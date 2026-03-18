El uruguayo Jorge Drexler regresa a Colombia con su álbum Taracá y una nueva gira: esta es la fecha y horarios de preventa

Jorge Drexler anuncia concierto en Bogotá como parte de la gira de “taracá” - crédito Bizarro Live

Jorge Drexler, cantautor uruguayo, anunció una presentación en el Movistar Arena de Bogotá programada para el 6 de septiembre de 2026. El concierto forma parte de la gira internacional de su nuevo álbum Taracá, lanzado en marzo de 2026.

El espectáculo contará con siete músicos acompañando a Drexler en escena y se centrará en las canciones del más reciente trabajo discográfico, además de incluir temas destacados de su carrera.

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Drexler, con más de treinta años de trayectoria y quince discos de estudio, ha desarrollado una obra reconocida en la música iberoamericana. Su repertorio es conocido por explorar diferentes sonidos y abordar temáticas relacionadas con la identidad, la ciencia y las relaciones humanas.

El álbum Taracá marca una nueva etapa en la carrera del artista y se caracteriza por el uso de elementos del candombe uruguayo como base rítmica. La propuesta de la gira busca presentar un formato renovado, con una interpretación en vivo que combine la tradición musical con innovaciones sonoras.

La venta de entradas para el concierto en Bogotá se realizará en dos etapas. La preventa exclusiva para clientes Movistar estará disponible a partir de hoy a las 6:00 p.m., mientras que la venta para público general comenzará el 20 de marzo desde las 12:00 p.m., a través de tuboleta.com.

La presentación de Jorge Drexler en el Movistar Arena de Bogotá está programada para el 6 de septiembre de 2026 - crédito Bizarro Live Entertainment

La gira de Taracá representa la continuación del trabajo de Drexler en la escena musical, consolidando su presencia en mercados internacionales y apostando por un diálogo cercano con el público a través de nuevas propuestas escénicas y musicales.

La carrera de Jorge Drexler: éxitos, galardones y sus visitas al país

Jorge Drexler nació en Montevideo, Uruguay, en 1964. Es cantautor, compositor y médico de formación, y desde la década de 1990 ha desarrollado una carrera musical con proyección internacional.

Ha publicado más de una decena de discos de estudio y se caracteriza por integrar en su obra géneros como el candombe, la milonga, la bossa nova, el pop y la música electrónica. Sus letras abordan temas como la identidad, la ciencia y las relaciones humanas, y destacan por su enfoque reflexivo y su riqueza literaria.

Jorge Drexler, nacido en Montevideo en 1964, es cantautor, compositor y médico, con una carrera internacional iniciada en la década de 1990 - crédito Bizarro Live Entertainment

Drexler obtuvo reconocimiento global en 2005 al ganar el Oscar a Mejor Canción Original por Al otro lado del río, tema de la película Diarios de motocicleta. Fue la primera vez que una canción en español recibió este galardón.

Además, ha sido galardonado con 13 Latin Grammy en categorías como Álbum del Año, Canción del Año y Mejor Álbum Cantautor. Ha recibido nominaciones al Grammy anglo y cuenta con una amplia producción discográfica, incluyendo álbumes como Sea (2001), Eco (2004), 12 segundos de oscuridad (2006), Amar la trama (2010), Bailar en la cueva (2014), Salvavidas de hielo (2017), Tinta y tiempo (2022) y taracá (2026).

Entre sus canciones más reconocidas figuran Al otro lado del río, Universos paralelos, Telefonía, Tocarte, La trama y el desenlace, Todo se transforma, Sea y Eco. Drexler también ha trabajado como compositor para otros artistas y ha participado en colaboraciones con músicos de distintos géneros, ampliando su alcance más allá del ámbito latinoamericano.

El vínculo de Drexler con Colombia es constante y se ha fortalecido con el paso de los años. Se ha presentado en varias ciudades del país, incluyendo Bogotá, Medellín y Cartagena, y ha ofrecido conciertos en espacios como el Teatro Jorge Eliécer Gaitán, el Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo, el Movistar Arena y festivales como Estéreo Picnic.

Se ha presentado en escenarios destacados del país, incluidos el Teatro Jorge Eliécer Gaitán, el Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo, el Movistar Arena y festivales como Estéreo Picnic - crédito Bizarro Live Entertainment

Además, su música ha tenido gran acogida en el público colombiano y ha colaborado con artistas nacionales en distintos proyectos. En 2022 realizó presentaciones en Colombia con la gira “Tinta y tiempo” y en septiembre de 2026 tiene programado un nuevo concierto en Bogotá como parte del tour de taracá. Su presencia en escenarios colombianos refuerza el lazo estrecho que mantiene con el país y su audiencia.