Así cerraría el IPC de marzo de 2026 en Colombia: dato revelado por el Banco de la República confirma que todo seguirá caro

A principios de 2026, Colombia registra una de las tasas de inflación más altas entre los países de la Ocde, manteniéndose en torno al anual en febrero - crédito Colprensa

La inflación en Colombia registraría una aceleración en marzo de 2026, según la Encuesta de Expectativas del Banco de la República, lo que situaría la variación anual en 5,45%, luego del 5,29% alcanzado en febrero de 2026. Los analistas consultados prevén que, pese al repunte coyuntural, el indicador cerraría 2026 en niveles inferiores a los proyectados de manera previa.

De acuerdo con las estimaciones recopiladas por el Emisor y el Ministerio de Hacienda, el aumento de la inflación en marzo hasta 5,45 % anual responde a factores puntuales, pero ambos organismos esperan una desinflación gradual hacia el final de 2026. Así, los analistas pronostican un cierre por debajo de los datos previstos anteriormente: 6,26 % (encuesta del Banco de la República) y 5,8 % (Plan Financiero), además de una reducción de las expectativas para 2027.

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La misma encuesta destaca que el mercado anticipa una inflación mensual de 0,68% para marzo, inferior al 1,08% registrado en febrero y levemente por debajo del 0,70% estimado para marzo de 2025. El dato oficial será publicado el 9 de abril por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane). Los economistas consultados por el banco central estiman que esta aceleración es transitoria y que la inflación anual se ubicará en 6,26% en diciembre de 2026.

“El mercado espera que el indicador reporte una variación del 5,45% anual”, resaltó la entidad.

Por ahora, la inflación no convergerán hacia la meta del 3% del Banco de la República - crédito Banco de la República

En cuanto a la inflación básica, sin alimentos ni precios regulados, el sondeo muestra una expectativa mensual de 0,59% y anual de 6,27%. El resultado indica que, aunque persisten presiones sobre los costos internos, se encuentran por debajo de los niveles observados un año atrás.

Los especialistas encuestados proyectan que la Junta Directiva del banco central aumentará la tasa de interés en 75 puntos básicos (pb), de 10,25% a 11% al cierre de marzo. Se prevén posteriores incrementos, lo que alcanzaría 11,75% en la primera mitad de 2026, antes de iniciar un ciclo de recortes en 2027. Algunas entidades financieras advierten la posibilidad de niveles temporales próximos al 13%, según la recopilación efectuada por el banco central.

Perspectivas para el cierre de 2026: inflación y tasas de política monetaria

Las proyecciones del Banco de la República señalan que la inflación cerraría diciembre de 2026 en 6,26%, cifra que deja atrás estimaciones superiores al 6,3% formuladas hace meses. Para 2027, la expectativa ronda el 4,7%. Respecto a la inflación básica, la previsión para 2026 es apenas superior al 6%, lo que evidencia un proceso paulatino de ajuste.

La inflación cerró en 5,29% en febrero de 2026, según el Dane - crédito Dane

Asimismo, en materia de política monetaria, la mayoría de los analistas esperan que la tasa se mantenga cerca de 11,75% hasta mitad de 2026, para luego iniciar su descenso en 2027. Algunos actores del sector financiero consideran que el indicador podría superar el 12% e, incluso, acercarse al 13%, lo que refleja cautela ante los riesgos de nuevas presiones inflacionarias.

El seguimiento de la Junta Directiva se enfoca tanto en la evolución de los precios como en la solidez del peso frente al dólar y la situación global de los mercados. El objetivo es anclar las expectativas y otorgar mayor estabilidad en un entorno donde la desinflación avanza más lentamente de lo estimado en meses previos.

El nuevo escenario macroeconómico del Gobierno

El Ministerio de Hacienda presentó una actualización relevante del Plan Financiero, al revisar a la baja las previsiones sobre la economía nacional. En el documento, el Gobierno advierte que la inflación será más persistente, principalmente, por el impacto de los aumentos salariales y las medidas fiscales dirigidas al sector productivo.

Según la cartera, para el cierre de 2025 la inflación alcanzó 5,1%, superior al 3,6% proyectado con anterioridad. Para finales de 2026, la nueva previsión es de 5,8%. “La inflación de fin de periodo en 2026 se ubicaría en 5,8%, lo que confirma que el proceso de reducción de los precios será más gradual de lo que se estimaba anteriormente”, señaló la entidad en el informe.

Con relación al crecimiento económico, el Gobierno calcula una expansión del PIB de 2,6% tanto para 2025 como para 2026, cifra acorde con el dato informado para 2024, pero inferior al desempeño cercano al 3% que se esperaba doce meses atrás.

Dólar en Colombia

Respecto a la moneda, el Plan Financiero revisado proyecta un tipo de cambio promedio de $3.915 y no de $3.801. El precio internacional del petróleo, otra variable central para la economía de Colombia, tendría un promedio de USD59,2 para 2026, por debajo de estimaciones previas que situaban el valor en USD74,3.

Las importaciones, medidas en dólares, crecerían 10,1% en 2025 y 6,5% en 2026, lo que implica un incremento más mesurado del flujo comercial ante la marcha moderada de la economía.