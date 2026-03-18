“No es un error”: Alcaldía de Cali explica cambios en el Sisbén y pide calma a ciudadanos

La Alcaldía de Cali explicó que los cambios en el Sisbén obedecen a una actualización nacional y no a errores, tras inquietudes de ciudadanos por modificaciones en su clasificación - crédito @MinjusticiaCo/X

La Alcaldía de Cali pidió calma a los ciudadanos tras los cambios en la clasificación del Sisbén, asegurando que no se trata de errores del sistema, según información publicada por Semana. Las modificaciones han generado inquietud entre beneficiarios.

Las autoridades explicaron que los ajustes corresponden a una actualización nacional basada en el cruce de datos con diferentes bases oficiales del Estado, de acuerdo con ese medio de comunicación. Este proceso busca reflejar mejor la situación socioeconómica.

El sistema ahora verifica información con registros como educación, salud y otros datos oficiales que inciden en la clasificación de los hogares. Esto puede generar cambios en los puntajes de los ciudadanos.

La Alcaldía de Cali explicó que los cambios en el Sisbén obedecen a una actualización nacional y no a errores, tras inquietudes de ciudadanos por modificaciones en su clasificación- crédito Colprensa

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Por qué cambiaron las clasificaciones

La actualización reciente del Sisbén ha generado sorpresa en varios ciudadanos que reportaron cambios abruptos en su clasificación.

Sin embargo, la Alcaldía de Cali aclaró que estos ajustes no obedecen a fallas técnicas.

Según explicó, el sistema ahora cruza información con múltiples bases de datos oficiales del Estado.

Entre ellas se encuentran el Sistema Integrado de Matrícula (SIMAT), el Sistema Nacional de Información de Educación Superior (SNIES), la Base de Datos Única de Afiliados en Salud (BDUA) y registros de la Registraduría.

Este cruce permite verificar variables como el nivel educativo, la afiliación al sistema de salud y otros factores que inciden en la clasificación.

La Alcaldía de Cali explicó que los cambios en el Sisbén obedecen a una actualización nacional y no a errores, tras inquietudes de ciudadanos por modificaciones en su clasificación - crédito Secretaría Distrital de Planeación

Cómo funciona el proceso de actualización

De acuerdo con las autoridades, el Sisbén funciona como un sistema dinámico que revisa constantemente la información de los hogares.

Esto significa que una familia puede tener una clasificación inicial tras la encuesta, pero esta puede cambiar si se detectan variaciones en sus condiciones.

“Una familia puede tener una clasificación inicial cuando se realiza la encuesta”, explicó Flavio Carabalí, coordinador del Sisbén en Cali, citado por ese medio de comunicación.

Posteriormente, el sistema revisa la información en bases nacionales y ajusta la clasificación si encuentra cambios.

Este modelo busca que la asignación de subsidios sea más precisa.

La Alcaldía de Cali explicó que los cambios en el Sisbén obedecen a una actualización nacional y no a errores, tras inquietudes de ciudadanos por modificaciones en su clasificación- crédito Departamento Nacional de

Impacto en subsidios y ayudas

Uno de los principales temores de los ciudadanos es perder beneficios sociales.

Frente a esto, la Alcaldía fue enfática en señalar que un cambio en la clasificación no implica automáticamente la pérdida de subsidios.

Cada programa social tiene sus propios criterios para definir a sus beneficiarios.

Esto significa que la clasificación en el Sisbén es solo uno de varios factores que se tienen en cuenta.

Por esta razón, las autoridades recomendaron a los ciudadanos verificar su situación antes de asumir cambios en sus beneficios.

Qué hacer si no está de acuerdo con su clasificación

Las personas que consideren que su clasificación no refleja su realidad pueden solicitar una revisión.

Según lo indicado, es posible pedir una nueva encuesta para actualizar la información.

Este trámite puede realizarse siempre que hayan pasado al menos seis meses desde la última visita.

El proceso permite corregir posibles inconsistencias en los datos registrados.

Dónde hacer el trámite en Cali

La Alcaldía informó que los ciudadanos pueden acercarse a la sede del Sisbén en Cali para realizar sus solicitudes.

La oficina principal está ubicada en la Avenida Roosevelt # 37-29, en el barrio Eucarístico.

También existen puntos de atención en diferentes sectores de la ciudad.

Allí, los usuarios pueden recibir orientación sobre su clasificación y los pasos a seguir.

Un sistema clave para la focalización de ayudas

El Sisbén es el sistema que utiliza el Estado para identificar a los potenciales beneficiarios de programas sociales en Colombia.

Su clasificación se basa en grupos que van desde A hasta D, según la capacidad de generación de ingresos y las condiciones de vida de los hogares.

Por esta razón, su actualización constante es fundamental para garantizar que los subsidios lleguen a quienes realmente los necesitan.

La Alcaldía reiteró que los cambios actuales hacen parte de un proceso nacional orientado a mejorar la precisión del sistema y no a decisiones locales.