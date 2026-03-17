La inversión está “dormida”, pese a crecimiento económico en Colombia, según Fenalco

Desde Fenalco, analistas económicos indicaron que la inversión en Colombia bajó y que el crecimiento económico en el país estaría desproporcionado - crédito Colprensa

El más reciente informe de Fenalco, consignado en su Bitácora Económica de marzo de 2026, incluyó un pasaje en el que se alertó sobre el bajo dinamismo de la inversión en Colombia y las consecuencias que esto puede tener para el empleo y el crecimiento en un futuro.

En el análisis, los expertos económicos comentaron que, pese a que la economía colombiana presentó un crecimiento anual de 2,6% en 2025, en el gremio empresarial hay más peso de confianza en “cómo” se llegó a ese dato positivo.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

“No solo importa el cuánto del crecimiento sino el cómo”, anotaron. Explicaron que, según cifras del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane), mientras el gasto del Gobierno general aumentó 7,1%, la formación bruta de capital fijo —indicador clave de la inversión productiva— apenas avanzó 1,3%, una manifiesta desproporción.

Desde Fenalco afirmaron que la inversión fija como porcentaje del PIB fue muy baja en 2025 - crédito Fenalco; Corficolombiana

La definición que amplifica este concepto la ofrece el mismo Dane en su glosario de Cuentas Nacionales Anuales, en la que se aclara que es un indicador que “se asocia a la inversión en bienes y servicios de la economía; incluye la formación bruta de capital fijo, la variación de existencias y la adquisición menos disposición de objetos valiosos”.

Dicha observación eleva las preocupaciones, en especial, cuando los indicadores muestran que el porcentaje de la inversión en el PIB “marca el registro más bajo en lo corrido de este siglo”, de acuerdo con la observación.

En ese sentido, los analistas de Fenalco atribuyeron parte de esta parálisis a la falta de confianza de los empresarios frente a las decisiones del Gobierno nacional en “temas cruciales como la salud, la hacienda pública, lo laboral y las relaciones internacionales”. El breve estudio señaló que la incertidumbre está afectado en “sobremanera”, y de “manera negativa las decisiones de inversión”.

Las causas del “adormecimiento” inversionista en el país

En su diagnóstico, desde el gremio empresarial puntualizaron el impacto de la “sobrerregulación”: “El año pasado nuevamente hubo una cascada normativa que asombraría a Kafka: se produjeron más de 1.000 normas, decretos y resoluciones en el país, lo que equivale a unos 20 por semana”. A este volumen se suman “las demoras en la implementación y las consultas previas”, que generan inseguridad jurídica y frenan proyectos, informaron.

También consideraron que la inseguridad física se ha agravado y, por ende, las inversiones se han visto afectadas, ya que “en el último tiempo se han multiplicado los actos de terrorismo, secuestro y extorsión”. Una de las consecuencias directas es que se incrementan costos y riesgos para las empresas.

Seis años atrás, la inversión en Colombia representaba el 22% del PIB. En 2025 descendió al 16%, el registro más bajo en 20 años - crédito Credicorp Capital

A este factor se sumaría otra variable que también despierta temores, y es que “Colombia tiene hoy una muy alta prima de riesgo, que se refleja directamente en los costos de financiamiento del gobierno”.

De la misma manera, en el informe mencionaron una amenaza emergente para la economía nacional y es la incertidumbre sobre la soberanía energética. “Estamos abocados a importar gas en el futuro debido al desabastecimiento local”, alertó el documento.

Así las cosas, desde el gremio concluyeron que “el débil comportamiento de la inversión puede traducirse en retrocesos en la generación de empleo”. Sin crecimiento suficiente, “escasean las oportunidades de empleo formal”.

Una leve disminución en el comercio colombiano, en febrero de 2026

En la misma bitácora, desde Fenalco indicaron que en febrero se acentuó la desaceleración en las ventas del comercio en Colombia. Según la encuesta realizada entre sus afiliados, solo el 35% reportó un aumento en el volumen de ventas respecto al mismo mes del año anterior, mientras que el 36% afirmó que las cifras se mantuvieron similares y el 29% registró una disminución.

Analistas advirtieron que las compras con crédito bajaron en febrero de 2026 - crédito VisualesIA

La diferencia entre opiniones positivas y negativas sobre las ventas alcanzó en enero y febrero los niveles más bajos de los últimos doce meses.

Los analistas advirtieron que las familias colombianas han adoptado una actitud más cautelosa en sus compras, priorizando gastos en educación y salud, variables que restringieron el presupuesto destinado a otras mercancías. Las estadísticas bancarias mostraron una desaceleración en el crecimiento de las compras con tarjeta de crédito durante el primer bimestre.