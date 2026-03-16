Colombia

Gustavo Petro le quitó el crédito a Federico Gutiérrez por la reducción de homicidios en Medellín: “Gracias a la política de Paz Total”

El alcalde de Medellín aseguró que el Gobierno nacional ha desatado una guerra moral en su contra ante la distancia que ha tomado del mandatario nacional por cuenta de su ideología política

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El presidente Gustavo Petro asegura
El presidente Gustavo Petro asegura que el descenso de homicidios en Medellín se relaciona con la política de paz total y el diálogo con bandas - crédito Presidencia - @FicoGutierrez/X

Las cifras históricas de homicidio en Medellín se volvieron en un nuevo punto de discusión entre el alcalde Federico Gutiérrez y el presidente Gustavo Petro, después de que el mandatario distrital acusara al Gobierno nacional de desatar un “sicariato moral” en su contra.

Y es que el alcalde de Medellín aseguró en entrevista con La FM que, mientras el presidente ha optado por atacar a la ciudad y el departamento, su administración logró una reducción en el índice de homicidios, que alcanzó la cifra más baja en 40 años.

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“Pues nosotros no tenemos duda de que los ataques van a seguir y además conmigo no es que hayan parado. Conmigo siguieron todo el tiempo y nosotros aguantamos y yo me dediqué fue a gobernar Darc. Pero mire, mientras el gobierno se dedica al odio, yo aquí le presento a la ciudad que tenemos las tasas de homicidio más bajas de los últimos cuarenta años. Tuvimos el mes de febrero como el mes con menos homicidio, el mes menos violento de los últimos cincuenta años”, comentó el alcalde de Medellín.

Sin embargo, el presidente Gustavo Petro le salió al paso a las declaraciones de Gutiérrez y, en su cuenta de X, aseguró que la histórica disminución estaría directamente relacionada con su política de paz total.

“La ciudad de Medellín tiene un exito en la reducción de la tasa de homicidios en los últimos meses gracias a la política de paz total del gobierno nacional al lograr el diálogo y la desmovilización de bandas en las comunas populares”, señaló el mandatario.

Asimismo, el mandatario también se refirió al panorama en el departamento de Antioquia que, según Petro, se distancia abismalmente de los indicadores de Medellín.

Incluso, el mandatario aseguró que municipios como San Andrés cuentan con las cifras de homicidio más altas del mundo, al parecer, por cuenta de las acciones del Ejército Nacional y la Policía para erradicar las economías ilícitas.

“Sin embargo hay zonas de Antioquia como el municipio de San Andrés que tiene un tasa de homicidios de las más altas del mundo.La política de incremento en la incautación de cocaína tiene como consecuencia que se desaten más las luchas entre narcotraficantes tratando de controlar más cultivos de hoja de coca y minería ilegal del oro (sic)”, concluyó el presidente.

El alcalde Federico Gutiérrez denuncia abandono de Antioquia por el Gobierno nacional

La jornada de este lunes estuvo marcada en Medellín por la llegada de más de 800 indígenas al centro administrativo La Alpujarra, provenientes en su mayoría de la subregión de Urabá, lo que derivó en el bloqueo de accesos principales y la paralización del funcionamiento de instituciones clave como la Alcaldía de Medellín y la Gobernación de Antioquia.

El alcalde Federico Gutiérrez denunció ante La FM una sistemática exclusión de Antioquia por parte del Gobierno nacional, en medio de una coyuntura política y de seguridad que, según el mandatario, se ha visto acompañada de ataques recurrentes a la región y su población.

Más de 500 manifestantes participaron directamente en las acciones que afectaron el normal funcionamiento de la administración este lunes, lo que obligó a los funcionarios a posponer o replantear su asistencia presencial. El despliegue, que requirió el traslado de cientos de personas con mercados y equipos, implicó un importante esfuerzo logístico según las autoridades.

Gutiérrez sostuvo en diálogo con La FM que estas manifestaciones y bloqueos adquieren un cariz político debido al contexto nacional: “Llevamos casi cuatro años resistiendo expresiones contra el pueblo antioqueño”. Añadió que con el inicio de la campaña electoral, “aunque yo no puedo participar en política, duele que personas que deberían mantener un lenguaje acorde a la situación del país se dediquen a ofender”.

El mandatario fue enfático al expresar su percepción de abandono institucional: “Es como si nos hubieran querido borrar del mapa desde el gobierno nacional”, afirmó en diálogo con La FM. Para Gutiérrez, esta situación coincide con decisiones políticas recientes y una presunta desatención de los problemas estructurales del departamento.

Durante la entrevista, resaltó que su figura ha sido blanco de críticas reiteradas, aclarando: “Se han dedicado a realizar campañas de desprestigio”.

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