“El responsable está en Palacio”: Cambio Radical se despachó contra Gustavo Petro por crisis en el sistema de salud

El presidente Petro instruyó a los ministerios de Salud y Hacienda iniciar la liquidación de EPS en quiebra y anunció que la reforma a la salud será presentada nuevamente en la próxima legislatura. - crédito Presidencia

El Gobierno nacional está bajo el escrutinio de la opinión pública por fallas en el sistema de salud que hoy preocupan a millones de afiliados. Aunque a través de intervenciones de la Superintendencia Nacional de Salud la administración buscaba mejorar la prestación de servicios de salud de algunas EPS, su situación financiera no mejoró y el presidente Gustavo Petro pidió que todas las entidades que estén en quiebra sean liquidadas.

“Entonces -ministro de Hacienda, Germán Ávila, y ministro de Salud, Guillermo Jaramillo- todas las EPS que estén en quiebra se liquidan, dentro o fuera; ya no tenemos alternativas. El Congreso no aprobó la reforma (a la salud); ya no queda sino este último trato”, señaló el primer mandatario en el Consejo de Ministros del 16 de marzo de 2026.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Cambio Radical cuestionó al presidente Gustavo Petro por buscar responsables de la situación del sistema de salud en anteriores administraciones - crédito @PCambioRadical/X y Vannessa Jiménez/Reuters

Algunas entidades promotoras de salud que podrían terminar liquidadas, según la orden impartida por el jefe de Estado, son: la Nueva EPS, Famisanar, Coosalud, Asmet Salud, Emssanar, Capresoca, Savia Salud y el Servicio Occidental de Salud.

El exministro de Salud Fernando Ruiz Gómez criticó la gestión del Gobierno Petro en la materia y recordó que el sistema de salud, que, desde su perspectiva, estaría destruido, sirvió para salvar miles de vidas durante la pandemia por covid-19 en 2020, por medio de hospitalizaciones y vacunación.

El primer mandatario respondió advirtiendo sobre un presunto hurto de recursos del sistema durante la administración del expresidente Iván Duque, en la que Ruiz Gómez fungió como ministro de Salud. “La mayoría de las personas que murieron de COVID murieron en sus casas y no fueron tratadas. La mayoría de los recursos que usted en el gobierno de Duque trasladó a las EPS, según el informe técnico de la Contraloría, fueron robadas (sic)”, aseveró.

El presidente Gustavo Petro aseguró que los recursos de la salud de la administración anterior fueron hurtados - crédito @petrogustavo/X

Crítica de Cambio Radical al presidente y el lío detrás de los interventores

A través de una publicación en X, el partido político Cambio Radical se refirió a la situación que atraviesa el sistema de salud colombiano, cuestionando directamente al Gobierno de Gustavo Petro. En el comentario que compartió, recordó que hubo presuntas irregularidades alrededor de la designación de los interventores para las EPS intervenidas por la Superintendencia Nacional de Salud.

“Petro gobierna con amnesia selectiva: hace semanas se conoció que la lista de interventores de las EPS la pasó Laura Sarabia (ex jefa de Despacho y embajadora de Colombia ante el Reino Unido). Hoy culpa al “pasado gobierno””, precisó la colectividad.

Aunado a ello, afirmó que la crisis actual es responsabilidad del Gobierno y no precisamente de anteriores administraciones. “No juegue con la vida de los colombianos. No busque el ahogado río arriba: el responsable está en Palacio”, indicó.

El partido Cambio Radical recordó irregularidades en la elección de interventores para las EPS intervenidas - crédito @PCambioRadical/X

En conversación con Caracol Radio, el exsuperintendente Nacional de Salud Luis Carlos Leal confirmó que, por medio de Sarabia, que era la “mano derecha” del presidente Petro, habrían llegado las hojas de vida de los interventores y, presuntamente, la hoy embajadora habría asegurado que la orden de ubicarlos en las EPS era del primer mandatario.

El exfuncionario aseguró que apenas se percataron de que había anomalías en los nombramientos, recurrieron a las autoridades competentes para poner en conocimiento los hechos.

“Cuando nos dimos cuenta de que efectivamente había negocios alrededor de la salud con estos interventores en particular, lo que hicimos fue ir a la Fiscalía General de la Nación, aportando las pruebas que en estos momentos reposan allí y que esperamos se pueda continuar sabiendo lo que pasa con la salud de nuestro país”, detalló.

Laura Sarabia fue señalada de haber influido en la elección de interventores para las EPS intervenidas - crédito Andrea Puentes/Presidencia

El jefe de Estado se refirió al respecto en declaraciones que dio el 27 de enero de 2026, en las que señaló a Leal de haberse dejado engañar por Laura Sarabia.

“Le dije a usted: ‘Por política no se mete un solo interventor, escoja usted los mejores’. Y usted se dejó engañar y lo primero que hicieron fue entregarle unas hojas de vida, que yo no puse, pero dijeron que era yo. Laura (Sarabia). Usted creyó en ella y esos interventores fueron fue a hacer un business con nosotros. Yo los eché después, pero demoraron unos meses y nos quitaron el tiempo y usted creyó en eso (sic)”, precisó.

La abogada Lina Sandoval Echavarría, apoderada de Laura Sarabia, informó que allegaron a la Fiscalía conversaciones que acreditan que su clienta no tuvo injerencia en la designación de interventores en salud - crédito @SandovalLina/X

Sin embargo, la embajadora, a través de su abogada Lina Sandoval, negó las acusaciones en su contra, indicando que en ningún momento tuvo injerencia en la designación de los interventores.