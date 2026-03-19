Colombia

Piden vacunarse contra la fiebre amarilla a quienes planean viajar a estos municipios del Tolima en Semana Santa

Desde la Secretaría de Salud afirmaron que la dosis debe ser aplicada con mínimo diez días de anticipación para viajes a destinos de “mayor riesgo” como Melgar, Carmen de Apicalá, Prado e Icononzo

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Los municipios priorizados son Melgar, Carmen de Apicalá, Icononzo, Prado, Purificación, Villarrica, Cunday y Dolores - crédito Secretaría de Salud

Desde la Secretaría de Salud de Bogotá emitieron una alerta de vacunación contra la fiebre amarilla para quienes planean viajar desde Bogotá a varios municipios del Tolima durante las vacaciones de Semana Santa, que comenzará el domingo 29 de marzo, hasta el 5 de abril de 2026.

Con la recomendación de que la dosis sea inyectada al menos diez días antes del desplazamiento, expertos de la autoridad sanitaria de la capital pidieron a los viajeros que prioricen la vacunación en caso de que se movilicen a municipios como Melgar, Carmen de Apicalá, Prado, Icononzo, Cunday, Villarrica, Dolores y Purificación. que figuran entre los destinos de mayor riesgo para la transmisión del virus, porque fueron incluidos en las “zonas endémicas”.

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Desde enero de 2026, las autoridades tolimenses han comunicado un contundente incremento en los casos de contagio del virus. De hecho, el más reciente reporte del Ministerio de Salud, con corte del 18 de marzo de 2026, indica que la enfermedad vírica cobró 64 fallecidos y 159 contagios desde 2024, solo en el Tolima. El departamento es el que más casos reportó.

Las autoridades de salud pidieron
Las autoridades de salud pidieron a los viajeros que prevengan contagios por fiebre amarilla en municipios de Tolima - crédito captura de pantalla Google Maps y Colprensa

En lo que va del año, se han confirmado 30 casos de fiebre amarilla y 16 muertes en Colombia. En Bogotá se han aplicado más de 52.000 dosis de la vacuna, de acuerdo con los datos oficiales.

“La principal recomendación es aplicarse la vacuna. No deje todo para última hora, aún está a tiempo de protegerse y proteger a su familia. Una sola dosis brinda protección efectiva contra esta enfermedad transmitida por mosquitos, que puede causar complicaciones graves e incluso la muerte”, advirtió Gerson Bermont, secretario de Salud.

En la entidad recordaron que la vacunación es gratuita y se encuentra disponible en más de 200 puntos habilitados en la ciudad. Está indicada para personas entre 9 meses y 59 años sin antecedente vacunal, así como para quienes hayan sido vacunados hace más de diez años y se desplacen a zonas endémicas.

Boletín sobre la fiebre amarilla
Boletín sobre la fiebre amarilla del Ministerio de Salud - crédito Ministerio de Salud

En el caso de mayores de 60 años, la aplicación debe realizarse bajo valoración médica previa y consentimiento informado, exclusivamente ante riesgo de exposición.

Recomendaciones para los viajeros en Semana Santa

Por medio de un comunicado oficial, voceros de la Secretaría de Salud también instaron a la ciudadanía a adoptar medidas de autocuidado durante el periodo festivo.

Entre las recomendaciones figuran llevar en la maleta “los medicamentos que use habitualmente”, mantener una adecuada hidratación, evitar la exposición a mosquitos “en sus horas de mayor circulación, como en la noche y en la madrugada”.

Incluso, afirmaron en caso de hospedaje en las zonas endémicas, que incluyen los municipios mencionados, es necesario “utilizar repelentes en las áreas del cuerpo que están descubiertas y usar ropa como camisas de manga y pantalones largos para prevenir picaduras de mosquitos”, aunque las temperaturas en casi todos los municipios tolimenses son altas —algunos han registrado los climas más extremos del país— y el clima, por lo general, es tropical húmedo.

La vacuna contra la fiebre
La vacuna contra la fiebre amarilla debe aplicarse diez días antes del desplazamiento - crédito Marcelo Sayão/EFE

También recomendaron el uso de mosquiteros, o toldillos, y consultar de inmediato al médico ante síntomas como fiebre, coloración amarilla de la piel, dolor abdominal o vómitos tras visitar zonas endémicas.

Las autoridades puntualizaron la prevención de la proliferación de mosquitos con la eliminación de criaderos, tapando recipientes con agua, desechando basura acumulada y evitando aguas estancadas.

“Vacunarse y adoptar medidas de autocuidado permite proteger la salud pública de todas y todos los bogotanos, especialmente en temporadas de alta movilidad como Semana Santa”, concluyeron en la entidad.

Mensaje de las autoridades a padres por receso escolar de Semana Santa

En cuanto a la ciudadanía que saldrá de la ciudad durante la temporada, desde la Alcaldía de Bogotá también emitieron recomendaciones por el receso escolar correspondiente. El regreso a clases está estipulado para el lunes 6 de abril de 2026.

“Si tienes planeado un viaje, asegura el retorno a Bogotá antes de la fecha de ingreso al colegio, así el o la estudiante podrá asistir a clases el 6 de abril sin ningún contratiempo”, informaron.

También anunciaron que las instituciones educativas públicas y privadas pueden tener anuncios previos al retorno a clases. “Recomendamos estar pendientes de los canales de atención de la institución educativa y estar al tanto de cualquier novedad”.

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