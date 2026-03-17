Colombia

Cayó MiLoto por segunda vez en marzo: esta es la millonada que se llevará el apostador en Envigado

La más reciente edición del sorteo nacional entregó una bolsa de 250 millones de pesos tras la coincidencia de los cinco números principales, mientras que miles de participantes obtuvieron dividendos en categorías secundarias

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El sorteo MiLoto, de Baloto,
El sorteo MiLoto, de Baloto, dejó un nuevo millonario en Colombia en la noche del lunes 16 de marzo de 2026 - crédito cortesía

Un solo apostador logró llevarse el premio mayor de MiLoto en Colombia, tras acertar la combinación de cinco números y obtener 250 millones de pesos en el sorteo más reciente.

El monto total repartido entre los distintos ganadores alcanzó los 340.467.850 pesos, según la información entrega por el Operador Nacional de Juegos.

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La dinámica del sorteo número 502, realizado en la noche del lunes 16 de marzo de 2026, dejó a miles de jugadores con premios de distintas categorías, aunque solo un participante consiguió atinar la secuencia completa: 02, 03, 05, 07 y 31. Este resultado consolidó la preferencia de los colombianos por la modalidad, que ofrece premios elevados a partir de una apuesta accesible.

En el reciente sorteo de MiLoto, la combinación ganadora estuvo conformada por los cinco números mencionados. Solo una persona logró acertar todos, mientras que 13.277 jugadores obtuvieron premios menores al coincidir parcialmente con los resultados.

El premio mayor de MiLoto
El premio mayor de MiLoto se quedó en el municipio de Envigado, Antioquia - crédito Baloto

El juego, que mantiene un alto nivel de participación, entregó así una suma global superior a los 340 millones de pesos entre todas las categorías.

El acumulado para la próxima edición de MiLoto quedó en 120 millones de pesos, lo que anticipa una renovada expectativa entre quienes buscan convertirse en el siguiente ganador.

Los organizadores destacaron que el juego mantiene su atractivo por la posibilidad de obtener sumas considerables con una inversión baja.

Cómo funciona MiLoto y qué lo diferencia de otros sorteos

MiLoto es un sorteo administrado por Baloto que nació como una alternativa más económica frente al formato clásico. Permite a los participantes seleccionar cinco números del 1 al 39, ya sea de manera manual o a través de la opción automática de “azar”. El costo de la apuesta ronda los 4.000 pesos, lo que facilita la participación de un amplio público.

Así quedó la distribución de
Así quedó la distribución de premios del sorteo de MiLoto del 16 de marzo - crédito Baloto

Los sorteos de MiLoto tienen lugar cuatro veces por semana, los lunes, martes, jueves y viernes en la noche, y los boletos pueden adquirirse tanto en puntos físicos autorizados como en plataformas digitales.

Los premios menores se reclaman en los mismos puntos de venta, mientras que los ganadores de las categorías principales deben presentar el tiquete original junto con su documento de identidad en las sedes designadas.

Con cada nueva edición, el acumulado del premio mayor crece hasta que alguien acierta los cinco números, lo que ha convertido al juego en una opción recurrente para quienes buscan un golpe de suerte sin realizar una inversión elevada.

El ganador en envigado no recibirá todo el premió: esta es la razón

Aunque de primerazo el sorteo anunció el premio de 250 millones de pesos para el apostador en Envigado, lo cierto es que quienes obtienen acumulados de este tipo deben cumplir con obligaciones tributarias específicas antes de recibir el monto total anunciado.

La Dian recibirá buena parte
La Dian recibirá buena parte del premio mayor de MiLoto por cuenta del impuesto a ganancias ocasionales - crédito imagen ilustrativa Infobae

De acuerdo con la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian), el monto obtenido en sorteos, rifas o loterías se clasifica como ganancia ocasional.

Este concepto se refiere a ingresos extraordinarios que no constituyen la actividad habitual de una persona, como herencias, donaciones o premios. Para el caso de sorteos como MiLoto, la legislación vigente establece que sobre el valor bruto del premio se aplica una tarifa del 20% por concepto de impuesto a las ganancias ocasionales.

Esto significa que, si un apostador obtiene 250 millones de pesos, la Dian retiene automáticamente 50 millones de pesos correspondientes al impuesto, de modo que el ganador recibe un valor neto de 200 millones de pesos.

Esta deducción se realiza antes de la entrega del dinero y la entidad organizadora del sorteo es la responsable de reportar y transferir el impuesto a la autoridad tributaria.

Adicionalmente, al momento de consignar el premio en una cuenta bancaria, se aplica el denominado impuesto del 4 x 1.000. Este tributo, oficialmente llamado Gravamen a los Movimientos Financieros (GMF), consiste en una deducción de cuatro pesos por cada mil que se depositan o transfieren.

Por ejemplo, sobre los 200 millones de pesos netos, se descuentan 800.000 pesos adicionales por concepto de GMF. Esta retención se aplica a todas las transferencias o consignaciones, independientemente del origen de los fondos, lo que reduce aún más el monto final que percibe el ganador.

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