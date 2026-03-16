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Reapareció Verónica Giraldo, hermana de Karol G, con emotivo mensaje: “A veces nos toca alejarnos”

La mayor de las Giraldo compartió un mensaje en el que reveló a sus seguidores que está atravesando por un momento de reflexión y recuperación tras aparecer en otras publicaciones exponiendo intimidades de su familia

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Verónica Giraldo, hermana de Karol
Verónica Giraldo, hermana de Karol G, reveló qué pasará con su empresa luego de dura caída - crédito @verogiraldonavarro/Instagram

La reaparición de Verónica Giraldo, hermana mayor de Karol G, en redes sociales provocó numerosas reacciones entre quienes siguen de cerca la vida privada de la familia de la artista.

Este regreso se produce después de una serie de publicaciones en Instagram en las que Giraldo expuso serios conflictos con su expareja Jaime Llano, a quien señaló como padre de su hija y que tenía el deseo de arrebatarle la custodia de la menor.

Al compartir detalles de su pasado, Verónica puso en el centro del debate público dos temas sensibles: los episodios de violencia intrafamiliar en su infancia y el impacto de una depresión posparto.

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Verónica Giraldo Navarro aparece junto
Verónica Giraldo Navarro aparece junto a su hija Sophia en imágenes recientes que han circulado en redes sociales - crédito @yegiraldo_/ Instagram

Estas confesiones desplazaron temporalmente la discusión original, centrada en la custodia de su hija, hacia cuestiones relacionadas con la salud mental y las dinámicas familiares. Asimismo, las críticas en contra de la familia por la aparente falta de apoyo a la empresaria también se hicieron visibles.

La repercusión de sus declaraciones llevó a Jessica Giraldo, otra de las hermanas de la cantante antioqueña, a suspender sus cuentas en redes sociales. Durante ese periodo, la atención de los seguidores se mantuvo sobre el círculo cercano de Karol G, quienes evaluaban cada movimiento en busca de indicios sobre el rumbo de la situación.

Con la reactivación de su perfil, Giraldo compartió un mensaje donde reflexionó sobre la importancia de tomar distancia para cuidar el bienestar personal.

En sus palabras: “Hay veces nos toca alejarnos por un rato, sentarnos, respirar y saber que no todo lo que dices o hablas está bien, hay veces nos toca alejarnos para saber que los errores también se valen para mejorar, y sanar…”.

El emotivo mensaje de la
El emotivo mensaje de la hermana de Karol G - crédito @rechismes/IG

La publicación concluyó con un deseo de fortaleza y fe para continuar adelante por la familia y el entorno cercano.

El regreso de Verónica Giraldo y la reciente actividad de Jessica han sido interpretados en redes como señales de una posible búsqueda de estabilidad en el entorno familiar, un aspecto que ha sido valorado por muchos seguidores.

Con esta publicación de Verónica los internautas reaccionaron con mensajes que respaldan por completo a la empresaria: “Que valiente reconocer y hablar todo lo que sentimos en medio de un mundo tan cruel.. que sanes todo con lo que luchas❤️‍🩹“; ”Suena a obligado … que pesar de esta nena lo que debe estar viviendo 😢“; ”Curioso que reaparece Karol y Verónica vuelve", entre otros.

Verónica Giraldo, hermana de Karol
Verónica Giraldo, hermana de Karol G, respondió a las críticas tras usar una canción de Anuel AA en redes sociales y dejó claro que el ambiente familiar no se ha visto afectado por esa elección musical - crédito @verogiraldonavarro/ Instagram

Las declaraciones de las hermanas de Karol G, en particular las de Jessica Giraldo, han sido clave para entender la postura de la familia frente al conflicto revelado por Verónica Giraldo. Jessica, quien también es mánager de la Bichota, se pronunció en redes sociales con un mensaje dirigido a los seguidores y al público en general:

“En los últimos días han visto publicaciones relacionadas con mi hermana Verónica. Como familia estamos atravesando un momento muy sensible y difícil, que hemos intentado manejar con discreción, respeto y muchísimo amor desde hace muchos años. Nuestra prioridad en este momento es que ella reciba el apoyo y la atención que necesita, y proteger su bienestar y el de su hija”, expresó Jessica Giraldo.

Jessica Giraldo, hermana y mánager
Jessica Giraldo, hermana y mánager de Karol G aseguró que están trabajando por el bienestar de Verónica y el de la niña - crédito @anitamarinmorales/TikTok

Los últimos acontecimientos en torno a Verónica Giraldo Navarro mantienen viva la conversación en redes y entre los seguidores de la música urbana y la farándula colombiana. Las imágenes compartidas por Jessica Giraldo generan expectativas sobre el futuro del vínculo familiar y ofrecen un nuevo capítulo en una historia que sigue abierta.

De esta manera, la familia Giraldo dejó claro que su enfoque principal es el bienestar de Verónica y de su hija, y solicitó evitar la difusión de rumores y comentarios que puedan agravar la crisis familiar.

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