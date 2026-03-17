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Ojo conductores: este gasto se disparó y está haciendo más caro tener carro en Colombia

El cambio responde a nuevas exigencias técnicas y a una mayor complejidad en los vehículos actuales

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El costo principal de mantener
El costo principal de mantener un carro en Colombia se traslada de los repuestos a los servicios de taller especializados - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

No es el precio de las piezas lo que más está encareciendo tener carro en Colombia. Hoy, el mayor golpe al bolsillo de los conductores aparece cuando el vehículo entra al taller, en un cambio silencioso que está redefiniendo el costo de mantenimiento.

En los últimos meses, quienes llevan su carro a revisión empezaron a notar la diferencia, diagnósticos más costosos, mano de obra más especializada y servicios que, en conjunto, pesan más que antes dentro del gasto total. Detrás de esa percepción hay cifras que confirman la tendencia.

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El aumento anual del 7,48%
El aumento anual del 7,48% en los servicios automotrices supera la inflación y el alza en autopartes en Colombia - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

De acuerdo con datos analizados por el Radar de las Autopartes - CVN, con base en información del Dane, los servicios de talleres registraron una variación anual de 7,48% a enero de 2026. Es el aumento más alto dentro del sector automotor y supera tanto el comportamiento de las autopartes como la inflación general.

El contraste es claro. Mientras los servicios suben con fuerza, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) del sector autopartista se ubicó en 4,58% en el mismo periodo. Aunque esta cifra es superior al 3,97% registrado un año atrás, se mantiene por debajo de la inflación nacional, que alcanzó 5,35%. En otras palabras, los repuestos siguen encareciéndose, pero a un ritmo menor.

Este cambio en la dinámica del mercado no es menor. “Las cifras evidencian que hoy la presión sobre el costo de mantener un vehículo no proviene únicamente de los repuestos. Los servicios de taller están ganando un mayor peso dentro del gasto de los hogares”, explicó Carlos Andrés Pineda Osorio, presidente de Asopartes a El Colombiano.

El fenómeno tiene varias explicaciones. Una de las principales es la transformación tecnológica de los vehículos. Los carros actuales incorporan sistemas electrónicos más complejos, sensores, software y componentes que requieren herramientas avanzadas para su diagnóstico y reparación. Esto eleva la necesidad de mano de obra calificada.

Esa mayor especialización tiene un costo. Los talleres deben invertir en equipos, capacitación y actualización constante, lo que termina reflejándose en las tarifas que pagan los usuarios. A esto se suman otros factores como el aumento en arriendos, servicios públicos y cargas laborales, que también presionan los precios.

La transformación tecnológica de los
La transformación tecnológica de los vehículos impulsa la demanda de mano de obra calificada y equipos avanzados en los talleres - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

En este contexto, el servicio técnico ganó protagonismo dentro de la cadena de mantenimiento. Ya no se trata solo de cambiar una pieza; ahora el proceso incluye análisis más detallados, revisiones integrales y procedimientos que demandan más tiempo y conocimiento.

El efecto no se limita a los talleres mecánicos tradicionales. Otros servicios asociados al cuidado del vehículo también muestran incrementos relevantes. Por ejemplo, los productos para limpieza y conservación del automóvil registraron una variación anual de 5,78%, mientras que los servicios de latonería y pintura alcanzaron 5,30%.

Estas cifras se ubican cerca, e incluso por encima, de la inflación general, lo que refuerza la idea de que el mantenimiento integral del vehículo se está encareciendo desde distintos frentes. No es un ajuste puntual, sino una tendencia más amplia que impacta varios componentes del gasto.

En contraste, algunas categorías de autopartes han mostrado estabilidad e incluso reducciones. Las subclases de otras piezas de repuesto para vehículos y llantas, neumáticos y rines registraron variaciones anuales de -0,26% y -0,59%, respectivamente. Esto indica que, en ciertos segmentos, los precios no solo han dejado de subir, sino disminuyeron ligeramente.

La capacitación y actualización constante
La capacitación y actualización constante de técnicos automotrices incide directamente en la subida de los precios de mantenimiento - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Otros productos mantienen incrementos moderados. La compra y cambio de aceite, por ejemplo, presentó un aumento de 3,43%, mientras que insumos como aditivos, valvulinas, líquidos de frenos y refrigerantes subieron 1,71%. Ambos casos se ubican por debajo del IPC general, lo que confirma que el mayor impacto está en los servicios.

Para los conductores, este panorama implica un cambio en la forma de gestionar el mantenimiento del vehículo. Ya no basta con comparar precios de repuestos; ahora es clave evaluar el costo del servicio, la calidad del taller y la frecuencia de las revisiones. Además, el aumento en los servicios puede llevar a que algunos propietarios posterguen mantenimientos, una decisión que, a largo plazo, puede resultar más costosa. Un daño menor no atendido a tiempo puede convertirse en una reparación compleja que implique mayores gastos.

Desde la perspectiva del sector, el reto está en encontrar un equilibrio. Por un lado, es necesario mantener estándares técnicos altos para responder a la evolución de los vehículos. Por otro, se busca evitar que el costo del servicio se convierta en una barrera para los usuarios.

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