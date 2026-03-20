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Familiares de Alejo Little revelaron detalles de la muerte del ‘influencer’: “Demoras y limitaciones del sistema de salud”

Tras la muerte del creador de contenido, sus familiares difundieron un comunicado en el que explicaron que enfrentó problemas médicos desde la infancia y agradecieron el acompañamiento y el apoyo recibidos a lo largo de su trayectoria

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Alejo Little: la familia del
Alejo Little: la familia del creador de contenido explica el origen de las complicaciones que causaron su muerte - crédito @alejolittle/ Instagram

El fallecimiento de David Alejandro Peláez, conocido en redes sociales como Alejo Little, generó una fuerte conmoción tanto entre sus seguidores como en la comunidad de creadores de contenido digital en Colombia.

Alejo Little, quien acumulaba cerca de 300 mil seguidores en Instagram, se destacó por compartir su día a día con autenticidad y por visibilizar los retos y aprendizajes que implicaba vivir con una estatura de 90 centímetros, consecuencia de una displasia ósea congénita.

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La noticia de su muerte se conoció el 14 de marzo de 2026, aunque fue confirmada oficialmente días después mediante un comunicado emitido en su cuenta de Instagram.

En el mensaje, sus familiares y equipo de trabajo agradecieron el acompañamiento y el cariño que recibió a lo largo de su vida. “Con profundo respeto y recogimiento, nos dirigimos a la opinión pública, a sus seguidores y a la comunidad en general, para expresar nuestro sincero agradecimiento por el acompañamiento, el cariño y la consideración brindados a lo largo de la vida y trayectoria de David Alejandro, conocido por amor con todos por todos como Alejo Little”, se lee en la publicación.

Familiares y equipo de Alejo
Familiares y equipo de Alejo Little agradecieron el apoyo recibido y destacaron el cariño que lo acompañó durante su vida y carrera - crédito @ alejolittle/ Instagram

Sobre las causas de su fallecimiento, la familia explicó que se debieron a complicaciones derivadas de condiciones de salud que Alejo enfrentó desde la infancia. A estas dificultades se sumaron problemas y demoras propias del sistema de salud, que influyeron negativamente en su proceso.

El comunicado destacó: “Es importante señalar que las complicaciones de salud que marcaron sus últimos años estuvieron vinculadas a condiciones primarias presentes desde su infancia. A ello se sumaron las dificultades, demoras y limitaciones propias del sistema de salud actual, que impactaron de manera significativa su proceso. Esta realidad se expresa desde el respeto y la empatía, como un llamado humano a la reflexión y a la conciencia colectiva”.

La familia y el equipo de trabajo de Alejo Little aprovecharon el comunicado para agradecer a todas las personas que acompañaron y apoyaron al creador de contenido durante su vida y carrera. “Extendemos una gratitud especial a quienes creyeron en su talento desde los inicios, a quienes caminaron a su lado en cada etapa y a quienes, con su apoyo constante, hicieron posible que su legado trascendiera más allá de los escenarios, las redes y las circunstancias”.

La familia explicó que el
La familia explicó que el fallecimiento se debió a complicaciones de salud presentes desde la infancia y a demoras propias del sistema de salud - crédito @alejolittle/Instagram

Finalmente, solicitaron respeto y comprensión frente a la decisión de mantener en la privacidad los detalles y el desarrollo del momento de su partida, con el fin de proteger la dignidad y la intimidad de Alejo y su círculo más cercano. “Agradecemos también la comprensión y el respeto frente a la decisión de preservar en la esfera privada el momento de su fallecimiento. Esta determinación fue adoptada con el propósito de resguardar la dignidad, la intimidad y el amor que siempre caracterizaron su vida personal y su entorno más cercano”.

En redes sociales, amigos y seguidores dedicaron mensajes de despedida y reconocimiento, subrayando el legado de superación y alegría que Alejo Little dejó durante su trayectoria.

Frases como “nos dejaste muchas enseñanzas, ahora hacerle en honor y seguir el lema que nada nos quede grande” y “gracias a la vida por darnos tu presencia, vuela alto” reflejaron el impacto positivo de su paso por la vida pública.

A lo largo de su trayectoria, Alejo Little se distinguió no solo por su presencia en plataformas como Instagram y TikTok, sino también por su activismo en temas de inclusión y prevención del acoso escolar. Compartió experiencias personales sobre el bullying y promovió la aceptación personal, mensajes que transmitía tanto en sus publicaciones como en charlas y conferencias en colegios, universidades y empresas. Su lema “Bullying sin medida es amarse sin medida” se convirtió en un llamado recurrente a la empatía y el respeto.

El entorno de Alejo Little
El entorno de Alejo Little pidió respeto y privacidad para la familia ante el momento de su partida - crédito @alejolittle/ Instagram

Además de su faceta como creador de contenido, Alejo incursionó en la política local. En 2019, se postuló al Concejo de Medellín con propuestas enfocadas en la inclusión social y el fomento del arte y la cultura, reflejando su compromiso con la igualdad de oportunidades y el bienestar de comunidades tradicionalmente discriminadas.

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