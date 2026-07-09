El ciclismo colombiano está de luto: falleció Rafael Antonio Niño, leyenda de la bicicleta

Rafael Antonio Niño fue una de las leyendas del ciclismo colombiano en el siglo XX - crédito Colprensa

El ciclismo colombiano, que vive una crisis en los últimos años por la falta de nuevos talentos que lleguen a Europa para competir, sufrió un duro golpe por el fallecimiento de otra leyenda de la bicicleta y recordado campeón nacional.

Rafael Antonio Niño murió a los 76 años debido a complicaciones de salud que lo aquejaron en los últimos meses y dejó un vacío enorme en el deporte local, pues era considerado un referente por su trayectoria y aporte al país, pues también trabajó en otras áreas.

Se espera en los próximos días información sobre las exequias del exciclista, el cual recibió toda clase de homenajes en vida y fue recordado por organizaciones como la Federación Colombiana de Ciclismo y el Comité Olímpico Colombiano, por sus trofeos en su carrera profesional.

PUBLICIDAD

Adiós a Rafael Antonio Niño

Durante la tarde del jueves 9 de julio, se conoció la noticia sobre el fallecimiento del máximo ganador de la Vuelta a Colombia en los años 70, toda una leyenda del deporte nacional y también precursor de las participaciones de los “escarabajos” en las grandes vueltas.

Según periodistas como César Augusto Londoño, Rafael Antonio Niño murió mientras se le realizaba una cirugía, mientras que Héctor Urrego, citado por Noticias Caracol, señaló que el expedalista de 76 años sufría una enfermedad pulmonar que lo aquejó durante unos años.

Así fue como el Comité Olímpico Colombiano homenajeó a Rafael Antonio Niño por su fallecimiento - crédito Comité Olímpico Colombiano

El exciclista nació en Cucaita, Boyacá, el 11 de diciembre de 1949, cuyo municipio erigió una estatua en su nombre por su trayectoria, la cual inició en 1970 cuando participó por primera vez en la Vuelta a Colombia, en la que dio la sorpresa porque se quedó con aquella edición junto con la Vuelta de la Juventud, todo con apenas 20 años.

PUBLICIDAD

Niño logró la Vuelta a Colombia en 1970, 1973, 1975, 1977, 1978 y 1980, siendo un récord para la competencia, además de poseer la marca de ser el máximo vencedor del Clásico RCN, con cinco ediciones en los años 70, y fueron en 1971, 1975, 1977, 1978 y 1979.

Rafael Antonio Niño fue seis veces campeón de la Vuelta a Colombia en los años 70 - crédito Federación Colombiana de Ciclismo

La Federación Colombiana de Ciclismo, en un comunicado, afirmó que “su legado trasciende los títulos y victorias. Rafael Antonio Niño fue protagonista de una de las épocas más gloriosas del ciclismo colombiano y una inspiración para miles de deportistas que encontraron en su disciplina, perseverancia y espíritu competitivo un ejemplo de vida y superación”.

PUBLICIDAD

Niño, el hombre que abrió las primeras puertas

El legado de Rafael Antonio Niño en el ciclismo colombiano no solo se basó en sus triunfos en la Vuelta a Colombia y en el Clásico RCN, sino que fue uno de los primeros en participar en las competencias de alto nivel en Europa y le dio paso a la primera generación dorada del país en los años 80.

El exciclista disputó el Giro de Italia 1974, integró el equipo Jolly Cerámica, fue gregario de Giovanni Battaglin, que fue campeón del certamen en 1981, y terminó en la posición 41 de la clasificación general, siendo la única ocasión en la que participó de una de las primeras tres vueltas.

PUBLICIDAD

La Fedeciclismo recordó que Niño abrió el camino “para las generaciones de corredores colombianos que posteriormente alcanzarían reconocimiento internacional. Tras su retiro de la competencia, continuó aportando al deporte como director técnico de equipos profesionales y formador de nuevas generaciones de ciclistas”.

Rafael Antonio Niño, que ha ganado más veces la Vuelta a Colombia y el Clásico RCN, en su labor de técnico del equipo EBSA Boyacá de ciclismo - crédito Mauricio Alvarado/Colprensa

Niño dirigió equipos como el Café de Colombia en los años 80, en la época cuando incursionó por primera vez en el Tour de Francia, y al EBSA Boyacá de ciclismo, durante la Vuelta a Colombia 2013, aunque sin grandes resultados.

“Su legado trasciende los títulos y victorias. Rafael Antonio Niño fue protagonista de una de las épocas más gloriosas del ciclismo colombiano y una inspiración para miles de deportistas que encontraron en su disciplina, perseverancia y espíritu competitivo un ejemplo de vida y superación”, señaló el Comité Olímpico Colombiano.

PUBLICIDAD