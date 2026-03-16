Colombia

Hombre con circular de Interpol fue capturado en el sur de Cali por clonar huellas y simular identidades: así fue el operativo

Andrés Fabricio Salazar Moreno fue interceptado en vía pública, tras numerosas denuncias relacionadas con préstamos obtenidos mediante suplantación de identidad en entidades bancarias

Guardar
Andres Fabricio Salazar Moreno fue
Andres Fabricio Salazar Moreno fue detenido en Cali, acusado de clonar huellas dactilares para fraudes bancarios - crédito Colprensa/Captura Policía

La Policía Nacional confirmó la detención de Andrés Fabricio Salazar Moreno, quien figuraba en el cartel de ‘Los más buscados’ por delitos relacionados con fraude y suplantación de identidad.

El hombre de 34 años fue arrestado en el barrio El Ingenio, en el sur de Cali (Valle del Cauca), durante un operativo de registro y control que realizaron agentes de la estación El Lido. El ciudadano circulaba por la vía pública cuando fue interceptado.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

En el expediente de Salazar Moreno constan más de 100 denuncias por concierto para delinquir y acceso abusivo a sistemas informáticos. La investigación lo señala como el líder de una modalidad delictiva que utilizaba la clonación de huellas dactilares para solicitar créditos fraudulentos en entidades financieras.

Las autoridades destacaron que el implicado era un objetivo prioritario en el departamento de Cesar y contaba con una circular azul de Interpol.

Interpol había activado su búsqueda
Interpol había activado su búsqueda en 196 países debido a delitos como acceso abusivo a sistemas informáticos - crédito Policía

Así lo detallo la Policía Metropolitana: “En acciones de control estratégico realizadas en el barrio Ingenio de la ciudad de Santiago de Cali, fue capturado un objetivo de alto valor para la seguridad transnacional. Se trata de un experto informático de 34 años de edad, quien era requerido mediante circular azul de Interpol en 196 países”.

El caso de Salazar Moreno llamó la atención de las autoridades por el alcance internacional de su búsqueda y la cantidad de víctimas involucradas. “También hacía parte del cartel de los más buscados de la ciudad de Valledupar. Cuenta también allí con una orden judicial relacionada con concierto para delinquir, hurto por medios informáticos, acceso abusivo a sistemas informáticos y falsedad en documento público”, detalló un vocero de la institución.

La investigación continúa para determinar el total de afectados y la red que habría facilitado su actuar delictivo.

Finalmente, la Policía afirmó que durante en el transcurso del prensete año “ya han sido capturadas más de 1.546 y 336 de ellas por orden judicial. Seguiremos trabajando para devolverle la tranquilidad a la ciudadanía y hacer que los actores criminales respondan ante la justicia”.

Salazar Moreno pertenecía al cartel
Salazar Moreno pertenecía al cartel de 'Los Más Buscados' por hurto en Valledupar y concierto para delinquir - crédito Policía

Ante su familia: así cayó en Montería ‘gota a gota’ colombiano buscado en Perú con notificación roja de la Interpol

El general William Oswaldo Rincón Zambrano confirmó la detención de un ciudadano colombiano solicitado por las autoridades de Perú mediante una notificación roja de Interpol. El procedimiento se llevó a cabo en Montería, Córdoba, y estuvo respaldado por distintas unidades de la Policía Nacional.

De acuerdo con la información oficial, el capturado es señalado como presunto cabecilla de una organización dedicada a la extorsión tipo ‘gota a gota’ en el territorio peruano.

Las autoridades de Perú sostienen que la estructura criminal habría recurrido a cobros violentos y amenazas para intimidar a comerciantes y ciudadanos.

La captura se produjo luego de que la justicia peruana enviara una solicitud formal a las instituciones colombianas, bajo la acusación de extorsión agravada. El proceso incluyó un intercambio de información y verificación que permitió ubicar al sospechoso en la capital cordobesa.

El señalado habría cometido varias
El señalado habría cometido varias extorsiones en Perú. Se encontraba en Colombia, con notificación roja de la Interpol - crédito @DirectorPolicia/X

Durante el operativo, el detenido caminaba junto a su pareja y dos menores en el parqueadero de un supermercado. En ese momento, los uniformados rodearon a la familia, apuntaron sus armas y procedieron a la aprehensión. La escena quedó registrada en video, donde se observa el despliegue policial y la separación de la mujer y las menores.

La Policía Nacional de Colombia detalló que la operación fue posible gracias a la cooperación entre la Dirección de Investigación Criminal e Interpol (Dijín), la Oficina Central Nacional de Interpol Bogotá y el área de Contrainteligencia.

