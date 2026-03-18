Colombia

Willy García despidió con un sentido mensaje al percusionista Luder Quiñónez tras su asesinato en Cali: “La violencia me lo arrebató”

El barrio Bretaña en Cali fue escenario del crimen del músico Luder Quiñónez, quien recibió varios disparos cuando subía a su camioneta

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El asesinato de Luder Quiñónez
El asesinato de Luder Quiñónez en Cali impactó al mundo de la salsa. Willy García, su amigo y compañero de escenarios, le dedicó un emotivo mensaje en redes sociales y recordó su larga trayectoria juntos - crédito @willygarciacali/ Instagram

El percusionista caleño Luder Quiñónez fue asesinado la tarde del 17 de marzo en el barrio Bretaña, en el centro de Cali.

De acuerdo con las autoridades, hombres armados lo interceptaron y le dispararon en repetidas ocasiones cuando se disponía a subir a su camioneta, en lo que fue calificado como un intento de hurto.

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La noticia conmocionó al mundo de la salsa, donde Quiñónez impactó con su talento por casi tres décadas acompañando a numerosas orquestas. Su trayectoria estuvo marcada por el trabajo al lado de Willy García, cantante con quien compartió una amistad profunda, forjada en años de escenarios y vivencias.

Willy García, muy afectado por la pérdida, le dedicó un mensaje en sus redes sociales. En su publicación, el artista recordó la relación que los unía: “Acabo de perder a un amigo de vida, a un hermano que la música me regaló y que nunca se fue de mi lado”. Recordó los inicios de ambos, cuando compartían sueños y enfrentaban las dificultades económicas con optimismo: “Crecimos juntos, soñando con los bolsillos vacíos pero el corazón lleno. Desde aquellos días en los que juntábamos monedas para el bus hasta los escenarios más grandes que la vida nos permitió pisar”.

La despedida estuvo acompañada por un video que recopila imágenes y presentaciones donde Quiñónez y García compartieron escenario. El cantante evocó los años de trabajo conjunto: “Más de 34 años caminando hombro a hombro, riendo, luchando, resistiendo y hoy... la violencia me lo arrebató”.

“Me duele profundo, en el alma, en la historia, en cada recuerdo que construimos. Junior Quiñones, ‘El Mulato’, uno de los más grandes timbaleros y percusionistas de este país, pero sobre todo, un ser humano inmenso. Mi manito, así nos decíamos. Y así te voy a recordar siempre: como ese hermano leal con el que la vida me permitió compartirlo todo. Hoy se me va un pedazo del corazón”.

A lo largo de su carrera, Luder Quiñónez formó parte de agrupaciones emblemáticas como Son de Calli y Grupo Niche, y acompañó a Willy García tanto en su etapa como solista como en otros proyectos. Su muerte deja un vacío en la escena musical del Pacífico colombiano y en la memoria de quienes compartieron con él el amor por la salsa.

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