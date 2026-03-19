Jorge Celedón anunció su regreso a Bogotá con un concierto de primer nivel para contar ‘La Historia Mía’: fecha, lugar y precios

Jorge Celedón anuncia un esperado concierto en Bogotá para el 17 de septiembre de 2026, celebrando más de 30 años de carrera en el vallenato - crédito @jorgeceledon/Instagram

El calendario de conciertos en Colombia no para de hacer anuncios que parecen destinados a marcar las conversaciones a lo largo de 2026. Uno de los más recientes lo protagonizó Jorge Celedón, que dio a conocer su regreso a Bogotá para brindar un concierto que apunta a ser clave para todos los amantes del vallenato.

El cantante anunció a través de sus cuentas oficiales que se presentará en el Movistar Arena de Bogotá con un espectáculo bautizado como La Historia Mía, con el que apunta a celebrar los grandes éxitos de una carrera que ya supera las tres décadas.

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“Colombia siempre ha sido el corazón de mi música. Volver a cantar aquí y reencontrarme con la gente es algo que me llena de emoción”, afirmó el cantante en un comunicado de prensa, confirmando su presentación en el recinto bogotano, el próximo 17 de septiembre.

El regreso de Jorge Celedón a Bogotá contará con una renovación sonora y visual para ofrecer una experiencia cercana e inmersiva al público - crédito cortesía Jorge Celedón

El concierto, producido por Fénix Entertainment, marca una etapa distinta para Celedón, caracterizada por una renovación tanto sonora como visual en sus conciertos, orientada a no sacrificar su caracter masivo pero a la vez procurar darle a su público una experiencia más cercana e inmersiva.

Según declaraciones de Patricio O’Ryan, CEO de Fénix Entertainment: “Jorge Celedón es un artista que ha construido una relación muy profunda con el público colombiano. Para nosotros es muy importante poder acompañarlo en esta nueva etapa y proyectar su talento e historia”.

La productora adelantó que el espectáculo integrará dirección técnica avanzada, pantallas LED y un diseño de iluminación especialmente programado.

Las entradas para esta presentación están disponibles a través de Tu Boleta, con una fase de preventa exclusiva para clientes Movistar Total desde el 24 de marzo y hasta las 9:59 a.m. del 26 de marzo, y la venta general a partir de las 10:00 a.m. de esa misma fecha, o antes si se agota la preventa.

Las boletas para el concierto de Jorge Celedón ya están disponibles en Tu Boleta, con una preventa exclusiva - crédito cortesía Jorge Celedón

Los precios de boletería oscilan entre los 157.000 y los 450.000 pesos en tribunas, mientras que los palcos (únicamente vendidos para grupos de 10 personas) tendrán costos desde los 300.000 hasta los 650.000 pesos por persona. Cabe señalar que dichos valores no incluyen el valor añadido por concepto del servicio de la tiquetera, mismo que se verá reflejado al momento de la compra.

‘La Historia Mía’ también será un cortometraje

El artista vallenato narrará su vida y mostrará la influencia de su música en su fanaticada con su próximo proyecto - crédito cortesía Jorge Celedón

El nombre elegido por el cantante de Villanueva, La Guajira, para este nuevo montaje en vivo, no es casualidad.

Días atrás, el cantante ya había anunciado en sus redes sociales el inminente lanzamiento de “La Historia Mía”, un cortometraje que repasará su trayectoria musical y algunas de las vivencias que marcaron el inicio y desarrollo de su carrera.

El artista compartió el tráiler en el que se evidencia la intención de entrecruzar el documental con recursos de ficción. Esto quedó reflejado en la presencia de un niño, que escucha el relato como si fuese un cuento transmitido por la tradición oral.

En este adelanto, el intérprete optó por subrayar aspectos como el impacto de su natal Villanueva en su voz y su forma de relacionarse con la música, el hecho de trascender su pueblo para transformarse en una figura clave en la música latina, y la conexión construida con sus seguidores a lo largo de los años, resaltando cómo cada uno de sus éxitos se encargó de acompañar momentos significativos en la vida de su público. De este modo, “La Historia Mía” explorará aspectos personales y profesionales de Celedón, y se espera que incluya interpretaciones de canciones que lo llevaron a escenarios internacionales.

En la parte final del tráiler, el niño que escucha el relato es reemplazado por el mismo Jorge Celedón, que hace su propia declaración a la cámara: “Ahora es tiempo de contarla completa, no como cuento o leyenda, sino como mi vida, la historia mía”, dijo.