Gustavo Petro ‘sacó pecho’ por la caída en los precios de la canasta familiar: “Hay más alimentos en la nevera de las familias”

El presidente Gustavo Petro atribuyó la caída de los precios de la canasta familiar a las políticas para fortalecer el campesinado y la producción agrícola nacional - crédito Presidencia/Colprensa

Luego del reciente informe del Panel de Precios de la Canasta Familiar, elaborado por la firma Emporia Consultores y Asociados, que determinó una reducción de los precios de los alimentos de consumo básico, el presidente Gustavo Petro salió a celebrar la nueva medición

A través de su cuenta de X, el mandatario aseguro que la caída de los precios respondería a la política del Gobierno nacional para fortalecer el campesinado y la producción agrícola.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Incluso, Petro aseguró que la reformas que han logrado ser aprobadas durante su mandato habrían fortalecido el empleo en zona rural, lo que estaría favoreciendo el precio de la canasta familiar. “Si se abaratará la canasta familiar como está sucediendo, es porque hay más alimentos en la nevera de las familias de Colombia. Más producción agraria y más empleo en el campo, más riqueza nacional (sic)”, señaló el mandatario.

El más reciente informe del Panel de Precios de la Canasta Familiar reportó que entre febrero de 2025 y febrero de 2026 el costo promedio de la canasta básica cayó 1,8 %. El valor promedio pasó de $151.188 a $148.567, según el estudio que monitorea 23 productos esenciales en siete ciudades principales del país.

“La caída de precios de varios alimentos trae como consecuencia grandes poblaciones que salen de la pobreza y la elevación del nivel de vida de todos los colombianos y colombianas”, escribió el presidente en su cuenta de X.

El informe identificó que productos como el detergente en polvo (-12 %), el arroz (-2,9 %) y la papa pastusa (-3,1 %) contribuyeron a la baja del costo promedio.

Variaciones regionales y comportamiento desigual de los precios

Los datos del Panel de Precios muestran diferencias notables entre ciudades. Bogotá registró el mayor valor de la canasta con $152.479, mientras que Villavicencio se posicionó como la ciudad más económica con $145.679. También destacan Barranquilla ($146.090), Cali ($146.393) y Medellín ($147.771), evidenciando un comportamiento territorial heterogéneo.

El informe señala que, a pesar del descenso en algunos productos, ciertos alimentos frescos continúan encareciendo el gasto de los hogares. Se reportaron aumentos en la pechuga de pollo, la cebolla cabezona, el plátano verde y el tomate chonto, resaltando la volatilidad de precios de los productos agrícolas y la influencia de factores climáticos y logísticos.

Petro atribuyó la tendencia a la baja en los precios a la política de estímulo a la producción y a las reformas agrarias. “Vamos bien gracias a nuestra política de estimular la producción y hacer la reformas agraria”, indicó el presidente. El mandatario agregó que la caída del precio de los alimentos puede contribuir a una reducción sostenida de la inflación nacional.

“Con la caída del precio de los alimentos la inflación tenderá a bajar mucho más”, concluyó el jefe de Estado en su cuenta de X.

El Panel de Precios de Emporia, avalado por la Resolución del Consejo Nacional Electoral No. 05332 de 2024, realiza un monitoreo semanal en cadenas como Grupo Éxito, Jumbo, Tiendas Ara y D1, consolidando la información mensualmente para identificar tendencias y diferencias regionales en el costo de la canasta familiar.

Entretanto, el estudio concluye que, aunque hay una leve reducción anual, la estructura de precios sigue siendo desigual y los alimentos frescos mantienen un peso importante en el gasto de los hogares colombianos.