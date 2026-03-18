Gustavo Petro anunció “nota de protesta” a Ecuador por bomba encontrada en la frontera: “Se ha comprobado que es del ejército ecuatoriano”

Petro y Noboa enfrentan crisis diplomáticas luego de que Colombia denunciara el hallazgo de un artefacto explosivo en la zona fronteriza- crédito Colprensa/Margarita Contreras/VisualesIA

En medio de tensiones crecientes entre Colombia y Ecuador, el presidente Gustavo Petro emitió un nuevo pronunciamiento sobre el hallazgo de un artefacto explosivo en territorio colombiano, cerca de la frontera con el vecino país.

A través de sus redes sociales, el mandatario afirmó: “Se ha comprobado que la bomba en territorio colombiano es del ejército ecuatoriano. La investigación continúa y habrá nota de protesta diplomática”.

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Con estas palabras, Petro informó que se ha determinado la procedencia del artefacto, que no detonó, y que se tomará la medida diplomática correspondiente mediante una nota de protesta.

El mandatario anunció una nota de protesta diplomática - crédito @petrogustavo/X

Horas antes, el presidente ya había señalado que en la zona donde se presentaron los hechos hay 27 cuerpos calcinados y la explicación entregada no es creíble. Petro enfatizó que los bombardeos en la frontera no parecen provenir ni de grupos armados ni de la fuerza pública de Colombia, y reiteró que “yo no he dado esa orden.”

Además, el mandatario detalló que las bombas estaban en el piso cerca de familias, muchas de las cuales han decidido reemplazar pacíficamente sus cultivos de hoja de coca por cultivos legales, como café, cacao y chocolate.

Estos programas de sustitución de cultivos son liderados por Gloria Miranda, directora de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito, y buscan ofrecer alternativas legales para las comunidades afectadas por la violencia y la presencia de grupos armados en la zona fronteriza.

Petro le respondió a Noboa la misma mañana del martes 17 de marzo de 2026 a través de X - crédito @petrogustavo/X

Detonación controlada y medidas de seguridad

Por su parte, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, informó que el artefacto explosivo fue neutralizado mediante detonación controlada, aplicando todos los protocolos técnicos para proteger a la comunidad y evitar cualquier afectación.

Sánchez explicó según La FM que: “En la zona de frontera entre Colombia y Ecuador, la amenaza fue neutralizada y el riesgo para la comunidad ya fue eliminado. Expertos de nuestras fuerzas armadas realizaron la detonación controlada de la bomba encontrada, aplicando todos los protocolos técnicos para proteger la vida de los ciudadanos y evitar cualquier afectación”.

Estas acciones de las fuerzas armadas buscan garantizar la seguridad de la población local y asegurar que el material explosivo no represente un riesgo adicional para las familias que viven cerca de la frontera.

Respuesta de Ecuador y declaraciones de Noboa

Horas antes del último pronunciamiento de Petro, el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, negó que las Fuerzas Militares ecuatorianas hubieran realizado incursiones armadas o bombardeos en territorio colombiano. Según Noboa, las operaciones se desarrollan exclusivamente en su territorio y buscan combatir a grupos armados ilegales, en su mayoría colombianos que, según él, cruzaron debido a la permisividad del gobierno colombiano.

“Presidente Petro, sus declaraciones son falsas; estamos actuando en nuestro territorio, no en el suyo”, afirmó Noboa, agregando que Ecuador no dará un paso atrás en la lucha contra el narcotráfico.

También destacó que los operativos se llevan a cabo con apoyo internacional y que incluyen acciones coordinadas para capturar a líderes de grupos armados ilegales que operan en la región fronteriza.

Daniel Noboa, negó que su país haya realizado bombardeos en territorio colombiano y afirmó que las operaciones militares se llevan a cabo únicamente en suelo ecuatoriano - crédito @DanielNoboaOk/X

Escalada diplomática y seguimiento

Entre sus primeras declaraciones sobre la situación que generó tensión entre ambos países, Petro reiteró que los bombardeos no corresponden a operaciones de grupos armados ni de la Fuerza Pública colombiana. Además, mencionó que dispone de grabaciones que podrían evidenciar bombardeos procedentes de Ecuador y solicitó la intervención del expresidente estadounidense Donald Trump para evitar que el conflicto escale entre ambas naciones.

El Jefe de Estado también resaltó la importancia de verificar la información y mantener la investigación en curso, para garantizar que se apliquen las medidas correspondientes y que no haya riesgos adicionales para la población civil.