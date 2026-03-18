Colombia

Por asesinato de mujer trans en Manizales, formularon cargos a exalcalde por homicidio agravado

William Jairo Noreña Vásquez también habría atentado contra la vida de otra mujer que se hallaba junto a él y la víctima, pero la versión que entregó en principio no convenció a las autoridades

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El caso salió a la
El caso salió a la luz en medios de todo el país el 6 de marzo de 2026 - crédito William Jairo Noreña Vásquez / Facebook | Cristian Bayona/Colprensa

La Fiscalía reformuló cargos contra William Jairo Noreña Vásquez, exalcalde del municipio de Filadelfia (departamento de Caldas) y exsubgerente comercial de Inficaldas, por homicidio agravado e intento de homicidio agravado.

Los hechos obedecen el asesinato de una mujer trans en el centro de Manizales.

La audiencia de imputación se realizó este martes 17 de marzo de 2026 ante el Juzgado Tercero Penal Municipal de Control de Garantías.

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El caso involucra el crimen de Daniela, una mujer trans que falleció el 6 de marzo de 2026. Los hechos ocurrieron el 25 de febrero en la Residencia Media Luna, ubicada en la carrera 24 con calle 20, de acuerdo con los detalles que se conocieron en la audiencia a la que tuvo acceso el diario La Patria, de Manizales.

Testigos informaron que Noreña Vásquez llegó al lugar en compañía de Daniela, a quien habría contactado a través de una página para servicios sexuales.

La detención ocurrió después de
La detención ocurrió después de que dos personas resultaron heridas durante un altercado que involucró un arma de fuego, lo que derivó en una investigación judicial sobre los hechos y la posible imputación de cargos al funcionario - crédito Policía Nacional

Ambos ingresaron a la habitación 21, y tiempo después, arribó otra mujer trans, conocida como Jéssica.

Según la acusación de la Fiscalía, Noreña Vásquez sacó una pistola y disparó contra Daniela, quien logró huir hasta el baño.

El exalcalde intentó disparar también a Jéssica, pero el arma se trabó, lo que permitió a la segunda mujer escapar.

En un nuevo intento de disparo, una bala atravesó la puerta de la habitación 27 e hirió a un hombre que descansaba en el interior. La herida, ubicada en el glúteo, comprometió gravemente la salud de la víctima masculina, que debió ser intubada y permaneció hospitalizada hasta recibir el alta médica el viernes 13 de marzo de 2026.

La Fiscalía sostuvo que, tras el fallecimiento de Daniela, el delito inicialmente imputado fue modificado por homicidio agravado.

Las autoridades consideran que la vida de la segunda víctima corrió riesgo inminente, conforme a los reportes del Instituto de Medicina Legal.

Al lugar acudió una patrulla de la Policía, alertada por Jéssica. Cuando llegaron los uniformados, encontraron a Noreña Vásquez desnudo y armado.

Acto seguido le ordenaron soltar la pistola, una 9 milímetros con salvoconducto que fue incautada.

Mientras que Daniela, aún con vida, acusó al exalcalde de ser su agresor, destacó el informe del mismo medio local.

Durante su detención, Noreña Vásquez argumentó que las mujeres intentaron robarlo, que le suministraron una sustancia y que actuó en defensa propia, alegando que portaban un cuchillo y buscaban matarlo.

También aseguró que ambas pretendían hacerle un escándalo para perjudicarlo, versión que se apoya en un video grabado por él mismo.

Sin embargo, en la inspección realizada en la habitación no se encontró ningún arma cortopunzante, solo dinero presuntamente entregado por el servicio sexual, elementos sexuales y dosis de estupefacientes que, según el reporte, superaban la cantidad permitida para consumo personal.

Noreña Vásquez negó los cargos imputados y el juez ratificó la medida de aseguramiento en centro carcelario. La Fiscalía estima que, de ser hallado culpable, el exalcalde podría enfrentar una pena de prisión de entre 33 y 58 años.

“Me iban a robar y me dieron algo. Me estafaron, me robaron la plata que tenía, es en defensa propia, me iban a hacer escándalo para acabar con mi vida, ¿quién les pagó? Me iban a matar con un cuchillo”, dijo en declaraciones al mismo medio días atrás el exalcalde de Filadelfia.

La audiencia fue seguida por medios de comunicación y organizaciones de derechos humanos que han pedido celeridad y rigor en la investigación, señalando la gravedad del hecho y la necesidad de garantizar justicia para las víctimas del caso.

El episodio sigue siendo monitoreado por organizaciones sociales y movimientos trans, en busca de que se haga justicia y se esclarezcan los detalles.

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Crimen de mujer trans en ManizalesExalcalde de FiladelfiaWilliam Jairo Noreña VásquezCaldasColombia-Noticias

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