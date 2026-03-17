Colombia

Políticos antioqueños piden declarar ‘persona no grata’ a Iván Cepeda en el departamento: “El irrespeto es lamentable”

Diferentes representantes políticos y sociales señalan que las afirmaciones del candidato presidencial del Pacto Histórico atribuyen injustamente hechos ilícitos a una sola zona y desconocen los logros y sacrificios de sus habitantes

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Iván Cepeda obtuvo más de
Iván Cepeda obtuvo más de un millón y medio de votos en la consulta interna del Pacto Histórico en octubre de 2025 - crédito Colprensa

Las declaraciones de Iván Cepeda, senador y candidato presidencial del Pacto Histórico, acerca de la historia del departamento de Antioquia y su relación con el paramilitarismo y el narcotráfico sigue generando diferentes reacciones en la clase política colombiana.

Mientras que algunos consideran que sus declaraciones fueron sacadas de contexto, otros consideran que se debe efectuar una decisión de fondo sobre la presencia del político en esta región colombiana.

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“Antioquia se convirtió en cuna de la parapolítica, de la narcoeconomía y del terrorismo de Estado. Surgió una alianza nefasta entre sectores económicos, políticos y armados que utilizaron la represión, el miedo y el exterminio para proteger intereses, acumular riquezas a costa de la vida de las poblaciones en territorios rurales y urbanos”, fue el comentario polémico realizado por el aspirante del progresismo colombiano.

Ante ello, un grupo de 18 dirigentes políticos sociales y ciudadanos de Antioquia que, por medio de una carta pública, solicitó a las autoridades locales declarar “persona no grata” al candidato presidencial, al considerar que sus declaraciones estigmatizan a Antioquia y afectan la dignidad de sus habitantes.

Senador Jonatan Tamayo, conocido como
Senador Jonatan Tamayo, conocido como Manguito. / Foto: Colprensa.

El pronunciamiento, liderado por el exsenador Jonatan Tamayo, conocido popularmente como Manguito, destaca que, para quienes impulsan la declaración simbólica, atribuir a Antioquia el origen de fenómenos criminales constituye una “generalización injuriosa” y desconoce los avances económicos, sociales y culturales logrados en los 125 municipios del departamento.

“Los ciudadanos, líderes civiles y fuerzas vivas del departamento de Antioquia, en ejercicio de nuestro derecho a la defensa de la honra regional y la verdad histórica, nos permitimos informar a la comunidad nacional e internacional nuestra decisión de declarar al señor Iván Cepeda Castro como ‘persona non grata’ en nuestro territorio”, señala el documento revelado por Semana.

Los firmantes sostienen que “la violencia colombiana tiene causas diversas y que reducir su explicación a una sola región elimina el reconocimiento de los sacrificios de civiles y miembros de la fuerza pública durante el conflicto armado”.

El representante Juan Espinal, del
El representante Juan Espinal, del Centro Democrático, respondió al presidente Gustavo Petro - crédito @Juan_EspinalR/X

“Si bien Antioquia no ha sido ajena al conflicto armado —como ninguna otra región de Colombia—,presentarla como su ‘cuna’ ignora las complejas causas multicausales de la violencia en el país y desconoce el sacrificio de miles de antioqueños, civiles y uniformados, que perdieron la vida enfrentando a dichas estructuras criminales”, indican los líderes antioqueños en la misiva.

A este llamado se sumó el representante a la Cámara y senador electo del Centro Democrático, Juan Espinal, recalcando que los antioqueños han sobrepasado varios hechos que han marcado su historia.

Declaramos a Iván Cepeda persona NO grata en Antioquia. El irrespeto es lamentable, nuestro departamento es trabajador y resiliente, acá no existe el odio de clases, siempre nos preocupamos por avanzar para construir una mejor sociedad y un mejor país. Los antioqueños hemos superado a las guerrillas, los paramilitares, el narcotráfico, la pandemia y a Quintero que fue peor que Pablo Escobar. A usted Cepeda también lo vamos a superar”, escribió Espinal en su cuenta de X.

- crédito @Juan_EspinalR/X
- crédito @Juan_EspinalR/X

Iván Cepeda asegura que fue tergiversado

Ante esta polémica, Iván Cepeda rechazó la interpretación de sus palabras y denunció una supuesta campaña de desinformación.

A través de un comunicado, criticó al medio El Colombiano y a los sectores de oposición que, en su opinión, estarían intentando afectar su carrera a la Presidencia. “Una nueva campaña de desinformación busca tergiversar el discurso que pronunció el candidato presidencial del Pacto Histórico, Iván Cepeda Castro, en el Parque Berrío de Medellín el pasado 12 de febrero de 2026”, explicó.

Iván Cepeda - crédito @IvanCepedaCast/X
Iván Cepeda - crédito @IvanCepedaCast/X

El candidato del Pacto Histórico enfatizó que sus afirmaciones respondían a la transformación social de la región. “Han cambiado. Y cuando un pueblo cambia en conciencia y dignidad, no hay poder que lo obligue a retroceder. Por eso lo decimos alto y claro desde esta plaza: al pasado uribista, al pasado de postración y abyección moral, no vamos a regresar”, aseguró.

Cepeda reconoció la resistencia social en la región y destacó que, a pesar de la violencia, “la fuerza colectiva de su gente no fue destruida”. Y rememoró la acción de defensores de derechos humanos, académicos y periodistas que, según señaló el candidato, enfrentaron lo que denominó “el imperio del mal”.

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