En video, así fue el impactante momento en el que un hueco se tragó una casa en Santa Marta

El derrumbe repentino de una vivienda en Villa Alejandría, Santa Marta, tras el hundimiento del terreno por fallas en el alcantarillado, obligó a evacuar a varias familias y expuso la fragilidad de un barrio que arrastra más de dos décadas de denuncias y emergencias sin solución definitiva - crédito Parranda y mas na / Facebook

La emergencia en Villa Alejandría, barrio de estrato 4 en Santa Marta, dejó a una vivienda parcialmente suspendida sobre el vacío tras el colapso repentino del terreno este domingo 15 de marzo.

El incidente ocurrió cuando una filtración en el sistema de alcantarillado debilitó el suelo bajo varias casas, provocando daños severos e impulsando la evacuación preventiva de varias familias.

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El hecho fue captado en video por el propietario de una de las viviendas, quien relató: “Yo estaba grabando porque el hueco seguía creciendo. De repente una placa de pavimento se agrietó y todo se vino abajo. Alcancé a correr porque si me quedo un segundo más ahí, no sé qué habría pasado”. El registro muestra el desprendimiento de la terraza, la caída de un árbol de gran tamaño y la estructura de la casa al borde del colapso.

Las autoridades confirmaron que tres viviendas resultaron afectadas, siendo la del residente que grabó el suceso la más perjudicada. La Alcaldía de Santa Marta ordenó la evacuación de las familias involucradas, mientras equipos técnicos de la Oficina de Gestión del Riesgo, la Gerencia de Infraestructura y la Empresa de Servicios Públicos del Distrito (Essmar) evaluaban la magnitud del daño.

Un hundimiento súbito en el barrio Villa Alejandría, Santa Marta, destruyó parte de una casa y generó escenas de pánico entre los vecinos - crédito SoySamario Noticias / Facebook

El alcalde, Carlos Pinedo Cuello, acudió al lugar y aseguró: “El alcalde está aquí con la gente. Desde agosto que se registró la emergencia hemos estado al frente buscando una solución estructural a este problema que lleva más de 20 años”.

El funcionario también anunció que la reparación de los daños en las viviendas estará a cargo del Distrito: “Los traumatismos que se les generaron a las diferentes casas corren por cuenta de la Alcaldía de Santa Marta. Nos vamos a poner de acuerdo con los dueños de las casas para repararlas. Ese es nuestro compromiso con la comunidad”.

Los equipos técnicos identificaron que la emergencia se relaciona con el deterioro de un tramo antiguo del colector sanitario, cuya falta de intervención estructural durante más de 25 años habría provocado filtraciones y debilitamiento progresivo del terreno. La situación se agravó en medio de las obras actuales para reemplazar la red de alcantarillado, cuando el terreno cedió durante la instalación de nueva tubería.

Residentes del barrio señalaron que las advertencias sobre la inestabilidad del suelo tienen larga data y es que el temor ya había surgido en agosto del año anterior, cuando un camión de agua quedó atrapado en un agujero tras el hundimiento de la vía, lo que llevó a la declaración de calamidad pública y al inicio de obras de intervención.

La Alcaldía de Santa Marta se comprometió a reparar los daños y finalizar las obras de alcantarillado para poner fin a un problema que lleva más de dos décadas afectando al barrio - crédito Entérate en Línea / Facebook

El informe de la Alcaldía detalla que la filtración de aguas residuales derivada de roturas en la antigua tubería ocasionó la socavación progresiva, debilitando la base de las viviendas que finalmente cedieron este domingo.

Orlando Vélez, director encargado del alcantarillado de Essmar, detalló a medios locales: “Las tuberías que se instalaron en el pasado tenían diferentes diámetros y muchas eran de concreto. Actualmente estamos cambiando un tramo muy importante del colector para solucionar definitivamente las roturas que se presentan en el sector. Hoy nos faltan cerca de nueve metros de instalación”. El contratista informó que los trabajos continuarán sin pausa con el objetivo de finalizar en tres días.

El martes 17 de marzo, la Alcaldía, el contratista y la comunidad tienen previsto reunirse para revisar el avance de las obras y definir nuevas acciones para proteger a los habitantes. Mientras tanto, las familias evacuadas permanecen a la espera de una solución que les permita regresar a sus hogares sin temor a nuevos colapsos.

Según la información oficial, el alcantarillado llevaba 25 años sin mantenimiento - crédito Entérate en Línea / Facebook

El hecho, que no dejó lesionados pero sí daños materiales considerables, mantiene a Villa Alejandría en estado de alerta mientras se ejecutan los trabajos para estabilizar el terreno y restablecer la seguridad en el sector.