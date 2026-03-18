Colombia

Gustavo Petro anunció “nota de protesta” a Ecuador por bomba encontrada en la frontera: “Se ha comprobado que es del ejército ecuatoriano”

El presidente señaló que continúan las investigaciones sobre el artefacto explosivo encontrado cerca de la frontera, el cual no detonó

Guardar
Petro y Noboa enfrentan crisis
Petro y Noboa enfrentan crisis diplomáticas luego de que Colombia denunciara el hallazgo de un artefacto explosivo en la zona fronteriza- crédito Colprensa/Margarita Contreras/VisualesIA

En medio de tensiones crecientes entre Colombia y Ecuador, el presidente Gustavo Petro emitió un nuevo pronunciamiento sobre el hallazgo de un artefacto explosivo en territorio colombiano, cerca de la frontera con el vecino país.

A través de sus redes sociales, el mandatario afirmó: “Se ha comprobado que la bomba en territorio colombiano es del ejército ecuatoriano. La investigación continúa y habrá nota de protesta diplomática”.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Con estas palabras, Petro informó que se ha determinado la procedencia del artefacto, que no detonó, y que se tomará la medida diplomática correspondiente mediante una nota de protesta.

El mandatario anunció una nota
El mandatario anunció una nota de protesta diplomática - crédito @petrogustavo/X

Horas antes, el presidente ya había señalado que en la zona donde se presentaron los hechos hay 27 cuerpos calcinados y la explicación entregada no es creíble. Petro enfatizó que los bombardeos en la frontera no parecen provenir ni de grupos armados ni de la fuerza pública de Colombia, y reiteró que “yo no he dado esa orden.”

Además, el mandatario detalló que las bombas estaban en el piso cerca de familias, muchas de las cuales han decidido reemplazar pacíficamente sus cultivos de hoja de coca por cultivos legales, como café, cacao y chocolate.

Estos programas de sustitución de cultivos son liderados por Gloria Miranda, directora de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito, y buscan ofrecer alternativas legales para las comunidades afectadas por la violencia y la presencia de grupos armados en la zona fronteriza.

Petro le respondió a Noboa
Petro le respondió a Noboa la misma mañana del martes 17 de marzo de 2026 a través de X - crédito @petrogustavo/X

Detonación controlada y medidas de seguridad

Por su parte, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, informó que el artefacto explosivo fue neutralizado mediante detonación controlada, aplicando todos los protocolos técnicos para proteger a la comunidad y evitar cualquier afectación.

Sánchez explicó según La FM que: “En la zona de frontera entre Colombia y Ecuador, la amenaza fue neutralizada y el riesgo para la comunidad ya fue eliminado. Expertos de nuestras fuerzas armadas realizaron la detonación controlada de la bomba encontrada, aplicando todos los protocolos técnicos para proteger la vida de los ciudadanos y evitar cualquier afectación”.

Estas acciones de las fuerzas armadas buscan garantizar la seguridad de la población local y asegurar que el material explosivo no represente un riesgo adicional para las familias que viven cerca de la frontera.

Respuesta de Ecuador y declaraciones de Noboa

Horas antes del último pronunciamiento de Petro, el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, negó que las Fuerzas Militares ecuatorianas hubieran realizado incursiones armadas o bombardeos en territorio colombiano. Según Noboa, las operaciones se desarrollan exclusivamente en su territorio y buscan combatir a grupos armados ilegales, en su mayoría colombianos que, según él, cruzaron debido a la permisividad del gobierno colombiano.

“Presidente Petro, sus declaraciones son falsas; estamos actuando en nuestro territorio, no en el suyo”, afirmó Noboa, agregando que Ecuador no dará un paso atrás en la lucha contra el narcotráfico.

También destacó que los operativos se llevan a cabo con apoyo internacional y que incluyen acciones coordinadas para capturar a líderes de grupos armados ilegales que operan en la región fronteriza.

Daniel Noboa, negó que su
Daniel Noboa, negó que su país haya realizado bombardeos en territorio colombiano y afirmó que las operaciones militares se llevan a cabo únicamente en suelo ecuatoriano - crédito @DanielNoboaOk/X

Escalada diplomática y seguimiento

Entre sus primeras declaraciones sobre la situación que generó tensión entre ambos países, Petro reiteró que los bombardeos no corresponden a operaciones de grupos armados ni de la Fuerza Pública colombiana. Además, mencionó que dispone de grabaciones que podrían evidenciar bombardeos procedentes de Ecuador y solicitó la intervención del expresidente estadounidense Donald Trump para evitar que el conflicto escale entre ambas naciones.

