Colombia

Los bancos en Colombia empezarían a cobrar más por los intereses de los créditos que otorgan a partir de marzo

Debido al alto índice de inflación que vive el país, expertos creen que la Junta Directiva del Banco de la República seguiría con la política de endurecimiento de la tasa de intervención

Guardar
En la actualidad, la tasa
En la actualidad, la tasa de interés del Banco de la República está en 10,25% - crédito Europa Press

El panorama económico de Colombia parece complicarse cada vez más. Por lo menos así lo muestran los resultados de la Encuesta de Opinión Financiera de marzo hecha por Fedesarrollo y la Bolsa de Valores de Colombia (bvc), que revela que los analistas proyectan mayores tasas de intervención, una inflación persistente por encima del rango objetivo y ajustes a la baja en el crecimiento económico, en un entorno de estabilidad cambiaria y alto riesgo percibido por factores internos y externos.

Según los datos del mercado financiero para 2026, se estima que la tasa de interés del Banco de la República, que sirve como base para que los bancos comerciales definan las tasas de interés que cobran por préstamos o pagan por ahorros (créditos de consumo, hipotecarios, tarjetas de crédito), podría aumentar hasta 11,75% al cierre del año. Es decir, que el costo del dinero seguiría aumentando en los próximos meses.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Asimismo, la inflación se mantendría fuera del rango meta con un estimado de 6,24%, el crecimiento económico descendería a 2,5% y el dólar permanecería estable en torno a $3.800. La percepción de riesgo se mantiene elevada, especialmente por el entorno sociopolítico y el comportamiento de los precios internacionales del petróleo.

Expertos esperan una nueva subida
Expertos esperan una nueva subida en la tasa de interés del Banco de la República - crédito Fedesarrollo y bvc

Los analistas prevén que la tasa de intervención, que en la actualidad es de 10,25%, suba a 11,00% en marzo y alcance 11,75% en junio y a finales de 2026. Dicho escenario descarta la posibilidad de recortes en el corto plazo y proyecta una política monetaria cada vez más restrictiva, con efectos sobre el crédito, la inversión y el consumo.

Algo parecido se reveló en la Encuesta de Expectativas del Banco de la República. Los especialistas encuestados proyectan que la Junta Directiva del banco central aumentará la tasa de interés en 75 puntos básicos (pb), de 10,25% a 11% al cierre de marzo. Se prevén posteriores incrementos, lo que alcanzaría 11,75% en la primera mitad de 2026, antes de iniciar un ciclo de recortes en 2027. Algunas entidades financieras advierten la posibilidad de niveles temporales próximos al 13%, según la recopilación efectuada por el banco central.

Tendencias e implicaciones de la inflación

El comportamiento de la inflación fundamenta la orientación actual de la política monetaria. En febrero, la cifra anual fue de 5,29%, levemente inferior al consenso (5,52%), pero aún alejada del rango meta de 2% a 4% definido por el Emisor.

Para marzo, las previsiones apuntan a una inflación de 5,46%, mientras que para diciembre de 2026 la mediana de los analistas espera un nivel de 6,24%. El informe señala: “Las expectativas del mercado se mantienen por fuera del rango meta del Banco de la República (2% - 4%)”. El desvío limita la posibilidad de considerar bajas en las tasas y obliga a mantener medidas estrictas contra la inflación.

La inflación seguiría lejos de
La inflación seguiría lejos de la meta del Banco de la República - crédito Fedesarrollo y bvc

Proyecciones de crecimiento económico para 2026 y 2027

Sobre el crecimiento económico, las proyecciones para Colombia se ajustaron a la baja. El pronóstico para 2026 pasó de 2,8% a 2,5% entre febrero y marzo, mientras que la estimación para 2027 sigue en 2,6%. Para el primer trimestre del año próximo se anticipa un crecimiento de 2,5%, y para el segundo trimestre, de 2,6%.

Dichas cifras indican una desaceleración respecto a estimaciones previas y reflejan el impacto de las tasas elevadas y una menor demanda interna. En conjunto, se configura un escenario de menor dinamismo económico marcado por la cautela y las restricciones financieras.

Estabilidad y expectativas para el mercado cambiario

Por su parte, el comportamiento del mercado cambiario sugiere estabilidad con signos de presión. El dólar cerró febrero en $3.746, por encima de lo esperado. Para marzo, la mediana prevista es $3.730, y hacia diciembre de 2026, $3.800, lo que apunta a una depreciación ligera y evita movimientos abruptos.

La situación en la moneda puede influir en la inflación y en la política monetaria del Banco de la República, mientras que factores externos, como el precio global del petróleo, también pesan en los movimientos del dólar.

El dólar en Colombia seguiría
El dólar en Colombia seguiría cerca de los 3.800 en 2026 - crédito Fedesarrollo y bvc

Riesgos, decisiones de inversión y entorno sociopolítico

El entorno de inversión exhibe una fuerte percepción de riesgo, acentuada por factores sociopolíticos y por el comportamiento del spread Eembig (riesgo país), que aumentó a 294 puntos básicos en febrero. El incremento evidencia la cautela que domina actualmente a los mercados.

