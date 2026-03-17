Fico Gutiérrez se despachó contra Petro y lo acusó de incumplirle a Medellín: “No volvás a decir ‘si pudiera’… porque pudiste y no quisiste”

Federico Gutiérrez sacó pecho por su gestión en materia social en Medellín, tras las duras críticas del presidente Gustavo Petro, que encendieron las redes sociales - crédito Alcaldía de Medellín - Presidencia

La reciente polémica sobre la relación entre Antioquia y la parapolítica motivó el lunes 16 de marzo un nuevo enfrentamiento público entre el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, y el presidente de la República, Gustavo Petro. El detonante fue la declaración del candidato presidencial Iván Cepeda, que calificó a Antioquia como “cuna de la parapolítica”, lo que provocó la respuesta directa del mandatario local y, posteriormente, del jefe de Estado.

El mandatario local se despachó e indicó que tales señalamientos reviven antiguos prejuicios contra la región y defendió su gestión citando cifras sobre educación, vivienda y seguridad; al tiempo que criticó la actuación del Gobierno nacional. Lo anterior, ante las críticas del jefe de Estado, que expuso su visión para Medellín y planteó propuestas en educación, industrialización y vivienda, en un cruce de versiones que desataron comentarios en redes.

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Este es uno de los apartes de la extensa respuesta del alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, al presidente Gustavo Petro, en un nuevo enfrentamiento mediático - crédito @FicoGutierrez/X

Gustavo Petro se animó a hacer propuestas para Medellín y causó el enojo de Fico Gutiérrez

En la red social X, el presidente defendió su posición y delineó sus ideas para la ciudad, en respuesta a la afirmación que causó este nuevo enfrentamiento, expresada por Gutiérrez, en la que dijo que “si Petro pudiera borrar a Antioquia del mapa, ya lo hubiera hecho”. Para el jefe de Estado, “si pudiera transformar la ciudad de Medellín le haría muchas universidades públicas y acabaría la política de gentrificación con vivienda popular en el centro y en el Valle de Aburrá”.

En su concepto, así se evitarían muertes por remoción en masa de barrios populares. “Iniciaría una política de cooperativización de la industria de confecciones para impulsar y profundizar el programa de jóvenes en paz para lograr más paz en las comunas populares”. Subrayó que “el crecimiento de la universidad pública me llevaría a dar un gran salto en investigación, ciencia y tecnología, verdadero camino de la industrialización de vanguardia de Medellín“.

Y también abordó el desarrollo urbano, necesario a su juicio para combatir uno de los males en la capital antioqueña: la gentrificación. “La zona de innovación debería contar con mucha vivienda para la juventud para generar el proceso sano de la invención”, afirmó el primer mandatario que, referente al transporte, fue más allá. “Medellín contaría con salida en tren hacia el valle del Cauca y el mar de Urabá y hacia el valle del Magdalena y los puertos del Caribe”.

En su perfil de X, el presidente Gustavo Petro reafirmó sus críticas a Fico Gutiérrez, alcalde de Medellín, por lo que sería a su juicio la falta de inversión social - crédito @petrogustavo/X

Fico Gutiérrez a Gustavo Petro: “Borraste a Antioquia del mapa de los subsidios”

Gutiérrez, en un extenso mensaje de respuesta a una publicación del primer mandatario, se dirigió a Petro y lo acusó de quedarse en solo promesas, cuando eran claras las necesidades que debían atenderse en la capital antioqueña. “Petro, se te pasaron ya casi cuatro años de tu desgobierno diciendo ‘haría’, y no hiciste lo que debías”, expresó el burgomaestre. “Yo ya llevo dos años y casi tres meses como alcalde de Medellín, hemos hecho mucho”, agregó.

En su lista de reproches, Gutiérrez señaló la eliminación del programa Mi casa ya, que ofrecía la posibilidad de tener vivienda para los estratos 1,2 y 3. “Acabaste con el programa hemos sido nosotros los que estamos garantizando el cierre financiero para que los más pobres puedan acceder a vivienda digna, pues borraste a Antioquia del mapa de los subsidios de vivienda”, destacó el mandatario de los medellinenses en su extensa publicación en las redes sociales.

A su vez, el alcalde defendió su gestión al afirmar que su administración destinó “el presupuesto más alto para educación por $8 billones de pesos”, e insistió en que lograron la tasa de desnutrición aguda más baja en la historia en niños entre los cero y los cinco años, con “cero muertes de niños por desnutrición en lo que llevamos en la Alcaldía”. A lo que añadió que están interviniendo “las 421 instituciones educativas y estamos construyendo 10 nuevos megacolegios”.

Del mismo modo, en educación superior, afirmó que en Medellín se están invirtiendo $1,2 billones de pesos en este ítem, mientras que durante el cuatrienio 2024-2027 se prevé una destinación de más de $795.608 millones en instituciones universitarias del distrito, con 50.000 estudiantes beneficiados. En becas, precisó que han entregado $218.000 millones en los últimos dos años, a lo que se suman incentivos para la investigación en educación superior.

El cruce de mensajes entre el presidente Gustavo Petro y el alcalde Federico Gutiérrez se dio tras la controversia por las palabras del candidato presidencial Iván Cepeda sobre Antioquia - crédito @aida_quilcue/X

“Durante los próximos 22 meses de gobierno, invertiremos desde el distrito más de $190.000 millones adicionales para el acceso y permanencia en la educación superior, logrando una inversión en becas e incentivos por valor de $408.000 millones”, puntualizó Gutiérrez, que destacó que Medellín tiene “uno de los mejores ecosistemas de innovación, ciencia y tecnología de América Latina”; en un balance pormenorizado de su gestión educativa.

Fico acusó a Petro de dejar en “veremos” los recursos para el Metro de la 80

En su publicación, además de asegurar que la ciudad “tiene las tasas de homicidios más bajas de los últimos 40 años”, Federico Gutiérrez aprovechó para señalar que el inicio de obras clave como la infraestructura hacia Urabá y la ejecución de compromisos con el Metro de Medellín se han visto perjudicados por la negligencia del Ejecutivo. “Has incumplido con los aportes de la nación al Metro de la 80, mientras que desde la Alcaldía estamos al día”, expresó.

“No volvás a decir ‘si pudiera’... porque pudiste y no quisiste. Si hubieras querido ayudar a Medellín y a Antioquia, lo hubieras hecho. Pero preferiste gobernar desde el odio y el resentimiento”, concluyó el burgomaestre, que con sus declaraciones remarcó la distancia entre la administración local y el Gobierno nacional y profundizó la discusión sobre los modelos para el desarrollo y la inclusión en una de las ciudades más relevantes del país.