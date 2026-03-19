Colombia

‘Culotauro’ y sus descargos por las críticas tras la entrevista a Juan Daniel Oviedo: “Nos falseó, ñero”

El comediante se refirió, con comentarios en tercera persona, a la repercusión que tuvo la entrevista que le hizo junto a sus colegas a la fórmula vicepresidencial de Paloma Valencia

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El comediante se refirió a las críticas que han recibido en redes sociales - crédito @Culotauro/Instagram

El 7 de marzo, un día antes de que se llevaran a cabo las elecciones legislativas en Colombia, jornada en la que los ciudadanos también votaron en las consultas con las que se definieron tres nuevos candidatos a la Presidencia de la República, el pódcast Por la ventana, presentado por los humoristas Camilo Díaz, conocido en redes sociales como Culotauro, Camilo Sánchez y Emir Quintero, estrenó un capítulo en el que el invitado fue Juan Daniel Oviedo.

La publicación obtuvo más de dos millones de vistas y en los comentarios los seguidores de los comediantes se dividieron entre aquellos que estaban a favor de escuchar las ideas políticas de Oviedo, y quienes rechazaron que los bogotanos sirvieran como puente para viralizar al candidato, que luego de ocupar el segundo lugar en La Gran Consulta por Colombia aceptó ser la fórmula vicepresidencial de Paloma Valencia.

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“Si no les pagaron por hacerlo vicepresidente deberían cobrar, qué buen trabajo hicieron”, “Fueron engañados por Oviedo, se disfrazó de centro y luego se mostró de derecha” o “Les tocó poner un video de Jaime Garzón para amortiguar que le estaban lavando la cara a un facho”, fueron algunos de los comentarios negativos.

Culotauro le pidió a sus
Culotauro le pidió a sus seguidores no dejarse influenciar por creadores de contenido - crédito @SancochoTrifásico/YouTube

A través de su cuenta de Instagram, Camilo Díaz se pronunció en un video de más de dos minutos en los que habló de la polémica invitación a Juan Daniel Oviedo en el pódcast.

Es lo que merezco si… Qué pasó, qué ocurrió, pues este video tiene un objetivo específico. Este video no es para dar justificaciones. Cuando tuvimos la idea con Sánchez fue como no saber qué estábamos haciendo, pero esos juicios preferí quitármelos”

Mientras su discurso se cortaba con comentarios en tercera persona como: “Ese pirobo nos falseó, ñero” y “La cagamos invitando a Oviedo”, Díaz indicó que le frustra ser cuestionado por influenciar, cuando él considera que las personas no deberían actuar de acuerdo a sus pensamientos.

“Es lo que siempre dicen de no vivir del que dirán, pero el objetivo de ser comediante, se vuelve desgastante hacer que todo el mundo esté bien, incluso para hacer sentar a un político que a la gente le gustó, pero cuando ganó Paloma Valencia... En qué momento usted le exige más a un comediante que a alguien que tiene maestrías y todo lo que estudian los políticos, que ni yo sé”.

Oviedo aceptó lavar baños con
Oviedo aceptó lavar baños con los comediantes en Bogotá - crédito @SancochoTrifasico/YouTube

El comediante agradeció al equipo de Juan Daniel Oviedo y lamentó que su idea de tener a alguien ligado a la política en el pódcast hubiera terminado de mala manera.

La idea de subir a Oviedo es escuchar a las personas que tienen poder y más que tienen poder en el país. Ya hablamos de que todo pasa por algo y que yo me debo al público, pero pienso que la cagué o me timaron, a todo el equipo de Oviedo le agradezco la oportunidad y no me arrepiento, el programa nos acercó a gente tal vez de otras clases”.

Culotauro aprovechó para enviarle un mensaje a sus seguidores, a los que les recordó que no busca influenciar en sus vidas, sino que su único objetivo es hacer chistes.

Ustedes no deberían dejarse influenciar por alguien que no camina bien, hace nada yo entregaba carne en ese carro y ahora tengo un candidato presidencial, en ninguna parte yo dije qué votarán, dije que voten, pero lo cierto es que es un video más. Son cinco años en los que yo pensé subir a Messi, Bad Bunny, pero que sea chistoso”.

Usuarios criticaron a los comediantes
Usuarios criticaron a los comediantes por darle visibilidad al bogotano - crédito @SancochoTrifásico/YouTube

Por último, reflexionó sobre la decisión de Juan Daniel Oviedo de vincularse a Paloma Valencia y remarcó que ningún tipo de contenido en redes sociales debería condicionar el voto de una persona.

“Si el man dice que se va por Paloma, no es algo de que nos podamos sorprender… El comentario que más me dolió fue que pusimos a Jaime Garzón. Yo grabo, edito y muestro los capítulos, pero esos comentarios afectan. Toda expresión artística también es política, pero yo solo quiero hacerlos reír, pero no pueden dejarse influenciar por gente de redes, uno tiene más vacíos que seguidores”.

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