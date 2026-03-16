Daniel Quintero aseguró que Antioquia es “víctima y no victimario” tras polémicas palabras de Iván Cepeda: “Fue cuna de la violencia paramilitar”

A través de su cuenta oficial de X, Daniel Quintero habló de las declaraciones de Iván Cepeda, candidato presidencial del Pacto Histórico - crédito Juan David Duque/Nathalia Angarita/REUTERS

Iván Cepeda, candidato presidencial del Pacto Histórico, está en el centro de la polémica por sus recientes declaraciones sobre el departamento de Antioquia, en las que mencionó temas relacionados con el paramilitarismo y el narcotráfico.

“Antioquia se convirtió en cuna de la parapolítica, de la narcoeconomía y del terrorismo de Estado. Surgió una alianza nefasta entre sectores económicos, políticos y armados que utilizaron la represión, el miedo y el exterminio para proteger intereses, acumular riquezas a costa de la vida de las poblaciones en territorios rurales y urbanos”, aseveró Cepeda.

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El hecho ha generado diversas reacciones, entre ellas la de Daniel Quintero, excandidato presidencial y exalcalde de Medellín, quien a través de su cuenta oficial de X afirmó que Antioquia fue “cuna de violencia paramilitar”, pero indicó que antes fue “cuna de desigualdad” y sostuvo que, por esa razón, no son “victimarios sino víctimas”.

“Antioquia si fue cuna de la violencia paramilitar, pero primero fue cuna de la desigualdad. No fuimos victimarios sino víctimas”, afirmó Quintero.

Daniel Quintero afirmó que Antioquia fue “cuna de violencia paramilitar”, pero indicó que antes fue “cuna de desigualdad” y sostuvo que, por esa razón, no son “victimarios sino víctimas” - crédito @QuinteroCalle/X

A través de un video, Daniel Quintero afirmó que reconoce que Antioquia ha sido “cuna de la violencia paramilitar” y señaló que negarlo constituye un “error”.

No obstante, precisó que no es correcto afirmar que el departamento es responsable de la violencia, y sostuvo que, en realidad, Antioquia ha sido víctima.

“Ninguna región del país tuvo tantos desaparecidos y casos de falsos positivos durante el gobierno de Uribe como Antioquia, ni tantos asesinatos de militantes de la Unión Patriótica en los años del exterminio. Tampoco hubo otra región con un número tan alto de tomas guerrilleras y paramilitares. Medellín llegó a ser la ciudad más violenta del mundo”, afirmó.

Aseguró que Antioquia sigue ocupando los primeros lugares en desigualdad en Colombia,afirmando que eso generó la violencia en el departamento. Insistió que Antioquia fue víctima y no victimaria.

Daniel Quintero afirmó que no es correcto afirmar que el departamento es responsable de la violencia, y sostuvo que, en realidad, Antioquia ha sido víctima - crédito @QuinteroCalle/X

“En medio de la injusticia social y la falta de oportunidades, muchos niños fueron reclutados por grupos armados. Así se genera una crisis social. Esta situación se repite hoy en zonas como el cañón del Micay o el Catatumbo, donde menores sin alternativas son reclutados para la guerra a cambio de un celular y dinero”, expresó.

Y agregó: “La memoria de líderes asesinados como Héctor Abad Gómez y Jesús María Valle, quienes lucharon en Antioquia contra los poderes de la muerte, exige justicia. Sus asesinos no han sido encontrados. No se puede someter a una región a la desigualdad, el olvido y la impunidad de gobernantes corruptos, y luego culparla de la violencia”.

Daniel Quintero recordó su gestión en la Alcaldía de Medellín, de la que renunció a pocos meses de finalizar el periodo, y aseguró que durante su administración la capital de Antioquia redujo la tasa de homicidios y no se registraron asesinatos de menores de catorce años.

“La ciudad que fue la más violenta del mundo logró convertirse en la más pacífica del país en cuatro años. No busco reconocimiento personal, sino que se entienda que Antioquia fue víctima y que la solución para Medellín, Antioquia y Colombia es garantizar un futuro a los niños”, expresó.

Pronunciamiento de Iván Cepeda

A través de un comunicado, el candidato presidencial del Pacto Histórico aseguró que sus declaraciones sobre Antioquia fueron tergiversadas, cuestionando severamente al medio de comunicación El Colombiano.

“Han cambiado. Y cuando un pueblo cambia en conciencia y dignidad, no hay poder que lo obligue a retroceder. Por eso lo decimos alto y claro desde esta plaza: al pasado uribista, al pasado de postración y abyección moral, no vamos a regresar”, señaló Iván Cepeda.

A través de un comunicado, el candidato presidencial del Pacto Histórico aseguró que sus declaraciones sobre Antioquia fueron tergiversadas - crédito @IvanCepedaCast/X

Según Iván Cepeda, lo sucedido es una supuesta campaña de desinformación, tratando “tergiversar” el discurso que realizó en el Parque Berrío de Medellín.

“Una nueva campaña de desinformación busca tergiversar el discurso que pronunció el candidato presidencial del Pacto Histórico, Iván Cepeda Castro, en el Parque Berrío de Medellín el pasado 12 de febrero de 2026″, afirmó.