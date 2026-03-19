Ex Miss Universe Colombia reveló que su novio le fue infiel con Ricky Martin: así fue el particular descubrimiento

Una publicación en Instagram y unas sandalias idénticas pusieron a Kelly Reales en el centro de una trama que involucra a su exnovio Max Barz y al cantante Ricky Martin, desatando toda clase de reacciones en redes sociales - crédito kellyreales22 / Instagram

El mundo del entretenimiento en Colombia quedó sorprendido tras conocerse las declaraciones de Kelly Reales, modelo e influencer cartagenera, que reveló en el reality El desorden de Marko cómo descubrió una presunta infidelidad de su expareja, el modelo Max Barz, con el cantante Ricky Martin.

Según relató, un detalle en una publicación de Instagram y un par de sandalias fueron las claves para identificar el vínculo entre Barz y el artista puertorriqueño. De acuerdo con lo expuesto en el programa grabado en Miami, la historia comenzó cuando en redes sociales circularon rumores sobre la cercanía entre Max y el artista.

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Reales explicó que, aunque en un primer momento decidió no prestar atención a esos comentarios, un amigo cercano notó algo inusual en una imagen publicada por el cantante.

La confesión de Kelly Reales sobre la supuesta infidelidad de Max Barz con Ricky Martin sacudió el entretenimiento colombiano - crédito @kellyreales22/IG

“Mi mejor amigo fue quien se dio cuenta (...) En el Instagram de Ricky Martin salen unas chancletas negras y mi mejor amigo lo ve y me dice: ‘Kelly, estos no son los pies de este man’. Yo lo veo y no los reconozco, le digo: ‘Papi, no creo, pero igual guárdala para ver porque yo voy a estar pendiente ahora que llegue’”, detalló la influencer.

El viaje a Tailandia y el hallazgo definitivo

Durante un viaje a Tailandia, organizado por la propia expareja, Kelly Reales enfrentó la situación que terminaría por cambiar el rumbo de su relación. En ese contexto, pidió prestadas unas sandalias a Barz y recibió el mismo tipo de calzado que había visto en la publicación de Ricky Martin. “Eran las mismas”, afirmó Reales durante el reality, señalando que ese momento marcó el punto de quiebre en la pareja.

Al confrontar a Max Barz, el modelo negó cualquier relación más allá de una amistad con el cantante. “Cuando yo lo enfrento, me dijo: ‘No, nosotros somos amigos, que no pasa nada, que no sé qué’”, relató la exreina de belleza en el programa. A pesar de las explicaciones, Reales optó por dar por finalizada la relación y se distanció de su entonces pareja.

Kelly Reales respaldó su versión con imágenes de Max Barz junto a Ricky Martin en Tailandia, aumentando la especulación del caso en redes - crédito max_barz / Instagram

Reacciones en redes y el impacto de la historia

La confesión de Kelly rápidamente se viralizó en plataformas digitales como Instagram y TikTok, en las que los usuarios expresaron sorpresa y comentaron la peculiaridad del caso. Frases como “No todo el mundo se da el lujo de que le pongan cachos con Ricky Martin, mi amor, hay niveles” y “Quedé fría” se multiplicaron en los comentarios.

Tras la ruptura, Reales aseguró haber reunido imágenes donde se veía a Barz junto a Ricky Martin en Tailandia, lo que alimentó versiones previas sobre una posible relación entre ambos.

Poco después, el modelo publicó en redes una fotografía junto al cantante, acompañada del mensaje: “Otra reunión inesperada con este tipo”, lo que incrementó la especulación entre seguidores.

Trayectoria y contexto de los protagonistas

Kelly Reales, de origen cartagenero, es reconocida por su trayectoria en certámenes de belleza y por su actividad como creadora de contenido. Representó al departamento de Bolívar en Miss Universe Colombia 2024 y anteriormente participó en el reinado popular de Cartagena. Su estilo directo y la exposición de su vida personal la posicionan como una figura seguida y polémica en redes sociales.

El viaje a Tailandia organizado por Max Barz representó el punto culminante en la ruptura entre el modelo ucraniano y Kelly Reales - crédito max_barz / Instagram

Por su parte, Max Barz, modelo ucraniano de 26 años, reside en California, Estados Unidos, donde desarrolla su carrera en el modelaje y la creación de contenido para plataformas digitales como OnlyFans.

Su relación con Reales se dio a conocer en julio de 2024, tras compartir juntos viajes por Europa y diversas publicaciones en redes. La ruptura se confirmó en septiembre del mismo año, cuando la influencer comunicó públicamente el final del vínculo sentimental.

Hasta el momento, ni Ricky Martin ni Max Barz han emitido declaraciones oficiales sobre lo revelado por Kelly Reales en el reality. El tema, que surgió a raíz del testimonio de la exreina de belleza, permanece basado en su versión de los hechos y en el contenido difundido en el programa y en redes sociales.