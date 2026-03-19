Jorge Enrique Robledo “le cantó la tabla” a Petro por el respaldo a Ricardo Roa como presidente de Ecopetrol: “El colmo del cinismo”

Las acusaciones contra Ricardo Roa, presidente de Ecopetrol, que pese a los escándalos que lo rodean sigue al frente de la compañía estatal, continúan desatando fuertes críticas al Gobierno de Gustavo Petro entre los líderes políticos que exigen transparencia en la gestión pública. Uno de los más acérrimos es el exsenador Jorge Enrique Robledo, que calificó como “el colmo del cinismo” la continuidad del funcionario.

El dirigente del partido Dignidad y Compromiso, que no logró su escaño para el periodo 2026-2030, no ocultó su indignación frente a la situación del titular de la compañía, sobre el que pesa una imputación formal de la Fiscalía General de la Nación por dos delitos graves, tráfico de influencias, por la compra de un apartamento, y la violación de topes por más de $5.300 millones, siendo gerente de la campaña Petro.

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Ricardo Roa goza del pleno respaldo del presidente Gustavo Petro, pese a que afronta dos graves imputaciones ante la Fiscalía - crédito Luisa González/REUTERS

El más reciente expediente penal contra Roa lo señala por la compra a precio privilegiado de un penthouse en la calle 92 de Bogotá, donde, según la acusación fiscal, pagó un 34% menos del valor de mercado. El descuento, calculado en $927 millones, provino de una firma dirigida por Serafino Iacono, exdirectivo de Pacific Rubiales y figura relevante del sector hidrocarburos en el territorio nacional.

Para Robledo, este vínculo privado representa un conflicto de intereses inaceptable, pues Roa mantuvo negociaciones inmobiliarias “con descuentos millonarios” con empresarios que poseen contratos vigentes con la petrolera estatal. Así, el excongresista reiteró la gravedad de mantener a Roa en el cargo a pesar de las imputaciones en su contra, pues han ido en detrimento de la compañía más importante del país.

“Viola sus deberes que Gustavo Petro y la junta directiva de Ecopetrol no le hayan pedido la renuncia a Ricardo Roa, el presidente de la empresa, formalmente acusado por la Fiscalía por dos graves violaciones de la ley”, dijo Robledo en un video en el que fue contundente en relación con este asunto y apuntó al jefe de Estado, en lo que sería -a su juicio- su actitud cómplice frente a lo que serían estos graves hechos.

Ecopetrol sufre una de sus peores crisis de la historia, bajo la gestión del presidente Ricardo Roa, con reducción significativa de sus utilidades - crédito Luisa González/REUTERS

El rol de Ricardo Roa al que Jorge Enrique Robledo le puso la lupa

En la carrera de fondo por la Presidencia de la República en 2022, Roa ejerció como gerente de campaña de Petro y, a juicio del exsenador, allí radica su fortaleza política. “La única razón por la cual Petro no destituye a Roa es porque él y otros cercanos saben demasiado sobre lo ocurrido en la financiación de la campaña”, destacó el exparlamentario, que no ocultó sus profundas desavenencias con Petro, que parecen profundizarse más.

Es oportuno resaltar que el Consejo Nacional Electoral (CNE) formuló cargos a la campaña de Petro tras constatar un exceso en los límites, mientras que la Fiscalía imputa a Roa como responsable directo bajo las nuevas normas penales que sancionan la administración irregular de recursos electorales. Frente a esto, el primer mandatario ha alegado una persecución política en su contra, por más de que la evidencia sería clara.

El excandidato presidencial atacó al actual mandatario por su respaldo al presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, involucrado en asuntos penales, con lo que acrecentó la controversia - crédito Presidencia - Colprensa

Para Robledo, la ausencia de reacción en la cúpula de Ecopetrol eleva la sospecha sobre la autonomía de la entidad. “Los muy bien pagos miembros de la junta directiva de Ecopetrol, con notoria irresponsabilidad, en vez de cumplirle a Colombia, siguen apoyando la sospechosa irresponsabilidad con la que Petro mantiene a Roa en la presidencia de la empresa”, sostuvo sobre el particular Robledo, que no ocultó su desazón.

Y es que el exsenador recordó que ninguna norma obliga a la junta a respaldar decisiones del Ejecutivo si estas contravienen los intereses de la empresa y del país. En la investigación central, la Fiscalía describió un beneficio económico excepcional para Roa en la compra de un apartamento de lujo, adquirido a través de Price International y vinculado a un empresario con intereses en contratos petroleros estatales.

“Perdió autoridad moral”: Jorge Enrique Robledo lanzó duros dardos a Ricardo Roa

Robledo calificó este episodio como una “prueba reina” de que Roa perdió la autoridad moral para dirigir Ecopetrol e insistió en que cualquier funcionario en un país democrático habría presentado su renuncia ante cargos de esta magnitud. Y reiteró el llamado a la junta directiva de la estatal para que actúe con independencia frente a “la sospechosa protección” que, a su juicio, el Gobierno ofrece a Roa.

El exsenador Jorge Enrique Robledo puso la lupa sobre los escándalos de Ricardo Roa, no solo por la campaña Petro presidente, sino por cuestiones personales, y exigió su renuncia - crédito Colprensa

“Sometimiento ilegal de la junta directiva de Ecopetrol, porque ninguna norma los obliga a actuar como compinches de Roa y de Petro”, apuntó el excongresista. De acuerdo con la acusación, la injerencia de terceros en decisiones empresariales y la ejecución de inversiones de alto riesgo en energías renovables, bajo la dirección de Roa, comprometen la estabilidad financiera de Ecopetrol, que sostiene el gasto nacional.

A las imputaciones penales contra el funcionario se suman las denuncias sobre la participación de personas ajenas a la empresa, como Julián Caicedo Cano, pareja del presidente, en delicados temas internos y filiales estratégicas. Robledo concluyó su crítica al afirmar que el caso Ecopetrol revela “otra prueba más del gran daño que Petro y sus correveidiles de la alta burocracia petrista le están causando a Colombia”.

Según Robledo, Ecopetrol se ha convertido en un “escudo político” del Gobierno frente a lo que Roa pueda llegar a declarar ante los jueces.