“Las condiciones sociopolíticas se han convertido en el principal factor a la hora de tomar decisiones de inversión, siendo señaladas por el 48,2% de los encuestados”. En términos de portafolio, los administradores mostraron preferencia por el efectivo, los TES a tasa fija y los commodities, mientras disminuyen su exposición a acciones y activos de mayor riesgo.

Por otro lado, las expectativas sobre el petróleo rondan los USD98 por barril para marzo, lo que incluye volatilidad adicional al entorno macroeconómico y fortalece la tendencia a estrategias defensivas en los inversionistas institucionales.

Temas Relacionados

BancosTasa de InterésInflaciónColombia-EconomíaColombia-Noticias

Más Noticias

Ministerio de Justicia reveló cómo evitará que propiedades intervenidas vuelvan a manos de narcos

La SAE alertó sobre la posible devolución de hasta 19.000 predios intervenidos por su vinculación con criminales

Ministerio de Justicia reveló cómo

Bayern Múnich vs. Atalanta - EN VIVO: siga aquí el partido de vuelta de los octavos de final de la Uefa Champions League con Luis Díaz

El colombiano, en el partido de ida que los alemanes ganaron 6-1, registró una asistencia y tiene asegurada su titularidad para el encuentro de vuelta, ya que se perderá el próximo partido de Bundesliga por suspensión

Bayern Múnich vs. Atalanta -

Este será el rival de Luis Díaz y el Bayern Múnich en la Champions: es un candidato al título

Los alemanes dejaron en el camino al Atalanta por goleada y ahora se medirán contra uno de los equipos de más historia y mejor rendimiento en el certamen

Este será el rival de

“Parece chiste, pero no lo es”: Katherine Miranda se burló de la incoherencia de Fecode al ir a paro por la salud de los maestros

La representante a la Cámara señaló que la organización sindical apoya a Iván Cepeda, mientras exige una renovación del sistema de salud para el bienestar de los maestros, algo que, según ella, resulta completamente contradictorio y hasta gracioso

“Parece chiste, pero no lo

Empresa dueña del vehículo que atropelló a un perro en Bogotá se pronunció: el conductor huyó del sitio tras matar al animal

Luego de la difusión de un video en redes sociales, la compañía TK Andina Ltda. lamentó lo sucedido y aseguró que ya se presentó ante las autoridades para esclarecer los hechos. El caso despertó reclamos por justicia en Kennedy

Empresa dueña del vehículo que
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Célula de las disidencias de

Célula de las disidencias de las Farc operaba en Medellín y el Valle de Aburrá: el alcalde Federico Gutiérrez brindó detalles de cómo la desmantelaron

Alias Primo Gay, líder de las disidencias en Antioquia, resultó herido en operativo del Ejército: esto se sabe

Las Fuerzas Militares bombardearon campamentos de las disidencias de ‘Iván Mordisco’ en Arauca y Casanare: van tras ‘Antonio Medina’

Video: delincuencia común extorsiona comerciantes en Santa Rosa de Osos, Antioquia, bajo el nombre de las disidencias de las Farc

Conductor está en una UCI de Cali tras omitir un retén ilegal de las disidencias de las Farc en vía de Jamundí, Valle del Cauca

ENTRETENIMIENTO

J Álvarez presenta ‘El Dueño

J Álvarez presenta ‘El Dueño Del Sistema Vol. 3′ y tiene a Colombia en la mira: “Tengo una responsabilidad grande”

El actor Juan Pablo Obregón aseguró que Dios evitó que cometiera una infidelidad: “Empecé a llorar estando en el motel”

Nataly Umaña habría lanzado contundente mensaje tras la separación de Alejandro Estrada y Yuli en ‘La casa de los famosos’: “Dos años de terapia”

Feid expandió su negocio y abrió una nueva sede de ‘Caferxxo’ en Bogotá: esta es la ubicación y los precios

BTS regresa con concierto gratuito transmitido en vivo desde Seúl: hora y dónde verlo en Colombia

Deportes

Bayern Múnich vs. Atalanta -

Bayern Múnich vs. Atalanta - EN VIVO: siga aquí el partido de vuelta de los octavos de final de la Uefa Champions League con Luis Díaz

El golazo de Luis Díaz que lo consagra como una de las figuras del Bayern: se reportó en la Champions League y bailó al Atalanta

Deportivo Cali vs. Independiente Santa Fe - EN VIVO: siga aquí el partido de la fecha 12 de la Liga BetPlay I-2026

Deportivo Pereira recibió amenazas de muerte contra sus directivos: hay un menor de cuatro años involucrado

Millonarios recupera a Falcao García, pero pierde a Sergio Mosquera: Fabián Bustos reveló detalles