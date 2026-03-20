Colombia

Curules de paz quedaron en poder de los grupos políticos tradicionales: los nuevos representantes no tienen nada que ver con el conflicto

Una investigación señaló que personas con vínculos a partidos y maquinarias tradicionales dominaron el proceso para ocupar las curules que debían ser para damnificados del conflicto armado, relegando sus voces en el Congreso

Guardar
Las curules de paz en
Las curules de paz en Colombia quedaron en manos de grupos políticos tradicionales, según investigación de La Silla Vacía - crédito Consejo Nacional Electoral

Casi todas las curules de paz creadas para dar representación política a las víctimas del conflicto armado en Colombia habrían terminado en manos de grupos políticos y líderes tradicionales.

Esta situación, denunciada por La Silla Vacía, marca el desenlace de la que fue la última elección bajo el mecanismo que surgió del acuerdo entre el Estado y las extintas Farc hace una década, con la intención de reparar a quienes sufrieron por la guerra, pero que, hoy, evidencia una apropiación por parte de estructuras de poder previas, desplazando las voces genuinas de las víctimas.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

La investigación de la red regional del mencionado medio, citada en el episodio conducido por Tatiana Duque, detectó este patrón en múltiples regiones, entre ellas Arauca, Antioquia, Córdoba, Tolima, Catatumbo y Caquetá, en las que el derecho al voto corresponde exclusivamente a los municipios más golpeados por el conflicto armado.

Un dato revelador es el caso de Javier López, elegido en la región del Bajo Cauca Antioqueño. Pese a haberse integrado a espacios de víctimas solo a finales de 2025, López accedió a su curul impulsado por la maquinaria del exsenador liberal Julián Bedoya, consolidando así el fenómeno de apropiación de estos escaños por actores tradicionales ajenos a la experiencia directa del conflicto.

Las curules de paz nacidas
Las curules de paz nacidas para reparar víctimas del conflicto armado terminó apropiado por estructuras de poder regional en regiones como Antioquia, Córdoba y Caquetá - crédito Luisa González/Reuters

De acuerdo con Mateo Isaza Giraldo, periodista de El Armadillo, este giro es palpable. “El candidato que ganó en el Bajo Cauca era un desconocido para las mesas departamentales de víctimas hasta diciembre. Su principal vínculo era con figuras políticas, como su padre Dagoberto López y el grupo de Julián Bedoya”, detalló Isaza Giraldo en diálogo con Duque.

En el caso de la curul de Urabá, la reelección de Karen López también responde, según reportó el medio, a apoyos estructurales, no a una trayectoria ligada a la representación de víctimas, pues inicialmente obtuvo el aval por firmas y no de organizaciones de víctimas.

La cooptación política no es exclusiva de Antioquia. En Caquetá, el congresista actual heredó la curul a su propio hijo, mientras que en Montes de María, la estructura de los llamados barones electorales fue determinante en el proceso.

Lo mismo ocurrió en Arauca, donde la representante Karen Manrique se encuentra privada de libertad y enfrentará un juicio en la Corte Suprema de Justicia por presunta implicación en un desfalco a la Unidad de Gestión del Riesgo. Su esposo fue quien reclamó formalmente la credencial de congresista reelecta, una práctica que ilustra el nivel de degradación del propósito original de estas curules.

Las cifras aportan una dimensión clave sobre la facilidad con que una campaña bien financiada puede asegurarse una curul de paz. Isaza Giraldo explicó que hace cuatro años algunos candidatos ganaron con apenas 2.000 votos, un umbral muy inferior al requerido para curules ordinarias de la Cámara.

Además, una campaña tradicional para dicho cuerpo podría costar entre $10 mil y $15 mil millones, mientras que el acceso a una curul de paz podría lograrse invirtiendo entre $2.500 y $3.000 millones, dadas sus condiciones focalizadas: solo pueden votar algunos municipios, y en sus puestos rurales designados. “En el Congreso, el voto de un representante de curul de paz vale lo mismo que el de cualquiera de los partidos tradicionales”, puntualizó Isaza Giraldo en La Silla Vacía.

La incidencia de recursos y apoyos externos a las organizaciones de víctimas se reflejó en denuncias sobre compra de líderes sociales, alianzas de última hora entre candidatos, y la capacidad de múltiples campañas para desplegar caravanas y eventos públicos con abundancia de recursos —equiparable, en varios casos, al aparato propio de elecciones legislativas convencionales—.

Ganadores de curules de paz
Ganadores de curules de paz lograron escaños con tan solo 2.000 votos y campañas mucho menos costosas que las legislativas tradicionales - crédito Colprensa

Diversas voces entrevistadas para el reportaje expresaron frustración porque “compiten en escenarios de mucha desigualdad” y señalaron que la diferencia de recursos en los procesos organizativos y en la producción audiovisual evidenciaba el predominio de prácticas clientelistas. Isaza Giraldo recalcó una conversación mantenida en Caucasia, donde un líder social expresó: “No tengo nada contra el candidato, pero que no se apropie de las curules de las víctimas”.

Aunque la revisión nacional realizada por La Silla Vacía muestra que al menos la mitad de los electos provienen de estructuras políticas tradicionales, la apropiación irregular no se restringió a quienes resultaron vencedores.

Isaza Giraldo precisó que varios de los candidatos derrotados también recurrieron al apoyo de alcaldías o actores políticos consolidados en sus regiones, lo que indica un escenario ampliamente atravesado por intereses partidistas y económicos.

El caso de Karen Juliana López, por ejemplo, ilustra esta dinámica. Repitió curul en Antioquia con un despliegue de recursos y caravanas que, según Isaza Giraldo, resultaban indistinguibles de cualquier campaña a una curul ordinaria.

