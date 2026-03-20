Gobierno colombiano rechazó versión sobre investigaciones en Estados Unidos contra Petro: “Carecen de fundamento legal”

Embajada en Washington cuestiona credibilidad de fuentes anónimas en contra del presidente Gustavo Petro - crédito Andrea Puentes/Presidencia

La Embajada de Colombia en Estados Unidos rechazó un informe del diario The New York Times que menciona supuestas indagaciones en Nueva York contra el presidente de Colombia, Gustavo Petro Urrego.

A través de un comunicado oficial, la representación diplomática afirmó que el contenido del reporte “carece de base legal o fáctica” y se apoya en fuentes anónimas sin confirmación institucional.

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El pronunciamiento sostuvo que “un informe de prensa, basado en fuentes anónimas y sin fundamento, que alega investigaciones preliminares en dos distritos de Nueva York sobre el presidente Gustavo Petro, debe leerse en su totalidad y tratarse con cautela”. La entidad diplomática insistió en que ninguna autoridad competente emitió notificación formal ni validó las afirmaciones que recoge el artículo.

Colombia niega sustento en informe de Estados Unidos que menciona indagaciones contra Petro - crédito @ColombiaEmbUSA/X

El documento puso énfasis en la ausencia de decisiones oficiales. “Ninguna autoridad competente ha emitido una resolución o notificación formal”, señaló el texto, que también indicó que las insinuaciones difundidas no cuentan con respaldo verificable.

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