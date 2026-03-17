Colombia

Gustavo Petro explicó qué pasará con pacientes de EPS liquidadas: “Serán atendidos por las que queden”

El presidente aseguró que solo salvará a la Nueva EPS, que adeuda más de 21 billones de pesos, con lo que convertiría a esa promotora en propiedad única del Estado

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El mandatario aseguró que las
El mandatario aseguró que las EPS que sigan en pie deberán adoptar la territorialización de los pacientes - crédito Presidencia y Secretaria de Salud de Bogotá

Tras las explosivas declaraciones del presidente Gustavo Petro durante el Consejo de Ministro del 16 de marzo de 2026, en el que anunció la liquidación de EPS en quiebra, el mandatario nacional explicó en la mañana del martes 17 de marzo qué pasará con los pacientes de las entidades promotoras.

A través de su cuenta de X, el jefe de Estado aseguró que los pacientes que resulten afectados con la medida del Ministerio de Salud serán transferidos a otras EPS que no se encuentren bajo intervención estatal.

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Además, insistió en que los pacientes serán cubiertos por el modelo de prevención implementado por el Gobierno nacional, pese a las críticas por los fallos en el sistema.

“La orden de liquidar las EPS quebradas, tal como ordena la ley, no deja a las personas desamparadas en Colombia por: 1. El sistema de prevención ya en acción cubrirá al 100% de la población. 2. Los afiliados de EPS liquidadas serán atendidos por las EPS que queden, como hasta ahora ha sido”, señaló el mandatario.

Los más de 12 millones
Los más de 12 millones de pacientes de EPS como Famisanar, Coosalud y Emssanar serán transferidos a otras entidades promotoras de salud no intervenidas - crédito X

Petro instruyó a los ministros de Hacienda y Salud en la noche del lunes a proceder con la liquidación de todas las EPS insolventes, luego de que el Congreso rechazó el proyecto de reforma que contemplaba un salvavidas financiero para el sector.

Sobre la posible transferencia de más de 12 millones de pacientes de EPS como Famisanar, Coosalud, Asmet Salud y Emssanar EPS, el mandatario indicó en su cuenta de X, que las promotoras de salud que sigan en pie deberán adoptar nuevas estrategias para garantizar la atención, especialmente, tras la directriz del Gobierno nacional de redistribuir a los pacientes del país en EPS según el territorio.

“Las EPS que queden desarrollarán los sistemas preventivos territorializados, para que sean eficaces, la prevención la pagará el gobierno, el sistema que ya desarrollamos y que ya cubre un 50% de la población se trasladará a las EPS por territorios”, señaló el mandatario.

El jefe de Estado precisó que la Nueva EPS pública será la única que logrará mantenerse en pie, pese a su deuda que asciende a más de 21 billones de pesos, es decir, y será adscrita a los ministerios de Salud y Hacienda, y que el Gobierno nacional pagará la deuda que le pertenece directamente a sus acreedores a través de Adress.

La Nueva EPS pública será
La Nueva EPS pública será adscrita a los ministerios de Salud y Hacienda, y el Estado se hará responsable de su deuda de más de 21 billones de pesos a través de Adres - crédito X

En cuanto a EPS como Savia Salud y Salud Capital, podrán sobrevivir si sus propietarios públicos asumen sus propias deudas.

La Nueva EPS pública será adscrita al ministerio de salud y hacienda y el gobierno nacional pagará la deuda que le pertenece directamente a sus acreedores a través de Adress. La EPS Savia Salud y Salud Capital sobrevivirán si sus propietarios públicos pagan sus deudas que les corresponden (sic)”, señaló Petro.

Asimismo, el presidente aseguró que el Gobierno implementará una fórmula matemática y automática para girar los recursos directamente a la red pública de hospitales desde Adress, y financiará la especialización y el desarrollo de los hospitales de alta complejidad en todo el país.

“Las EPS avanzarán en sus sistemas de referencia y contra referencia y se girarán los recursos a las redes de hospitales y clínicas directamente desde ADRESS que ha probado en este gobierno funcionar muy bien. La red pública por su ubicación en todo el país desarrollará la salud preventiva y primaria, Los hospitales públicos de atención secundaria y de alta complejidad como la red primaria y de puestos de salud será financiada por los gobiernos locales con las transferencias crecientes que logró mi gobierno aprobar en el Congreso”, escribió el mandatario.

Reforma de salud y próximos pasos legislativos

El Ejecutivo implementará fórmulas automáticas
El Ejecutivo implementará fórmulas automáticas para girar recursos directamente desde Adress a redes públicas y privadas de hospitales y clínicas en todo el país - crédito X

Petro anunció que el proyecto de reforma a la salud será presentado nuevamente en la próxima legislatura, cuando inicien las sesiones ordinarias el 20 de julio de 2026. También adelantó que la reforma tributaria, rechazada por el Congreso, será radicada en la misma fecha.

El presidente remarcó que, a diferencia de lo afirmado por la congresista Marlene Castillo, la población no quedará desamparada, asegurando que “Se deja desamparada la población si queda afiliada a EPS quebradas”. Añadió que la justicia debe garantizar que el derecho fundamental es que el paciente pueda elegir al médico y acceder a otro diagnóstico.

Según el anuncio, los medicamentos serán adquiridos por el Gobierno mediante subasta inversa y abierta a cualquier vendedor con suficiente capacidad financiera, y serán pagados a través de la Adres. Petro agregó que el Estado continuará produciendo e importando medicinas para garantizar el suministro.

“Mantuve las EPS esperando una salida tranquila y negociada a través de la ley, pero la realidad fue el sabotaje permanente de senadores pagados por las EPS”, concluyó el mandatario.

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