La representante de Arauca, Karen
La representante de Arauca, Karen Manrique, enfrenta un juicio por desfalco, lo que refleja la degradación del propósito original de los escaños especiales - crédito Colprensa

Durante la campaña, su estructura recibió dos adhesiones de última hora de candidatos que abandonaron la contienda para apoyarla, en medio de numerosos señalamientos económicos asociados a prácticas de favores y apoyos comprados.

Pese a las críticas recogidas y al desafortunado desenlace para la mayoría de organizaciones de víctimas, Isaza Giraldo reconoció en La Silla Vacía que existen matices y recalcó la existencia de algunas voces que invitan a rescatar el impacto general de una política pública bien intencionada, pero “dilapidada por la aparición de grupos políticos”.

La periodista Alejandra Mayorga, mencionada en el episodio, había señalado que, más allá de las denuncias, no todo lo que ocurrió con las curules debe considerarse un fracaso, aunque predominó la llamada “política de estómago”: prácticas clientelistas asumidas incluso por los propios candidatos, quienes reconocían que “la gente venderá el voto, pero puede votar a conciencia”.

Con la finalización de este proceso electoral, la experiencia de las curules de paz en Colombia deja como saldo principal la cooptación por parte de grupos tradicionales, el desplazamiento de las organizaciones de víctimas en el reparto real de poder y la permanencia de dinámicas clientelistas y de desigualdad en el acceso a la representación.

Temas Relacionados

Curules de pazConflicto armadoCongreso de la RepúblicaAcuerdo de paz con las FarcColombia-noticias

Más Noticias

Karina García lloró luego de que su hija Isabella le pidiera ayuda para vender contenido explícito: “No me hagas esto, mi reina”

La ‘influencer’ rememoró la etapa en la que incursionó en OnlyFans y compartió con su hija los señalamientos y críticas que recibió, insistiendo en que no desea que Isabella repita esa experiencia

Karina García lloró luego de

Comunicado de Hocol fue desmentido por testigo clave en el caso Ricardo Roa: “No solo contiene afirmaciones falsas”

La persona que ocupó la dirección de la filial señaló que existen contradicciones entre sus denuncias y la versión oficial de la compañía, lo que habría tenido implicaciones para la imagen y procesos legales del sector energético colombiano

Comunicado de Hocol fue desmentido

Por qué Rafael Correa le pidió a Gustavo Petro interrogar en Colombia a ‘Lobo menor’ antes de extraditarlo a Ecuador: “‘Suicidado’”

La captura de Ángel Esteban Aguilar Morales, señalado por el asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio, se realizó en Bogotá el miércoles 18 de marzo de 2026, después de su arribo al aeropuerto El Dorado en un vuelo procedente de México

Por qué Rafael Correa le

Arcángel advirtió al alcalde de Medellín sobre la realización de sus conciertos en el Atanasio Girardot y pidió garantías para el bienestar ciudadano

El cantante urbano tiene previstas presentaciones en Medellín los días 4 y 5 de septiembre de 2026, motivo por el cual visitó recientemente el escenario para revisar detalles logísticos y coordinar los preparativos del evento

Arcángel advirtió al alcalde de

Empresario argentino armó gigantesca polémica tras indicar cuál es la peor ciudad de Colombia: “Me van a odiar”

Las afirmaciones realizadas por Tino Mossu desencadenaron un debate sobre las condiciones urbanas y la percepción de la capital, mostrando opiniones divididas entre defensores y detractores de la ciudad

Empresario argentino armó gigantesca polémica
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Triple homicidio en Belén de

Triple homicidio en Belén de Umbría: autoridades publicaron el retrato hablado del presunto responsable

Autoridades desactivaron 18 artefactos explosivos en zona rural de Huila: disidencias de ‘Iván Mordisco’ los habrían instalado

Indepaz calificó como “preocupante” que disidencias de ‘Iván Mordisco’ restrinjan el ingreso de misiones de ONU, OEA y Defensoría del Pueblo en zonas donde operan

Estas son las implicaciones de las restricciones territoriales impuestas por ‘Mordisco’ a la misiones humanitarias, según analista

Paro armado del ELN encierra a miles en Chocó y desató una crisis sin alimentos ni atención médica, así lo alertó la Defensoría

ENTRETENIMIENTO

Arcángel advirtió al alcalde de

Arcángel advirtió al alcalde de Medellín sobre la realización de sus conciertos en el Atanasio Girardot y pidió garantías para el bienestar ciudadano

Maluma lanzó canción junto a Arcángel, inspirada en el famoso pintor Fernando Botero: qué dice la letra

Lokillo anunció que murió su abuelo tras varios días críticos: “Cosas malas pasándole a gente buena”

Familiares de Alejo Little revelaron detalles de la muerte del ‘influencer’: “Demoras y limitaciones del sistema de salud”

Hermana del ‘influencer’ Yeferson Cossio sufrió accidente mientras esquiaba: el momento quedó grabado en video

Deportes

Así quedó la tabla de

Así quedó la tabla de posiciones de la Liga BetPlay tras la victoria de Medellín ante Junior: el Poderoso lucha por entrar a los 8

Disturbios tras el partido Medellín vs. Junior por la Liga BetPlay: hubo lanzamiento de rejas

Presidente de la Federación Colombiana de Fútbol confirmó rival de la selección para el partido de despedida antes del Mundial 2026

La Dimayor aplazó el partido Millonarios vs. Tolima: Fabián Bustos deberá reorganizar al equipo entre liga y Sudamericana

Portugal, rival de Colombia en el Mundial, dio a conocer la lista de convocados para los amistosos de fecha FIFA: Cristiano Ronaldo es el gran ausente