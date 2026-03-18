Colombia

Estos son los mejores colegios de Colombia en 2026, según reconocido informe: se destacan en inglés, matemáticas, lectura y otras

La más reciente edición del ranking nacional mostró que solo una fracción mínima de colegios logró un alto rendimiento en todos los campos evaluados, resultado de procesos educativos consistentes y estrategias orientadas a mantener estándares elevados en el tiempo

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Solo 21 colegios, menos del
Solo 21 colegios, menos del 0,2% del país, lograron destacar en las cinco áreas evaluadas por el informe Top Colombia - crédito Colprensa

La clasificación de los mejores colegios de Colombia para el ciclo 2026 establece una barrera clara de excelencia académica: apenas 21 instituciones del país lograron un desempeño sobresaliente en todas las áreas evaluadas —inglés, lectura, matemáticas, sociales y ciencias—, lo que constituye menos del 0,2% de los casi 15.000 colegios existentes.

Esta concentración extrema de la élite educativa, revelada por la decimotercera edición del informe 100 Mejores Colegios por Materias 2026, plantea desafíos de acceso y permanencia en el reducido grupo Top Colombia, según el análisis de Sapiens Research basado en el Ranking Col-Sapiens 2025-2026 y los indicadores del sistema Prisma del Icfes.

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El informe precisa que, tras analizar datos recogidos en febrero de 2026, solo 205 colegios alcanzaron posiciones destacadas en al menos una de las cinco áreas evaluadas.

Una cifra cobra especial relevancia: únicamente 21 colegios aparecen en los listados de todas las materias, el núcleo genuino de la élite académica nacional.

Otros 51 ingresaron en cuatro áreas y 19 en tres, mientras que 94 instituciones sobresalieron únicamente en una materia, lo que evidencia la dificultad de sostener la excelencia multidisciplinaria.

Liceo Campo David lidera en
Liceo Campo David lidera en matemáticas, lectura y ciencias, mientras Buckingham encabeza en inglés y Diana Oese en ciencias sociales en el ranking 2026 - crédito Liceo Campo David

El sistema Prisma del Icfes y el enfoque longitudinal de Sapiens Research permiten identificar tendencias estables de calidad, más allá de resultados excepcionales de un solo año.

Al ponderar los mejores desempeños de cada colegio durante al menos tres años, la clasificación reconoce a las instituciones capaces de mantener estrategias docentes y procesos institucionales robustos que trascienden cambios coyunturales y cohortes particulares.

En lectura, matemáticas y ciencias, el liderazgo corresponde al Liceo Campo David de Bogotá, mientras que en inglés el primer lugar lo ostenta el Colegio Bilingüe Buckingham, también de la capital.

En sociales, el Colegio Bilingüe Diana Oese de Cali lidera el listado, además de ubicarse en los puestos más altos en matemáticas y ciencias, según los últimos datos validados por la entidad que emitió el informe.

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