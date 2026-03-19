Video de Yuli Ruiz con un menor causó debate en redes y su equipo legal negó censurar a sus detractores

Fuera de 'La casa de los famosos Colombia', Yuli Ruiz fue señalada de comportamiento indebido por una interacción con un menor de edad difundida en video durante las últimas horas - crédito cortesía RCN

Un video difundido en redes sociales muestra a Yuli Ruiz, participante del programa La Casa de los Famosos Colombia producido por Canal RCN, en una situación polémica durante una actividad escolar.

El registro, viralizado desde el pasado miércoles 18 de marzo, exhibe a la modelo bailando reguetón con un menor sobre una tarima, realizando movimientos que distintos usuarios catalogaron como sexualizados.

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La divulgación del video desencadenó todo tipo de señalamientos y acusaciones en redes sociales, al punto que se le acusó a la influenciadora de protagonizar un acto de pedofilia.

Al parecer, el video difundido se grabó en medio de un evento escolar y muestra a la hoy participante de La casa de los famosos Colombia colocando su cuerpo cerca de la entrepierna del menor mientras ambos bailaban. Otros niños y asistentes presenciaron la escena, lo que incrementó la indignación entre quienes cuestionaron la pertinencia de ese comportamiento en un entorno académico.

En redes sociales comenzó a circular una grabación de la participante de 'La casa de los famosos Colombia' que la puso en la mira de los televidentes - crédito Kv4rgas/X

La controversia se sumó a una serie de señalamientos y quejas previas hacia la concursante, relacionadas con su participación en el reality show del Canal RCN, particularmente tras finalizar su noviazgo con Alejandro Estrada dentro de la competencia, y su posterior beso con Altafulla durante la presencia temporal del que fuera ganador de la segunda temporada del formato, en 2025.

La viralización del material provocó que aumentaran los señalamientos hacia la imagen pública de la creadora de contenido, mientras la ausencia de un pronunciamiento oficial mantuvo el debate abierto durante varias horas.

Ante la situación, el equipo jurídico de Yuli Ruiz emitió en la tarde del jueves 19 de marzo un pronunciamiento público. Llamativamente, no hizo referencia a lo relacionado con el video que se viralizó en las últimas horas, sino a lo que serían una serie de acusaciones por parte de creadores de contenido que siguen el reality show, que afirman que el equipo digital de Yuli estaría detrás de una serie de cierres arbitrarios de cuentas en plataformas digitales, aparentemente por sus comentarios en contra de la influenciadora.

El equipo de Yuli Ruíz se pronunció a través de sus representantes legales, y negó acusaciones de estar detrás de las denuncias para cerrar cuentas de detractores de la participante de 'La casa de los famosos Colombia' de manera arbitraria - crédito @yuliruiz/Instagram

“En los últimos días, diversos creadores de contenido digital y usuarios en redes sociales han venido difundiendo afirmaciones falsas, carentes de sustento probatorio, en las que se señala de manera errónea que el equipo de Yuli Ruiz estaría reportando o gestionando el cierre de cuentas en plataformas digitales, así como realizando otras conductas que no corresponden a la realidad”, señala el comunicado firmado por Maria Fernanda Mendoza Machado, abogada representante de la modelo.

El equipo legal manifestó que estas aseveraciones afectan directamente el buen nombre y la reputación de su representada. “Rechazamos de manera categórica y enfática dichas afirmaciones, por cuanto son completamente falsas, carecen de veracidad y constituyen una afectación directa al buen nombre, la honra y la reputación personal y profesional de nuestra representada”, agrega el texto.

La defensa se amparó en lo dicho por el artículo 15 de la Constitución Política de Colombia, que protege el derecho fundamental al buen nombre y la reputación, advirtiendo sobre posibles consecuencias legales para quienes continúen difundiendo información falsa.

“Advertimos que, en caso de persistir la difusión de estas afirmaciones falsas, se procederá a iniciar las acciones legales correspondientes ante las instancias pertinentes, incluyendo acciones penales, acciones civiles y acciones constitucionales, con el fin de proteger los derechos fundamentales al buen nombre y a la honra de nuestra representada”, concluye el comunicado difundido por el equipo de Yuli Ruiz.

El comunicado fue publicado en la cuenta de Instagram de la influenciadora, que de inmediato inhabilitó la opción de comentarios. Cabe señalar, por otra parte, que en las historias instantáneas de la cuenta de Yuli se publicó una alerta por una presunta estafa digital en la que los delincuentes se harían pasar por miembros del equipo de trabajo de la quindiana.