El ciudadano colombiano será puesto a disposición de la justicia para enfrentar los procedimientos de extradición vigentes. Las autoridades recalcaron que la colaboración internacional resultó clave para detener al presunto líder de los préstamos extorsivos ‘gota a gota’ que afectaron a varias víctimas en Perú.

Temas Relacionados

Captura delincuente informáticoAndrés Fabricio Salazar MorenoHombre buscado por la InterpolClon huellas dactilaresSimulación identidadesCréditos bancariosPolicía CaliCartel más buscados ValleduparColombia-Noticias

Más Noticias

Gustavo Petro volvió a cuestionar al Congreso y a la Corte Constitucional por negar la reforma tributaria: “Un daño mayúsculo”

El presidente colombiano aseguró que en Colombia no se puede realizar un recorte presupuestal como lo propuso Luis Fernando Mejía, exdirector de Fedesarrollo

Gustavo Petro volvió a cuestionar

Junta Directiva de Ecopetrol habría solicitado a la Fiscalía aclararle dudas sobre investigación contra Ricardo Roa: “Goza de reserva”

La junta de la petrolera estatal remitió un cuestionario al ente acusador, requiriendo detalles sobre procesos judiciales que involucran al presidente de la compañía y las posibles implicaciones para la administración corporativa

Junta Directiva de Ecopetrol habría

Karol G habló de su participación en Coachella como la primera latina en ser 'headliner' del festival: "Va a ser tan hermoso"

Por primera vez, la colombiana liderará el mítico escenario acompañada por el regreso triunfal del canadiense y la frescura de Sabrina Carpenter, todos presentando nuevos álbumes y prometiendo noches épicas

Karol G habló de su

En abril comenzaría la nueva gira de Karol G ‘Tropicoqueta Tour’: se presentaría en Colombia a finales del 2026

Insiders, seguidores de la cantante y páginas en redes sociales vinculadas al equipo de la artista colombiana han dado indicios de que las fechas para un tour podrían anunciarse pronto

En abril comenzaría la nueva

Juan Daniel Oviedo agradeció el mensaje de Paloma Valencia en el que exaltó su valor: “Entre más diferencias, más respeto”

Tras la polémica sobre la adopción del mismo sexo, las críticas llovieron sobre ambos, pero un mensaje de la candidata, que incluyó un versículo bíblico, hizo que su compañero de fórmula respaldara su postura

Juan Daniel Oviedo agradeció el
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Las Fuerzas Militares bombardearon campamentos

Las Fuerzas Militares bombardearon campamentos de las disidencias de ‘Iván Mordisco’ en Arauca y Casanare: van tras ‘Antonio Medina’

Video: delincuencia común extorsiona comerciantes en Santa Rosa de Osos, Antioquia, bajo el nombre de las disidencias de las Farc

Conductor está en una UCI de Cali tras omitir un retén ilegal de las disidencias de las Farc en vía de Jamundí, Valle del Cauca

Masacre en Cimitarra, Santander, dejó cuatro muertos: dos eran sospechosos del asesinato de una docente en Antioquia

Se conoció prueba de supervivencia de dos niñas secuestradas por las disidencias en El Bagre, Antioquia: por qué el video causa indignación

ENTRETENIMIENTO

Karol G habló de su

Karol G habló de su participación en Coachella como la primera latina en ser 'headliner' del festival: "Va a ser tan hermoso"

En abril comenzaría la nueva gira de Karol G ‘Tropicoqueta Tour’: se presentaría en Colombia a finales del 2026

La Toxi Costeña reaccionó a la salida de Beba de ‘La casa de los famosos’: “No te podías comparar conmigo”

⁠Asaf Torres, quien tuvo un encuentro íntimo con Yina Calderón en ‘La mansión de Luinny’, ahora quiere ingresar a ‘La casa de los famosos Colombia’

Karol G y Sofía Vergara deslumbraron en su llegada a la fiesta de los Premios Oscar: “Colombia en la casa”

Deportes

Rechazaron la apelación del Bayern

Rechazaron la apelación del Bayern Múnich por la tarjeta roja de Luis Díaz, a pesar de que el árbitro admitió que cometió un error al expulsarlo

Así va la tabla de posiciones de la Liga BetPlay I-2026 luego de la fecha 11: Nacional sigue líder con un partido menos

Kylian Mbappé volvió a ser convocado en el Real Madrid: estará disponible para enfrentar a la selección Colombia

James Rodríguez tuvo un emotivo reencuentro en su debut con Minnesota United

James Rodríguez debutó con el Minnesota United en la derrota 6-0 contra Vancouver Whitecaps en la MLS: así fue el partido del colombiano en Estados Unidos