El Jefe de Estado también resaltó la importancia de verificar la información y mantener la investigación en curso, para garantizar que se apliquen las medidas correspondientes y que no haya riesgos adicionales para la población civil.

Temas Relacionados

Frontera Colombia y EcuadorGustavo PetroDaniel Noboanota de protesta diplomáticaartefacto explosivodetonación controladaEcuadorColombia-Noticias

Más Noticias

“No es un error”: Alcaldía de Cali explica cambios en el Sisbén y pide calma a ciudadanos

La Alcaldía de Cali aclaró que los cambios en el Sisbén responden a una actualización nacional y no a fallas, tras inquietudes de ciudadanos por modificaciones en su clasificación

“No es un error”: Alcaldía

“Están soplando los vientos de la derecha”: Carlos Amaya desata polémica en Boyacá en pleno escenario político

El gobernador Carlos Amaya generó controversia tras advertir sobre un posible giro político en 2026 y cuestionar a los gobiernos de derecha durante un evento en Boyacá con presencia del Gobierno nacional

“Están soplando los vientos de

“Extralimitaron funciones”: Procuraduría sanciona a funcionarios de la SIC por visita a la Registraduría en Colombia

“Extralimitaron funciones”: Procuraduría sanciona a funcionarios de la SIC por visita a la Registraduría en Colombia

“Extralimitaron funciones”: Procuraduría sanciona a

“Añoraríamos a Petro si Cepeda gana”: Gilberto Tobón lanza advertencia sobre elecciones en Colombia 2026

Gilberto Tobón advirtió que si Iván Cepeda gana la Presidencia en 2026, los colombianos podrían lamentarlo y alertó sobre los riesgos de la división política en el escenario electoral

“Añoraríamos a Petro si Cepeda

“Ya nos cansamos de ver tanto atropello”: taxistas paralizan El Dorado por cobros y condiciones en Bogotá

Taxistas del aeropuerto El Dorado realizaron un cese de actividades denunciando cobros, contratos y condiciones que, según ellos, afectan sus ingresos y aumentan los tiempos de espera

“Ya nos cansamos de ver
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Alias Primo Gay, líder de

Alias Primo Gay, líder de las disidencias en Antioquia, resultó herido en operativo del Ejército: esto se sabe

Las Fuerzas Militares bombardearon campamentos de las disidencias de ‘Iván Mordisco’ en Arauca y Casanare: van tras ‘Antonio Medina’

Video: delincuencia común extorsiona comerciantes en Santa Rosa de Osos, Antioquia, bajo el nombre de las disidencias de las Farc

Conductor está en una UCI de Cali tras omitir un retén ilegal de las disidencias de las Farc en vía de Jamundí, Valle del Cauca

Masacre en Cimitarra, Santander, dejó cuatro muertos: dos eran sospechosos del asesinato de una docente en Antioquia

ENTRETENIMIENTO

Maluma y Ryan Castro fueron

Maluma y Ryan Castro fueron vistos repartiendo flores en las calles: el video se viralizó en redes sociales

Amaranta Hank se despachó contra ‘La casa de los famosos Colombia’ por retos humillantes contra Mariana Zapata: “Está muy lejos de ser chistoso”

‘La Reina del Flow’ anunció gira por Latinoamérica con su espectáculo en vivo para 2026: esto es lo que se sabe

Yeferson Cossio está de luto, así le dio el último adiós a uno de sus seres queridos: “Supongo que todo tiene que acabar”

Jhon Alex Castaño celebra 20 años de carrera con su primer concierto en el Movistar Arena: “El trabajo que se ha hecho no ha sido en falso”

Deportes

En video: Alfredo Morelos encaró

En video: Alfredo Morelos encaró a hinchas de Millonarios en El Campín previo al clásico con Atlético Nacional

Millonarios goleó y humilló a Atlético Nacional en El Campín: victoria por 3-0 en la Liga BetPlay

Aterciopelados inspira a Internacional de Bogotá: así se ve la nueva camiseta Rebeldía Dorada que une fútbol y música

La convicción de Gustavo Puerta para jugar con la Tricolor: “Voy a demostrar que merezco estar en la selección Colombia”

Álvaro Montero recibe la “bendición” de un ídolo de Vélez: “Está tapando bien el colombiano”