Colombia

Lotería del Quindío resultados jueves 19 de marzo: números ganadores del último sorteo

Como cada jueves, aquí están los resultados de la Lotería del Quindío

Guardar
El premio mayor de la
El premio mayor de la Lotería del Quindío es de mil 800 millones de pesos (Infobae)

La Lotería del Quindío publicó los números ganadores de su más reciente sorteo celebrado este jueves 19 de marzo de 2026.

Este popular sorteo entrega cientos de millones de pesos en premios a miles de participantes. Averigüe si fue uno de los ganadores de hoy.

Resultados de la Lotería del Quindío

Fecha del sorteo: jueves 19 de marzo de 2026.

Número del sorteo: 3007

Números ganadores: 7643-115.

A qué hora se juega la Lotería del Quindío

Esta lotería solo lleva a cabo un juegocada semana, todos los jueves después de las 10:30 horas de la noche. Prueba tu suerte y puedes ganar varios miles de millones de pesos en premios.

Plan de premios de la Lotería de Quindio

La Lotería del Quindio ofrece a sus apostadores la oportunidad de ganar uno de los más de 40 premios principales que suman 9.600 millones de pesos, que son los siguientes:

Un premio mayor de 2.000 millones de pesos.

Un seco de 300 millones de pesos.

Dos secos de 200 millones de pesos.

Tres secos de 100 millones de pesos.

Ocho secos de 50 millones de pesos.

10 secos de 20 millones de pesos.

20 secos de 10 millones de pesos.

A lo anterior hay que sumarle premios que la Lotería del Quindió que entrega por diferentes aproximaciones.

¿Cómo cobrar un premio de la lotería?

Cuide bien tu boleto, es muy importante que así sea porque es el comprobante oficial para cobrar el premio en caso de que resulte ganador, mantengalo en un lugar seguro y cuide que no se maltrate.

Para cobrar tu premio, si este es menor a los 5 millones de pesos, solo tiene que acudir a cualquiera de los puntos de distribución con la fotocopia de la cédula de identificación y el billete.

Si es mayor a los 5 millones de pesos, necesita presentar una copia de tu cédula de ciudadanía, el billete o fracción original firmado en la parte posterior con nombre, dirección, teléfono, código postal y ciudad, así como el Rut y un Certificado Bancario, ambos actualizados y que no supere el mes de haber sido expedido.

¿Cómo se juega la Lotería del Quindío?

Para poder ganar a la Lotería del Quindío requiere al menos 2 mil pesos para hacerte una de sus cinco fracciones. Si quieres el boleto completo lo puedes adquirir por 10 mil pesos.

Existen varias opciones para comprar la fracción o el boleto entero. Tienes la oportunidad de conseguirlo con tu lotero de confianza o en cualquiera de los distribuidores autorizados. También lo puedes hacer en línea, en las páginas oficiales de Lottired y LotiColombia.

El siguiente paso es escogersu combinación ganadora conformada por cuatro dígitos, más una serie de tres números.

Una vez comprado el boleto o la fracción con la jugada ganadora, se tiene que esperar la publicación de los resultados la noche del siguiente miércoles y revisar si se obtuvieron algunos de los premios.

Cabe mencionar que la Lotería del Quindío se lleva a cabo desde 1966 y sus ganancias se destinan al sector salud.

Temas Relacionados

Últimas actualizacionesLoterías de ColombiaLotería del Quindío sorteo

Más Noticias

“Deuda incobrable de $4,5 billones”: gobernadores alertan impacto por liquidación de EPS en Colombia

La Federación Nacional de Departamentos advirtió que liquidar EPS sin transición podría dejar pérdidas millonarias y afectar la atención en hospitales públicos del país

“Deuda incobrable de $4,5 billones”:

Super Astro Luna: resultado del último sorteo de hoy jueves 19 de marzo de 2026

El sorteo nocturno de esta reconocida lotería colombiana arrojó los siguientes números y signo zodiacal como resultados ganadores

Super Astro Luna: resultado del

Pilas: Así rotará el Pico y Placa en Villavicencio este viernes 20 de marzo de 2026

Cuáles son los autos que no transitan este viernes, chécalo y evita una multa

Pilas: Así rotará el Pico

Pico y Placa en Cartagena viernes 20 de marzo de 2026: restricciones vehiculares para evitar multas

Cuáles son los carros que no tienen permitido transitar este viernes, chécalo y evita una multa

Pico y Placa en Cartagena

Santander: estos son los cortes de la luz este viernes 20 de marzo

Conoce con anticipación los cortes al servicio eléctrico que se llevarán a cabo en tu localidad

Santander: estos son los cortes
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Triple homicidio en Belén de

Triple homicidio en Belén de Umbría: autoridades publicaron el retrato hablado del presunto responsable

Autoridades desactivaron 18 artefactos explosivos en zona rural de Huila: disidencias de ‘Iván Mordisco’ los habrían instalado

Indepaz calificó como “preocupante” que disidencias de ‘Iván Mordisco’ restrinjan el ingreso de misiones de ONU, OEA y Defensoría del Pueblo en zonas donde operan

Estas son las implicaciones de las restricciones territoriales impuestas por ‘Mordisco’ a la misiones humanitarias, según analista

Paro armado del ELN encierra a miles en Chocó y desató una crisis sin alimentos ni atención médica, así lo alertó la Defensoría

ENTRETENIMIENTO

Top de los 10 hombres

Top de los 10 hombres más ‘papacitos’ de Colombia: los galanes que encienden las redes sociales en el Día del Hombre

Carolina Ramírez le dio la espalda a la polémica por la muerte de su personaje en ‘La reina del flow’: “Le hice duelo hace rato”

Carlos Vives recibió visita de alto perfil en su bar en Bogotá y le dedicó un concierto privado: así fue el momento

Video de Yuli Ruiz con un menor causó debate en redes y su equipo legal negó censurar a sus detractores

Aida Victoria reveló lo bueno de sus exnovios que debería tener su “hombre ideal”: Westcol tiene algo que a ella la ‘mata’

Deportes

Medellín vence 2–0 a Junior

Medellín vence 2–0 a Junior en el Atanasio Girardot, con goles de Serna y Chaverra

Así llega Deportes Tolima a la Copa Libertadores: el ‘Pijao’ necesita demostrar su valía en el grupo B

Los clubes colombianos se frotan las manos: la Conmebol anunció los premios en la Copa Libertadores y Copa Sudamericana

Medellín, de buen momento internacional y mala campaña local: así llega a fase de grupos de Copa Libertadores

Así llega Junior de Barranquilla a la Copa Libertadores: el ‘Tiburón’ se verá con un viejo conocido en el grupo F