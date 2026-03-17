Video del senador Alexander López genera polémica por llamado a “minga permanente” en plena campaña electoral

El senador del Pacto Histórico llamó a sostener una "minga permanente" de 79 días para ganar en primera vuelta. Horas después, indígenas bloqueaban vías en Medellín y se movilizaban hacia Bogotá- crédito @estoescali_

Un video que circula en redes sociales muestra al senador Alexander López, del Pacto Histórico, dirigiéndose a lo que parecen ser líderes indígenas en el departamento del Cauca, junto a Aida Quilcué, candidata a la vicepresidencia en la fórmula encabezada por el senador Iván Cepeda.

En las imágenes, grabadas en Popayán según el propio congresista, López llama a sostener una “minga permanente” para lograr que la dupla Cepeda-Quilcué gane en primera vuelta el próximo 31 de mayo de 2026, cuando Colombia celebrará sus elecciones presidenciales. El ganador de esa jornada asumirá la presidencia el 7 de agosto del mismo año para un período de cuatro años.

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“Estamos en minga y vamos en esa minga, vamos a montarla en la chiva de la revolución ciudadana para mantener nuestro proyecto de gobierno y tenemos 79 días”, afirmó López en el video. “El 31 de mayo tenemos que ganar en primera vuelta, sí o sí”, insistió ante los presentes en ese encuentro.

Comunidades indígenas adelantaron bloqueos de vías en Medellín en los mismos días en que circuló el video del senador López convocando a una "minga permanente" de 79 días en apoyo a la campaña del Pacto Histórico- crédito Captura video/Redes sociales

Y agregó que se debía refrescar “con chirinchi, con biche, con lo que sea”, pero que nadie podía dormirse en esos 79 días que quedaban para la primera vuelta.

El mensaje no se quedó en la convocatoria electoral. El senador también advirtió sobre lo que, según él, ocurriría si la contienda se extiende a una segunda vuelta, fijada para el 21 de junio de 2026: “No podemos ir a segunda vuelta porque sabemos que en segunda vuelta nos van a joder. Van a tratar de tumbar y desmontar nuestro proyecto y ya sabemos que lo están haciendo”, señaló en el mismo registro.

En otro fragmento, López instó a los asistentes a mantener el ritmo de trabajo sin pausas: “Aquí nadie se duerme, aquí nadie descansa. Aquí estamos en minga. Hemos conformado un grupo, además del equipo que tiene Aida para acompañarla, y vamos a recorrer y a darle la vuelta a este país las veces que sean necesarias para que nuestro pueblo escuche a Aida, escuche la lucha de ustedes, escuche los sueños de ustedes”, precisó el congresista.

La difusión del registro coincidió en el tiempo con bloqueos de vías adelantados por comunidades indígenas en Medellín, también captados en video. Las imágenes de esas movilizaciones no incluyen una explicación explícita sobre quién las convocó ni con qué propósito concreto. Además, la Secretaría de Gobierno del Distrito en Bogotá informó que grupos indígenas también se desplazaban hacia la capital del país durante esos mismos días, lo que amplió el alcance de la discusión.

López respondió a la polémica y aseguró que su llamado a la "minga" no tiene relación con las movilizaciones registradas en Medellín y Bogotá. "Es una coincidencia", afirmó el congresista- crédito @AlexLopezMaya/X

Ante la polémica que generó la coincidencia de fechas y mensajes, López salió a dar su versión en diálogo con Blu Radio. Sostuvo que el video fue grabado en Popayán y que su referencia a la “minga” no tiene relación alguna con los bloqueos registrados en Medellín. “Es una coincidencia”, afirmó.

El congresista atribuyó la controversia a lo que calificó como una “estigmatización” histórica de la protesta social. Según él, la palabra “minga”, que en las comunidades indígenas designa un trabajo colectivo, ha sido resignificada en el debate público como sinónimo de paro o bloqueo. “Han venido estigmatizando la protesta social y a todo aquel que proteste. Están creando una narrativa de llevar a la gente nuevamente al miedo”, sostuvo. Además, pidió que tampoco se estigmatice la palabra “revolución”.

Las elecciones presidenciales en Colombia están previstas para el 31 de mayo de 2026. Si ningún candidato obtiene la mitad más uno de los votos, habrá segunda vuelta el 21 de junio, y el ganador asumirá el 7 de agosto- crédito @CRIC_Cauca/X

Sobre su advertencia frente a una segunda vuelta, López aclaró que cuando dijo que se “joderían” no aludía a acciones de fuerza, sino a la competencia electoral. Argumentó que en ese escenario enfrentarían dos candidaturas de derecha con peso propio: la del abogado Abelardo de la Espriella y la de la senadora Paloma Valencia. “Querer ganar en primera vuelta es absolutamente legítimo. De ninguna manera el Pacto va a auspiciar la violencia”, concluyó.

Si ningún candidato obtiene la mitad más uno de los votos el 31 de mayo, los dos aspirantes con mayor votación disputarán la segunda vuelta el 21 de junio de 2026.