Gustavo Petro e Iván Cepeda dejarán al país sin energía, aseguró Álvaro Uribe, ante la llegada del fenómeno de El Niño: “Pero no les importa”

El expresidente antioqueño apuntó contra el hoy mandatario y el candidato del Pacto Histórico - crédito Imagen Ilustrativa Infobae (foto composición Mariano Vimos/Colprensa | Juan David Duque/Reuters | @gustavopetrourrego/IG | Lina Gasca/Colprensa)

Luego de que el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) confirmara el inicio del fenómeno de El Niño en el Pacífico ecuatorial y advirtiera que su fortalecimiento durante el segundo semestre de 2026 puede extender sus efectos hasta finales de ese año y comienzos de 2027, el expresidente Álvaro Uribe Vélez se refirió al anuncio del Ministerio de Ambiente, difundido mediante un comunicado emitido el jueves 11 de junio de 2026.

El exmandatario antioqueño compartió sus reparos en una publicación a través de su cuenta de X la mañana del viernes 12 de junio, y señaló al jefe de Estado, Gustavo Petro, y al candidato presidencial del Pacto Histórico, Iván Cepeda, por los efectos que puedan ocurrir más adelante en Colombia a raíz del evento climático, una de ellas, posibles apagones.

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“Ante un posible apagón, Petro y Cepeda dejan al país sin energía y con hambre pero no les importa”, escribió Uribe Vélez.

Uribe publicó el mensaje desde su cuenta de X la mañana del viernes 12 de junio de 2026 - crédito @AlvaroUribeVel/X

En el mismo documento oficial, el Ministerio de Ambiente detalló el escenario que activó la alerta temprana nacional por el riesgo de menos lluvias, más calor y presión sobre el agua, la agricultura, la energía y los ecosistemas.

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De acuerdo con la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos (NOAA, por sus siglas en inglés), existe una probabilidad de 96% de que las condiciones del fenómeno continúen en el trimestre noviembre-diciembre-enero. Según la misma actualización, la probabilidad de que alcance una intensidad muy fuerte en ese periodo es de 63%.

A su vez, el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales informó el 11 de junio de 2026 que las condiciones asociadas al fenómeno ya están presentes cerca de tres meses antes de lo previsto en un principio.

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Según el concepto por parte del Ideam, ese comportamiento coincidía con un escenario que el sector ambiental venía advirtiendo desde meses atrás a partir del seguimiento de las condiciones climáticas.

Mientras que la actualización ENSO (Niño-Oscilación del Sur, por sus siglas en inglés) emitida por la Noaa, junto con modelos climáticos internacionales, muestra un elevado contenido de calor subsuperficial y el acoplamiento océano-atmósfera característico del fenómeno.

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Las altas temperaturas provocarían descenso en el nivel de ríos, embalses y lagunas, y con ellos, algunas hidroeléctricas podrían ver afectado el servicio que brindan de energía - crédito archivo REUTERS/John Vizcaino

De acuerdo con el Instituto, esos indicadores respaldan la previsión de un fortalecimiento en la segunda mitad de 2026 y una posible persistencia hacia el invierno del hemisferio norte.

El fenómeno puede reducir lluvias y afectar embalses, cultivos y energía

Según los análisis técnicos citados por el Ideam, el desarrollo y la posible intensificación de El Niño aumenta la probabilidad de una disminución de las precipitaciones frente a los promedios históricos, sobre todo en las regiones Caribe, Andina y Pacífica.

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Por tal razón, desde el instituto se advirtió que ese comportamiento puede acentuar el déficit hídrico durante el segundo semestre.

El mismo diagnóstico prevé aumentos de temperatura, mayor evapotranspiración y reducción de caudales y niveles de embalses.

También anticipa afectaciones al abastecimiento de agua, la agricultura, la generación hidroeléctrica y los ecosistemas, además de un mayor riesgo de incendios forestales y episodios puntuales de deterioro de la calidad del aire.

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Si se concreta el escenario de intensificación, el evento podría ubicarse entre los fenómenos de El Niño más intensos registrados desde 1950, precisó en su revisión el Ideam. La entidad basó esa proyección en anomalías elevadas de temperatura superficial y subsuperficial consistentes con la fase cálida del ENOS.

Por su parte, desde el Gobierno nacional se informó que ya venía fortaleciendo acciones de monitoreo, preparación, coordinación y seguimiento con las regiones para anticipar impactos en distintos sectores.

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Con la confirmación del inicio del fenómeno, esa estrategia pasa ahora a una fase de alerta temprana nacional orientada a reforzar el seguimiento climático, la preparación institucional y la articulación con comunidades y autoridades territoriales.

Irene Vélez, la ministra de Ambiente encargada, le pidió a la ciudadanía "abstenerse de realizar quemas abiertas" - crédito REUTERS/Luisa Gonzalez

Ministerio de Ambiente y Anla emitieron circulares con medidas sobre agua e incendios

Como parte de esa preparación, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (Anla) emitieron dos circulares con medidas y recomendaciones para fortalecer la gestión del recurso hídrico.

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También se incluye la prevención de incendios forestales, el monitoreo ambiental y la preparación de autoridades ambientales, entidades territoriales y demás integrantes del Sistema Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres.

La ministra encargada de Ambiente y Desarrollo Sostenible Irene Vélez Torres afirmó: “Esta confirmación ratifica la importancia de actuar de manera urgente. Hemos implementado, desde el sector ambiental, medidas concretas para entes territoriales, autoridades ambientales, ciudadanía y sector privado”.

Asimismo, Vélez hizo un llamado a “mantener y reforzar las acciones de ahorro y uso eficiente de agua y energía; fortalecer las acciones de prevención, preparación, monitoreo, respuesta y recuperación frente a incendios forestales; abstenerse de realizar quemas abiertas; así como identificar y adelantar las actividades correspondientes para proteger la seguridad de las personas, los recursos naturales y el ambiente”.