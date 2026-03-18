Los bancos en Colombia empezarían a cobrar más por los intereses de los créditos que otorgan a partir de marzo

En la actualidad, la tasa de interés del Banco de la República está en 10,25% - crédito Europa Press

El panorama económico de Colombia parece complicarse cada vez más. Por lo menos así lo muestran los resultados de la Encuesta de Opinión Financiera de marzo hecha por Fedesarrollo y la Bolsa de Valores de Colombia (bvc), que revela que los analistas proyectan mayores tasas de intervención, una inflación persistente por encima del rango objetivo y ajustes a la baja en el crecimiento económico, en un entorno de estabilidad cambiaria y alto riesgo percibido por factores internos y externos.

Según los datos del mercado financiero para 2026, se estima que la tasa de interés del Banco de la República, que sirve como base para que los bancos comerciales definan las tasas de interés que cobran por préstamos o pagan por ahorros (créditos de consumo, hipotecarios, tarjetas de crédito), podría aumentar hasta 11,75% al cierre del año. Es decir, que el costo del dinero seguiría aumentando en los próximos meses.

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Asimismo, la inflación se mantendría fuera del rango meta con un estimado de 6,24%, el crecimiento económico descendería a 2,5% y el dólar permanecería estable en torno a $3.800. La percepción de riesgo se mantiene elevada, especialmente por el entorno sociopolítico y el comportamiento de los precios internacionales del petróleo.

Expertos esperan una nueva subida en la tasa de interés del Banco de la República - crédito Fedesarrollo y bvc

Los analistas prevén que la tasa de intervención, que en la actualidad es de 10,25%, suba a 11,00% en marzo y alcance 11,75% en junio y a finales de 2026. Dicho escenario descarta la posibilidad de recortes en el corto plazo y proyecta una política monetaria cada vez más restrictiva, con efectos sobre el crédito, la inversión y el consumo.

Algo parecido se reveló en la Encuesta de Expectativas del Banco de la República. Los especialistas encuestados proyectan que la Junta Directiva del banco central aumentará la tasa de interés en 75 puntos básicos (pb), de 10,25% a 11% al cierre de marzo. Se prevén posteriores incrementos, lo que alcanzaría 11,75% en la primera mitad de 2026, antes de iniciar un ciclo de recortes en 2027. Algunas entidades financieras advierten la posibilidad de niveles temporales próximos al 13%, según la recopilación efectuada por el banco central.

Tendencias e implicaciones de la inflación

El comportamiento de la inflación fundamenta la orientación actual de la política monetaria. En febrero, la cifra anual fue de 5,29%, levemente inferior al consenso (5,52%), pero aún alejada del rango meta de 2% a 4% definido por el Emisor.

Para marzo, las previsiones apuntan a una inflación de 5,46%, mientras que para diciembre de 2026 la mediana de los analistas espera un nivel de 6,24%. El informe señala: “Las expectativas del mercado se mantienen por fuera del rango meta del Banco de la República (2% - 4%)”. El desvío limita la posibilidad de considerar bajas en las tasas y obliga a mantener medidas estrictas contra la inflación.

La inflación seguiría lejos de la meta del Banco de la República - crédito Fedesarrollo y bvc

Proyecciones de crecimiento económico para 2026 y 2027

Sobre el crecimiento económico, las proyecciones para Colombia se ajustaron a la baja. El pronóstico para 2026 pasó de 2,8% a 2,5% entre febrero y marzo, mientras que la estimación para 2027 sigue en 2,6%. Para el primer trimestre del año próximo se anticipa un crecimiento de 2,5%, y para el segundo trimestre, de 2,6%.

Dichas cifras indican una desaceleración respecto a estimaciones previas y reflejan el impacto de las tasas elevadas y una menor demanda interna. En conjunto, se configura un escenario de menor dinamismo económico marcado por la cautela y las restricciones financieras.

Estabilidad y expectativas para el mercado cambiario

Por su parte, el comportamiento del mercado cambiario sugiere estabilidad con signos de presión. El dólar cerró febrero en $3.746, por encima de lo esperado. Para marzo, la mediana prevista es $3.730, y hacia diciembre de 2026, $3.800, lo que apunta a una depreciación ligera y evita movimientos abruptos.

La situación en la moneda puede influir en la inflación y en la política monetaria del Banco de la República, mientras que factores externos, como el precio global del petróleo, también pesan en los movimientos del dólar.

El dólar en Colombia seguiría cerca de los 3.800 en 2026 - crédito Fedesarrollo y bvc

Riesgos, decisiones de inversión y entorno sociopolítico

El entorno de inversión exhibe una fuerte percepción de riesgo, acentuada por factores sociopolíticos y por el comportamiento del spread Eembig (riesgo país), que aumentó a 294 puntos básicos en febrero. El incremento evidencia la cautela que domina actualmente a los mercados.

“Las condiciones sociopolíticas se han convertido en el principal factor a la hora de tomar decisiones de inversión, siendo señaladas por el 48,2% de los encuestados”. En términos de portafolio, los administradores mostraron preferencia por el efectivo, los TES a tasa fija y los commodities, mientras disminuyen su exposición a acciones y activos de mayor riesgo.

Por otro lado, las expectativas sobre el petróleo rondan los USD98 por barril para marzo, lo que incluye volatilidad adicional al entorno macroeconómico y fortalece la tendencia a estrategias defensivas en los inversionistas institucionales.