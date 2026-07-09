Encargado de negocios de EE. UU. en Colombia entregó balance de su encuentro con De la Espriella en Chiquinquirá: “Estoy emocionado”

El encargado de negocios de Estados Unidos en Colombia, Hugo Guevara, estuvo con Abelardo de la Espriella en la basílica de Chiquinquirá - crédito @USEmbassyBogota/X

Hugo Guevara, encargado de negocios de Estados Unidos en Colombia, compartió el jueves 9 de julio de 2026 su balance tras su primer encuentro oficial con el presidente electo de la República, Abelardo de la Espriella, que se llevó a cabo en Chiquinquirá (Boyacá). La reunión, que incluyó la participación en la tradicional eucaristía en la Basílica de Nuestra Señora del Rosario, marcó el inicio formal de su labor como diplomático en el país.

“Estoy emocionado de comenzar a conocer este hermoso país y de trabajar juntos por una región más segura, fuerte y próspera”, expresó Guevara en declaraciones recogidas por la embajada del país norteamericano en Colombia. Es válido destacar que el funcionario sustituyó desde el 30 de junio en el cargo a Jarahn Hillsman, que a su vez había tomado el lugar que dejó, en su momento, John McNamara.

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El presidente electo Abelardo de la Espriella sostuvo un encuentro privado con el encargado de negocios de EE. UU. en Colombia, Hugo Guevara, que tuvo como epicentro Chiquinquirá - crédito @USEmbassyBogota/X

De esta manera, la visita del mandatario entrante a esta población boyacense se convirtió en uno de sus primeros gestos simbólicos previos a la toma de posesión, que está prevista para el 7 de agosto en una guarnición militar; aunque la intención de que se lleve de esta forma ha causado fuertes críticas en la opinión pública, frente a lo que sería un evento que pone en tela de juicio, según sus críticos, su independencia.

Antes, en la jornada del miércoles 8 de julio, el presidente entrante había estado en Cúcuta (Norte de Santander), en el inicio de su gira por 32 poblaciones del país para hacer el empalme con los mandatarios locales, con miras a su administración. Y tras este encuentro, se supo que sostuvo también una reunión bilateral con el embajador de Japón en Colombia, Shimizu Toru, para fortalecer los lazos de cooperación.

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Así fue el encuentro entre Abelardo de la Espriella y Hugo Guevara en Boyacá

La jornada se desarrolló como parte la celebración del Día de la Virgen de Chiquinquirá, patrona de Colombia, en un evento que congrega cada año a miles de fieles y que representa una de las principales manifestaciones religiosas del país. De la Espriella, acompañado por su esposa, Ana Lucía Pineda, acudió a la ceremonia como parte de sus primeras actividades públicas tras su elección; y junto a él estuvo el diplomático Guevara.

Él es Hugo Guevara, encargado de negocios de EE. UU. en Colombia, ejerce desde el 30 de junio en su nuevo cargo - crédito Embajada de Estados Unidos en Colombia

“Tuve el gusto de visitar el municipio de Chiquinquirá. Agradezco al presidente electo Abelardo de la Espriella por la invitación a la eucaristía en la magnífica Basílica de Nuestra Señora del Rosario”, indicó Guevara frente a este acto religioso, que estuvo presidido por el obispo monseñor Ramón Alberto Rolón y sirvió de escenario para el saludo protocolario entre ambos, en un ambiente de recogimiento y fe católica.

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Tras la ceremonia, Guevara y De la Espriella sostuvieron una reunión privada en la que abordaron temas estratégicos para la relación bilateral. Uno de los ejes centrales fue la seguridad y la cooperación en la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado, teniendo en cuenta la experiencia en misiones de seguridad en la región, al ser director de Asuntos Internacionales de Narcóticos y Aplicación de la Ley (INL) en Guatemala.

El presidente electo Abelardo de la Espriella continuará con su gira por las regiones de Colombia, en las que irá estableciendo encuentros de empalme - crédito Europa Press

Otro de los temas centrales fue el impulso a las alianzas comerciales y la atracción de inversión extranjera, pues ambos coincidieron en la importancia de consolidar un desarrollo económico sostenible y robusto, a partir del fortalecimiento de los lazos bilaterales. Lo anterior, como parte de una agenda que promueva la prosperidad y la estabilidad en Colombia y en el entorno regional.

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La reunión reflejó, además, la comunión que existe entre el mandatario electo y la administración de Donald Trump, que respaldó de forma abierta la campaña del abogado e incluirá a Colombia en la Coalición Contra los Cárteles de las Américas: un mecanismo internacional centrado en el combate de estructuras criminales transnacionales; y, más adelante, en lo que se conoce como Escudo de las Américas.