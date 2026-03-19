Víctimas y líderes sociales de Antioquia expresaron apoyo a Iván Cepeda tras ser declarado “persona no grata”: “La verdad no es estigmatización”

La controversia se originó por referencias del candidato a Antioquia como “cuna de la parapolítica y la narcoeconomía - crédito Luisa Gonzalez/REUTERS

Un grupo de organizaciones de víctimas, defensores de derechos humanos, líderes sociales, sindicalistas y ciudadanos de Antioquia manifestaron públicamente su respaldo al senador y candidato presidencial Iván Cepeda Castro, a quien declararon “persona grata” en el departamento.

La decisión se conoció el miércoles 18 de marzo, un día después de que la Asamblea Departamental aprobara una proposición en sentido contrario.

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La declaración surge como respuesta directa a la iniciativa adoptada por al menos 14 diputados, quienes calificaron a Cepeda como “persona no grata” tras cuestionar apartes de su programa de gobierno para el periodo 2026–2030. En dichos fragmentos, el aspirante hizo referencia a Antioquia como “cuna de la parapolítica y la narcoeconomía”, lo que generó reacciones en distintos sectores políticos y sociales.

En su pronunciamiento, la asamblea fundamentó su decisión en que las afirmaciones del candidato presentan al departamento como un “escenario central o cuna” de fenómenos delictivos y de violaciones a los derechos humanos. Según el texto oficial, estas expresiones provocaron rechazo en sectores de la opinión pública, lo que motivó la adopción de la medida como una forma de sentar un precedente institucional en el contexto electoral.

Rechazo a la decisión de la asamblea departamental

a Asamblea Departamental de Antioquia declaró a Cepeda “persona no grata” por apartes de su programa de gobierno - crédito X

Las organizaciones que suscribieron la carta cuestionaron la postura de la corporación departamental y señalaron que la iniciativa desconoce hechos documentados por instancias judiciales y procesos de memoria histórica. “Rechazamos la negación de la historia. Desde sectores políticos de extrema derecha, con claros intereses electorales, se califica de ‘estigmatizantes’ las menciones a la parapolítica, la narcoeconomía y el terrorismo de Estado en Antioquia”, indicaron en el documento.

En el mismo pronunciamiento, los firmantes sostuvieron que estas referencias no constituyen señalamientos infundados, sino que corresponden a hechos reconocidos en distintos escenarios judiciales y de verdad histórica. “Para las víctimas, estas no son etiquetas, sino realidades dolorosas y bien documentadas por la justicia y la verdad histórica”, añadieron.

Asimismo, afirmaron que negar estos episodios no contribuye a la protección de la imagen del departamento, sino que invisibiliza a las víctimas del conflicto armado. En ese contexto, recordaron el caso de Jesús María Valle, cuyo asesinato fue mencionado como ejemplo de las consecuencias de denunciar hechos de violencia en la región.

Respaldo a la trayectoria de Cepeda

La carta destacó la trayectoria de Cepeda en la defensa de los derechos humanos y su trabajo con víctimas - crédito Nathalia Angarita/REUTERS

En la carta, las organizaciones también expresaron su respaldo a la trayectoria política y social de Iván Cepeda, destacando su papel en la defensa de los derechos humanos y en la visibilización de las víctimas del conflicto armado: "Cepeda es un símbolo de ética y compromiso”.

Los firmantes indicaron que el programa de gobierno del candidato recoge principios relacionados con la memoria, la justicia y la no repetición. Según el documento, su trabajo ha contribuido a posicionar en el debate público las demandas de sectores afectados por la violencia política.

De igual forma, manifestaron que la discusión sobre el pasado del departamento no debe interpretarse como un ataque a la población, sino como parte de un proceso necesario para la construcción de paz. En ese sentido, insistieron en la importancia de reconocer los hechos históricos como base para avanzar en procesos de reconciliación.

Iván Cepeda afirmó que su campaña se vuelve “cada vez más fuerte y sólida” y reiteró su confianza en ganar en primera vuelta el próximo 31 de mayo - crédito @IvanCepedaCast/X

La controversia se produce en un contexto preelectoral en el que distintos sectores han intensificado sus posiciones frente a temas relacionados con la memoria histórica y el conflicto armado. La decisión de la asamblea departamental fue presentada como la primera acción institucional de este tipo contra un aspirante presidencial en el actual ciclo electoral.

Por su parte, las organizaciones sociales indicaron que el reconocimiento de estos fenómenos forma parte de procesos de verdad y justicia. “La Verdad no es estigmatización”, afirmaron en el comunicado, en el que también advirtieron sobre los riesgos de utilizar estas discusiones con fines electorales.

Finalmente, el grupo de firmantes reiteró su respaldo al candidato y formalizó su declaración. “Declaramos a Iván Cepeda Castro persona grata y bienvenido a nuestro departamento”, concluye el documento, en el que se subraya que Antioquia es un territorio diverso con múltiples voces y posturas frente a su historia y su presente.