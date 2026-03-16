Elecciones presidenciales 2026: qué sigue tras la inscripción de los candidatos presidenciales

El plazo para inscribir candidaturas presidenciales se cerró el 13 de marzo - crédito Colprensa

Un total de 14 aspirantes formalizaron su candidatura presidencial ante la Registraduría Nacional del Estado Civil para participar en las elecciones presidenciales que se celebrarán el domingo 31 de mayo de 2026.

Este número se concretó tras el cierre del periodo de inscripciones que estaba vigente hasta el viernes 13 de marzo, donde se inscribieron algunos dirigentes políticos como Abelardo de la Espriella, Iván Cepeda, Paloma Valencia, Claudia López, Sergio Fajardo, Roy Barreras, entre otros aspirantes.

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Tras ello, se daría paso a una serie de ajustes técnicos y eventos clave, incluyendo la modificación de fórmulas vicepresidenciales y la definición del tarjetón electoral.

De acuerdo con el cronograma oficial emitido por la Registraduría Nacional, a través de de la resolución 2580 del 5 de marzo de 2025, la lista de candidatos podrá ser modificada del 16 al 20 de marzo.

Posterior a esta fecha, la entidad electoral realizará el sorteo que determina la ubicación de los 14 candidatos y sus fórmulas en la tarjeta de votación que se utilizará en mayo; según la Registraduría, el sorteo se realizará el 25 de marzo en el Centro de Convenciones Ágora Bogotá.

El proceso de selección y sorteo de jurados de votación también entra en marcha tras el cierre de modificaciones, con la designación de ciudadanos responsables de las mesas electorales en todo el territorio nacional, según la Registraduría Nacional.

Durante este periodo, la propaganda electoral se mantiene activa en espacios públicos y a través de medios de comunicación, con una mayor intensidad a medida que se acerca la fecha de la votación presidencial.