el inicio de una nueva etapa de relaciones institucionales entre el Poder Ejecutivo y la banca central tras un extenso encuentro a puerta cerrada con la junta directiva del Banco de la República.

La reunión, que se llevó a cabo el jueves 9 de julio en la sede principal del Emisor en el centro de Bogotá, fue liderada por el presidente electo junto a su equipo económico y de gobierno.

Al término de la sesión de trabajo, Lara Restrepo aseguró que el principal objetivo de la visita fue enviar un mensaje contundente de respeto absoluto a la independencia y autonomía técnica del organismo encargado de la política monetaria en Colombia.

PUBLICIDAD

La mesa de trabajo, que se extendió por más de dos horas, sirvió para abordar temas de alta sensibilidad nacional como el control de la inflación, el rumbo de las tasas de interés y las proyecciones de crecimiento de cara al próximo periodo presidencial.

De acuerdo con el futuro ministro de la política, este acercamiento representa el primer paso para reconstruir los canales de diálogo oficial con el Emisor, los cuales sufrieron un fuerte deterioro debido a los constantes choques y presiones públicas ejercidas por la administración saliente del presidente Gustavo Petro.

Noticia en desarrollo...