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Yeferson Cossio está de luto, así le dio el último adiós a uno de sus seres queridos: “Supongo que todo tiene que acabar”

Los seguidores del creador de contenido llenaron sus publicaciones con mensajes de apoyo y relatos similares, con el fin de darle fortaleza en este complejo momento de su vida

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El popular creador de contenido compartió en Instagram detalles la pérdida de su querida mascota - crédito Yeferson Cossio / Instagram

El creador de contenido Yeferson Cossio confirmó a través de un video publicado en su cuenta de Instagram la muerte de Akira, su perra de 13 años, tras un diagnóstico tardío de cáncer con metástasis en el estómago.

El popular joven se mostró bastante afectado y recordó la relación que tenía con su mascota, lo que desató una gran cantidad de comentarios de apoyo por parte de sus fanáticos, que no dudaron en darle ánimo en este momento tan complejo de su vida.

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Cossio registró en el video que Akira no había manifestado señales de dolor previas, lo que dificultó la detección de la enfermedad. Además, relató que la noche anterior al suceso la perra presentó deterioro en su salud, motivo que llevó a la intervención veterinaria y la posterior confirmación de la gravedad de su estado.

Estaba viejita, yo no sabía que estaba enferma. Resulta que tenía cáncer, no hace mucho tiempo, sino que no había forma de saber. Ella era muy fuerte y nunca, nunca hubo señales de dolor ni nada y esa noche se puso malita. Se llevó al veterinario”, explicó el creador de contenido.

El creador de contenido se
El creador de contenido se mostró muy afectado por la pérdida - crédito Yeferson Cossio / Instagram

El influenciador explicó que la falta de síntomas previos dificultó la anticipación del diagnóstico y enfatizó que la perra siempre mostró fortaleza, razón que atribuyó al diagnóstico tardío del cáncer.

Cossio también recordó el cumpleaños número 13 de Akira, que se celebró 17 días antes de su fallecimiento y con gran emoción entre sus seres queridos, teniendo en cuenta que la perra ya habría superado un episodio oncológico cinco años atrás, aunque en esta ocasión el desenlace fue irreversible.

El comunicado publicado en Instagram fue respaldado con una gran cantidad de mensajes de condolencias y expresiones de empatía entre los usuarios: “Animada hasta el último día, nunca le demostró debilidad por que no lo quería ver triste”, “De este hombre podrán decir hasta misa, pero el amor por sus animalitos es de lo más puro que él ha dado en este mundo” y “Te entiendo totalmente 💔 mi perrita se fue el 3 de marzo solo ha pasado 15 días y siento que fue ayer”.

La mascota lo acompañó en
La mascota lo acompañó en sus mejores y peores momentos - crédito Yeferson Cossio / Instagram

El caso de Yeferson Cossio destacó en la plataforma, debido a que él comparte contenido con sus animales de forma frecuente: “Yo les estoy contando esto porque las personas que me siguen, en su mayoría, no solo se enamoraron de mí, de las cosas que hago y de mi contenido, sino que principalmente de mis perritos”.

Además, el creador de contenido se refirió a sus mascotas: Jackie, Luna y Akira como piezas centrales de su contenido y de su vida, asegurando que son “todo para él”.

El famoso compartió algunas de
El famoso compartió algunas de las imágenes que tiene junto a su animal de compañía - crédito Yeferson Cossio / Instagram

Del mismo modo, agregó que le ha resultado difícil asimilar la situación y no dudó en agradecer a aquellos que le dejaron un mensaje de apoyo en medio de esta situación tan difícil: “Cuando me dijeron yo quedé como en shock. De hecho, yo creo que aún estoy en shock porque yo sé que estoy muy triste, pero no soy capaz de sentir nada. Es como que tengo muchas ganas de llorar, pero no soy capaz, es como, como anestesiado. No, no... no sé explicar. Muchas gracias a todas las personas que, que amaron a Akira”.

El video generó una respuesta inmediata de los seguidores, que utilizaron la sección de comentarios para expresar condolencias y relatos de empatía. Frases como “Vivió la mejor vida que un perro pudo tener” y “Todos sabíamos que no era una mascota, sino una compañera incondicional”, demostraron que los seguidores estaban al tanto del amor que el joven tenía por sus mascotas.

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