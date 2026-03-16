Hombre con circular de Interpol fue capturado en el sur de Cali por clonar huellas y simular identidades: así fue el operativo

Andres Fabricio Salazar Moreno fue detenido en Cali, acusado de clonar huellas dactilares para fraudes bancarios - crédito Colprensa/Captura Policía

La Policía Nacional confirmó la detención de Andrés Fabricio Salazar Moreno, quien figuraba en el cartel de ‘Los más buscados’ por delitos relacionados con fraude y suplantación de identidad.

El hombre de 34 años fue arrestado en el barrio El Ingenio, en el sur de Cali (Valle del Cauca), durante un operativo de registro y control que realizaron agentes de la estación El Lido. El ciudadano circulaba por la vía pública cuando fue interceptado.

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En el expediente de Salazar Moreno constan más de 100 denuncias por concierto para delinquir y acceso abusivo a sistemas informáticos. La investigación lo señala como el líder de una modalidad delictiva que utilizaba la clonación de huellas dactilares para solicitar créditos fraudulentos en entidades financieras.

Las autoridades destacaron que el implicado era un objetivo prioritario en el departamento de Cesar y contaba con una circular azul de Interpol.

Interpol había activado su búsqueda en 196 países debido a delitos como acceso abusivo a sistemas informáticos - crédito Policía

Así lo detallo la Policía Metropolitana: “En acciones de control estratégico realizadas en el barrio Ingenio de la ciudad de Santiago de Cali, fue capturado un objetivo de alto valor para la seguridad transnacional. Se trata de un experto informático de 34 años de edad, quien era requerido mediante circular azul de Interpol en 196 países”.

El caso de Salazar Moreno llamó la atención de las autoridades por el alcance internacional de su búsqueda y la cantidad de víctimas involucradas. “También hacía parte del cartel de los más buscados de la ciudad de Valledupar. Cuenta también allí con una orden judicial relacionada con concierto para delinquir, hurto por medios informáticos, acceso abusivo a sistemas informáticos y falsedad en documento público”, detalló un vocero de la institución.

La investigación continúa para determinar el total de afectados y la red que habría facilitado su actuar delictivo.

Finalmente, la Policía afirmó que durante en el transcurso del prensete año “ya han sido capturadas más de 1.546 y 336 de ellas por orden judicial. Seguiremos trabajando para devolverle la tranquilidad a la ciudadanía y hacer que los actores criminales respondan ante la justicia”.

Salazar Moreno pertenecía al cartel de 'Los Más Buscados' por hurto en Valledupar y concierto para delinquir - crédito Policía

Ante su familia: así cayó en Montería ‘gota a gota’ colombiano buscado en Perú con notificación roja de la Interpol

El general William Oswaldo Rincón Zambrano confirmó la detención de un ciudadano colombiano solicitado por las autoridades de Perú mediante una notificación roja de Interpol. El procedimiento se llevó a cabo en Montería, Córdoba, y estuvo respaldado por distintas unidades de la Policía Nacional.

De acuerdo con la información oficial, el capturado es señalado como presunto cabecilla de una organización dedicada a la extorsión tipo ‘gota a gota’ en el territorio peruano.

Las autoridades de Perú sostienen que la estructura criminal habría recurrido a cobros violentos y amenazas para intimidar a comerciantes y ciudadanos.

La captura se produjo luego de que la justicia peruana enviara una solicitud formal a las instituciones colombianas, bajo la acusación de extorsión agravada. El proceso incluyó un intercambio de información y verificación que permitió ubicar al sospechoso en la capital cordobesa.

El señalado habría cometido varias extorsiones en Perú. Se encontraba en Colombia, con notificación roja de la Interpol - crédito @DirectorPolicia/X

Durante el operativo, el detenido caminaba junto a su pareja y dos menores en el parqueadero de un supermercado. En ese momento, los uniformados rodearon a la familia, apuntaron sus armas y procedieron a la aprehensión. La escena quedó registrada en video, donde se observa el despliegue policial y la separación de la mujer y las menores.

La Policía Nacional de Colombia detalló que la operación fue posible gracias a la cooperación entre la Dirección de Investigación Criminal e Interpol (Dijín), la Oficina Central Nacional de Interpol Bogotá y el área de Contrainteligencia.

El ciudadano colombiano será puesto a disposición de la justicia para enfrentar los procedimientos de extradición vigentes. Las autoridades recalcaron que la colaboración internacional resultó clave para detener al presunto líder de los préstamos extorsivos ‘gota a gota’ que afectaron a varias víctimas en Perú.