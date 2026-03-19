Directora de Inteligencia de los Estados Unidos alertó sobre el peligro que representan el ELN y las disidencias de las Farc: “Son responsables de producir y traficar grandes volúmenes de cocaína”

La directora nacional de Inteligencia, Tulsi Gabbard, señala la producción y tráfico de cocaína hacia Estados Unidos y Europa como eje de la amenaza - crédito Kevin Lamarque/Reuters

El Gobierno de Estados Unidos calificó al Ejército de Liberación Nacional (ELN) y a las disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc) como un “riesgo tangible” para la seguridad regional y para los ciudadanos estadounidenses, de acuerdo con declaraciones de la directora nacional de Inteligencia, Tulsi Gabbard, durante una intervención ante el Senado efectuada el miércoles 18 de marzo.

La funcionaria resaltó que dichas organizaciones se dedican a producir y traficar grandes volúmenes de cocaína hacia Estados Unidos y Europa, lo que además de generar inestabilidad en la región, representa una amenaza directa para la población estadounidense común.

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En ese mismo contexto, Gabbard detalló ante el Comité de Inteligencia que estas estructuras armadas ilegales no solo afectan la seguridad de Colombia y países vecinos, sino que están vinculadas a delitos violentos que pueden involucrar de manera directa a ciudadanos estadounidenses.

“Las organizaciones criminales transnacionales con base en Colombia y los grupos armados ilegales, como las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia y el Ejército de Liberación Nacional, son responsables de producir y traficar grandes volúmenes de cocaína hacia los mercados de Estados Unidos y Europa”, afirmó la funcionaria durante su intervención.

Estados Unidos advierte que el ELN y las disidencias de las Farc representan un riesgo tangible para la seguridad regional y los ciudadanos estadounidenses - crédito TVEFE y AFP

“Estas y otras organizaciones transnacionales criminales continúan representando un riesgo muy tangible e individualizado de delitos violentos para los ciudadanos estadounidenses comunes, además de contribuir a la inestabilidad regional”, enfatizó Gabbard ante el Senado.

El señalamiento ubica nuevamente a Colombia como un foco prioritario en la agenda de seguridad de Estados Unidos, en un momento en que las agencias gubernamentales enfrentan fuertes presiones internas derivadas de la reciente guerra con Irán y la renuncia del jefe del Centro Nacional de Contraterrorismo, Joe Kent.

Así mismo, las afirmaciones de Gabbard coinciden con una coyuntura marcada por tensiones en el sector de inteligencia y seguridad de Estados Unidos, agravadas tras la renuncia de Joe Kent. Kent, exjefe del Centro Nacional de Contraterrorismo, envió una carta en la que cuestionaba la decisión de iniciar la guerra con Irán.

En ella afirmó que “Irán no representaba ninguna amenaza inminente para nuestra nación y está claro que iniciamos esta guerra debido a la presión de Israel y de su poderoso lobby estadounidense”..

Departamento de Estado señaló a ELN, disidencias de las FARC y Sendero Luminoso como principales amenazas terroristas en 2023

El Departamento de Estado de Estados Unidos señaló en 2023 a ELN, disidencias de las Farc y Sendero Luminoso como las principales amenazas terroristas en América Latina según su informe anual - crédito Reuters

La advertencia de la directora de Inteligencia no constituye un hecho aislado. En su informe anual sobre terrorismo de diciembre de 2023, el Departamento de Estado de Estados Unidos incluyó al ELN, a las disidencias de las Farc —específicamente a la Segunda Marquetalia, liderada por Iván Márquez, y al Estado Mayor Central, bajo el mando de Iván Mordisco— y a Sendero Luminoso entre “las amenazas terroristas más importantes de la región”.

El Departamento de Estado resaltó entonces que “el terrorismo siguió siendo un problema de seguridad para algunos países en diversas partes de América Latina en 2023”.

Estados Unidos catalogó al ELN, a las disidencias de las Farc y a Sendero Luminoso (Perú) como las principales amenazas terroristas en América Latina durante 2023, de acuerdo con el informe anual sobre terrorismo publicado este jueves por el Departamento de Estado.

Según el documento, estas organizaciones ejecutaron atentados con explosivos, secuestros y ataques contra infraestructuras civiles, así como instalaciones militares y policiales en Colombia y Venezuela.

Las disidencias armadas combatieron instituciones civiles, militares y policiales en países clave como Colombia y Venezuela, según el reporte oficial estadounidense - crédito Sebastian Marmolejo/Europa Press

El texto también reveló que, aunque el combate al terrorismo logró avances significativos, factores como la corrupción, instituciones frágiles y falta de recursos obstaculizaron los resultados esperados.

El reporte agregó que la presencia de Hizbulá, grupo islamista libanés respaldado por Irán, se mantuvo en la región, con actividades centradas en la recaudación de fondos. Se identificaron miembros de Hizbulá en Estados Unidos, Brasil, Chile, Colombia, Panamá y Perú, según la Administración de Joe Biden.

En 2023, autoridades brasileñas frustraron un plan de Hizbulá para atacar a la comunidad judía y desmantelaron operaciones de reclutamiento, de acuerdo con el documento del Departamento de Estado.