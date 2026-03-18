Se levantó el bloqueo de la minga indígena en La Alpujarra en Medellín: este fue el acuerdo al que llegaron con la Gobernación de Antioquia

El pacto logrado implica la revisión y seguimientos de compromisos en educación, salud, vivienda, infraestructura y desarrollo social en Antioquia - crédito Gobernación de Antioquia

El levantamiento de la minga indígena en Medellín marcó el final de dos jornadas de bloqueos y negociaciones que involucraron a las comunidades Zenú y Embera Eyabida.

La decisión se oficializó tras alcanzar un acuerdo en la madrugada del miércoles 18 de marzo, permitiendo que las delegaciones regresaran a sus territorios.

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Durante las últimas 48 horas, la movilización de líderes indígenas en la capital antioqueña derivó en el bloqueo de la zona de La Alpujarra y la instalación de mesas técnicas en busca de respuestas a compromisos previos.

“Después de dos días, llegamos a un acuerdo con las comunidades indígenas Zenú y Embera Eyabida, de los municipios de San Pedro de Urabá, Arboletes y Mutatá y la Organización Indígena de Antioquia – OIA, para levantar la Minga", afirmó la Gobernación de Antioquia.

La Gobernación de Antioquia y comunidades indígenas Zenú y Embera Eyabida alcanzaron un acuerdo integral tras 48 horas de bloqueos en Medellín - crédito Gobernación de Antioquia/X

La administración gubernamental desplegó a sus secretarios y directores para abordar, junto a representantes de los pueblos originarios, puntos pendientes en áreas clave.

Las autoridades y las organizaciones indígenas revisaron los compromisos pactados en 2024, poniendo sobre la mesa temas como educación, salud, vivienda, infraestructura y proyectos sociales.

Tras largas horas de debate y acompañamiento de entidades de control, ambas partes sellaron un nuevo pacto que permitió el retorno de las delegaciones a San Pedro de Urabá, Arboletes y Mutatá.

A la pregunta sobre las razones y desenlace de la movilización, la Gobernación de Antioquia confirmó que el acuerdo alcanzado permitió levantar la protesta que durante dos días mantuvo bloqueos en Medellín.

Las comunidades indígenas regresan a sus territorios con el compromiso de seguimiento institucional a los acuerdos revisados y una invitación estatal a mantener el diálogo por vías formales.

El proceso de negociación contó con la participación activa de la Defensoría del Pueblo, la Procuraduría, la Personería y la Policía Nacional como garantes - crédito Gobernación Antioquia

La subsecretaria de Derechos Humanos, María Patricia Giraldo, resumió el resultado de los diálogos: “Después de un trabajo constructivo, revisamos los acuerdos de la Minga de 2024, los avances en cada una de las áreas y hemos acordado levantar la Minga indígena y de esta manera las comunidades regresarán a sus territorios”.

Representantes indígenas y funcionarios institucionales coincidieron en la importancia de la verificación y el cumplimiento de los compromisos asumidos.

Los diálogos contaron con el acompañamiento de la Defensoría del Pueblo, la Procuraduría General de la Nación, la Personería de Medellín, el Distrito y la Policía Nacional, que participaron como garantes del proceso.

La jornada de protesta indígena en San Pedro de Urabá culminó sin incidentes violentos y con un mensaje enfático de unidad. Jaime Rivera, quien lideró la movilización, expresó a Blu Radio: “Queremos mandar este mensaje de unidad, un mensaje de calma, un mensaje de paz, un mensaje de armonía a todo el departamento, los pueblos indígenas en Antioquia”.

Rivera destacó la disposición de las comunidades a buscar consensos y evitar cualquier confrontación. “Estamos para dialogar, para conversar siempre con la palabra, no con la violencia”, remarcó. El líder indígena agradeció que la movilización transcurriera sin enfrentamientos: “Agradecemos de que no hubo temas violentos en la Minga, que no se presentaron enfrentamientos”.

La culminación del paro fue formalizada durante la madrugada del 18 de marzo con el levantamiento de bloqueos y el retorno pacífico de las comunidades - crédito Gobernación Antioquia

Otro líder indígena Jaime Donado, representante de San Pedro de Urabá, manifestó: “Hoy queremos agradecer a la Gobernación de Antioquia. Mandamos un mensaje de paz y de calma”.

La administración departamental reiteró que el cumplimiento de los compromisos será objeto de seguimiento institucional y llamó a que los próximos reclamos o peticiones sean canalizados mediante el diálogo formal y no las vías de hecho.

El significado central de este acuerdo radica en que la Gobernación de Antioquia y comunidades indígenas Zenú y Embera Eyabida solucionaron un conflicto de 48 horas mediante la revisión y revalidación de compromisos en sectores estratégicos, poniendo fin a los bloqueos en Medellín y garantizando un retorno pacífico a los territorios, en un proceso avalado por la Defensoría del Pueblo, la Procuraduría, la Personería y la Policía Nacional.