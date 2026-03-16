Cayó banda de microtráfico que utilizaba niños para evadir controles policiales: ocultaban la droga en sus partes íntimas

Los hijos de los miembros de la banda eran instrumentalizados y utilizados como escudo para evitar ser descubiertos - crédito Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justicia

Durante el 16 de marzo de 2026 se confirmó la desarticulación de la organización delincuencial Los Cats, responsable de la venta de estupefacientes en el parque Santander de Bogotá, como resultado de una ofensiva coordinada entre la Policía Metropolitana, la Fiscalía General, Migración Colombia y la Secretaría de Seguridad.

Esta operación se llevó a cabo después de 13 meses de investigación, lo que permitió la captura de 13 implicados, 8 hombres y 5 mujeres de nacionalidad extranjera, como parte de la estrategia para erradicar la criminalidad en el centro histórico de la ciudad.

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Durante los allanamientos realizados tanto en la localidad de Santa Fe como en el municipio de Soacha, las autoridades incautaron estupefacientes, armas de fuego y dinero producto de la venta ilegal. Este dato fue confirmado por el brigadier general Giovanni Cristancho Zambrano, comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá, que señaló que los capturados cuentan con antecedentes judiciales.

Entre los detenidos figuran alias El Viejo, cabecilla y coordinador logístico, alias Anuel, encargado de la distribución de drogas, y las mujeres conocidas con los alias de La Ñata y La Flaca, identificadas por instrumentalizar a sus hijos menores.

Las autoridades buscan devolverle tranquilidad al parque Santander - crédito Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justicia

La organización utilizaba menores para evadir los controles policiales

Según información de la Policía Metropolitana, los integrantes de Los Cats empleaban métodos variados para ocultar la droga, depositándola en sillas, árboles, prendas, paredes de la iglesia San Francisco, una chaza de dulces e incluso partes íntimas de los traficantes, con el fin de evadir los controles policiales.

La investigación, liderada por la Seccional de Investigación Judicial (Sijín) e integrada por un agente encubierto, permitió documentar el modus operandi de la red mediante la interceptación de 20 líneas telefónicas, entrevistas y análisis de cámaras de vigilancia.

Asimismo, se indicó que los estupefacientes eran transportados desde Soacha y llegaban al parque Santander ocultos por adultos que estaban acompañados de menores de edad, en muchos casos hijos de los propios integrantes de la banda. Esta estrategia les permitía disimular la operación bajo la apariencia de desplazamientos familiares convencionales.

Acciones de las autoridades en el centro de Bogotá

El alcalde mayor de Bogotá, Carlos Fernando Galán, declaró al portal institucional de la Secretaría de Seguridad que esta acción forma parte de una política sostenida para la “recuperación del centro de la ciudad”.

Del mismo modo, detalló que las autoridades han logrado impactar y judicializar un total de 15 estructuras criminales en el corredor comprendido entre la calle 1ª y calle 26 y desde la avenida Caracas hasta los Cerros Orientales.

Las recientes acciones coordinadas han permitido neutralizar varias redes dedicadas al tráfico de drogas - crédito @PoliciaBogota / X

Galán precisó también que el operativo contra Los Cats incluyó la realización de 10 allanamientos, la captura de 12 personas mediante orden judicial y una aprehensión en flagrancia. En lo que va del 2026, las fuerzas de seguridad han conseguido decomisar más de media tonelada de estupefacientes y neutralizar 41 grupos criminales que operaban en el sector.

El secretario de Seguridad de Bogotá, César Restrepo, aportó que durante 28 meses han mantenido intervenciones sistemáticas en la zona, logrando incautaciones regulares de droga y recursos, así como el traslado e identificación de sospechosos.

Uniformados lograron la detención de 13 personas y la incautación de drogas, armas y dinero - crédito Colprensa

Golpes contra otras bandas del sector

El resultado contra Los Cats se suma a la desarticulación de Los Tigres en septiembre de 2022 y del grupo conocido como Santander en diciembre de 2024, según informó el despacho del alcalde Galán. Estas organizaciones también se dedicaban a la distribución de estupefacientes en las cercanías al parque Santander.

La articulación institucional ha permitido a Bogotá avanzar en la intervención de uno de los focos históricos del microtráfico en pleno corazón de la ciudad, una problemática que, de acuerdo con las cifras oficiales, ha estado marcada por la presencia de organizaciones estructuradas, empleo de menores y estrategias sofisticadas de ocultamiento y distribución.