Álvaro Uribe le salió al paso al desafío que hizo Iván Cepeda de enfrentarse en las elecciones: “Él tiene razón...”

Álvaro Uribe Vélez se pronunció sobre las declaraciones de Iván Cepeda de cara a las elecciones de 2026 - crédito Cristian Bayona/Colprensa - Carlos Ortega/EFE

Álvaro Uribe Vélez, expresidente de Colombia y líder del partido Centro Democrático, se pronunció tras las declaraciones de Iván Cepeda, aspirante presidencial del Pacto Histórico, que afirmó que su principal batalla en las elecciones de 2026 es contra él, no contra otros candidatos.

Las palabras de Cepeda, pronunciadas en entrevista con el diario El País de España, marcaron el inicio de una nueva guerra verbal entre ambos —ellos se llevan enfrentando desde años, hasta en procesos judiciales—, un enfrentamiento que reflejó las tensiones ideológicas que atraviesan la política, con las elecciones a la vuelta de la esquina.

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De acuerdo con el diario español, el senador Iván Cepeda señaló que las críticas a otros aspirantes como Paloma Valencia y Abelardo de la Espriella solo eran “distracciones”, ya que el verdadero reto de estas elecciones es combatir democráticamente a Álvaro Uribe.

Iván Cepeda señaló que su competencia directa en las elecciones presidenciales era con Álvaro Uribe - crédito Nathalia Angarita/Reuters

Según el candidato del Pacto Histórico, tanto él como sus seguidores se oponen a lo que consideran una visión extremista del expresidente, al que acusó de “disfrazarse” de una figura moderada.

“Nuestro enfrentamiento es claro: no es con Paloma ni con Abelardo, es contra Uribe”, sostuvo Cepeda, centrándose en lo que considera un “régimen” del que el expresidente sería el máximo representante.

Uribe defendió su legado de seguridad frente a Iván Cepeda

Ante estas declaraciones, el líder del partido Centro Democrático no tardó en reaccionar, por lo que en su intervención en el programa El Debate realizado por la revista Semana, ofreció su versión sobre los ataques que el senador Iván Cepeda lanzó en su contra.

Iván Cepeda señaló que no le importa enfrentarse en las urnas contra Abelardo de la Espriella y Paloma Valencia, sino ganarle a Álvaro Uribe - crédito AP/Reuters

Para el expresidente Álvaro Uribe, las afirmaciones de Iván Cepeda no eran sorprendentes, pero sí había que ponerlas en contexto: “Él tiene razón. Su grupo Farc ha intentado matarme muchas veces, yo soy sobreviviente por milagro de Dios”.

El exmandatario no dejó de lado la dura crítica que Cepeda hizo sobre su figura, particularmente en relación con la muerte de su padre. Álvaro Uribe señaló que lo que el senador del Pacto Histórico no reconoce es el daño real causado por sus constantes ataques, que intentan destruir no solo su vida política, sino su legado familiar.

“Él tiene razón. Asesinaron a mi padre, negaron ese asesinato. Dijeron infamemente que era el narcotráfico. Son mentirosos. Ellos justifican la mentira para salvar la causa”, sostuvo Uribe para el medio en mención, al criticar las versiones que Cepeda y otros impulsaron sobre el asesinato de su padre, Alberto Uribe Sierra -empresario hacendado-, un hecho que fue usado para cuestionar su integridad.

Iván Cepeda es cuestionado por el expresidente Álvaro Uribe - crédito Iván Cepeda/Facebook

El expresidente también aprovechó para recordar algunos de los episodios que considera reveladores sobre las intenciones de Cepeda: “Él ha intentado que me maten físicamente y también ha intentado acabar con mi reputación y tenerme preso”.

Uribe habló de lo que describió como el “apoyo” que Iván Cepeda tiene de sectores dentro de las instituciones del Estado, al mencionar incluso a los sindicatos del Inpec, que según él, juegan un papel clave en este proceso de persecución.

“No solo me han querido matar, sino también encarcelar”, expresó Uribe, al aludir a los intentos, en su opinión, de ponerlo tras las rejas a través de falsos testimonios, al recordar su caso.

Álvaro Uribe defendió su política de seguridad democrática en respuesta a las críticas de Iván Cepeda - crédito Eduardo Parra/Europa Press

“Él tiene razón, porque aquí hay toda la firmeza contra la violencia y aquí hay un concepto de seguridad democrática que lo favoreció a él”, señaló el expresidente, al defender su legado en materia de seguridad y mencionando cómo esta política permitió mejorar las condiciones de vida en muchas regiones de Colombia.

Al cierre de su intervención, el expresidente dejó claro que su confrontación con Cepeda no es un asunto personal, sino político: “No es que no le tenga respeto, es que no comparto sus ideas. Él está defendiendo un modelo que, a mi juicio, ha sido un fracaso”.