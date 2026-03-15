Un hombre murió tras ser arrollado por una camioneta en Corabastos de Bogotá: al conductor casi lo ‘linchan’ por estar aparentemente borracho

La versión preliminar indica que el conductor causante del atropello estaría bajo los efectos del alcohol al momento del accidente - crédito @PasaenBogota/X

En la mañana del domingo 15 de marzo de 2026, se registró un accidente de transito al interior de Corabastos, la principal central mayorista de alimentos del país, ubicado en la localidad de Keneddy, en el sur occidente de Bogotá.

El hecho dejó una persona muerta y otras dos lesionadas, que fueron rápidamente trasladadas a un centro hospitalario cercano, donde su pronóstico es reservado.

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De acuerdo con las primeras indagaciones de la Seccional de Tránsito y Transporte de la Policía Metropolitana de Bogotá, el siniestro vial ocurrió sobre las 5:30 a. m. cuando el vehículo particular de marca Toyota color gris arrolla a los tres ciudadanos que se encontraban realizando labores de descarga de mercancía en la central de abastos.

“Como consecuencia de los hechos, un ciudadano de 62 años fallece en el lugar, mientras que dos más, uno de 46 y otro de 48, resultan lesionados y fueron trasladados a centros asistenciales para recibir su asistencia médica (Clínica Medical de Kennedy)”, señaló la institución en un comunicado.

La camioneta implicada en el accidente también chocó contra un furgón tras atropellar mortalmente al peatón en el sur de Bogotá - crédito @PasaenBogota/X

Luego del accidente, personas presentes intentaron agredir al conductor implicado, por lo que debió ser protegido dentro de las oficinas del recinto hasta la llegada de la Policía.

“De manera inmediata hicieron presencia las unidades de vigilancia y tránsito, quienes brindaron auxilio a las personas afectadas, asegurando el lugar de los hechos, individualizando al conductor involucrado, garantizando además la protección de esta persona y evitando que fuera agredida por ciudadanos que estaban en ese lugar”, detalló la seccional de Tránsito y Transporte de la Policía de Bogotá.

Aunque las autoridades aún deben esclarecer las causas exactas, la versión preliminar apunta a que el conductor del vehículo estaría bajo efectos del alcohol, por lo que fue llevado hasta las instalaciones de Medicina Legal donde se le practicaron los exámenes correspondientes.

Declaraciones del Mayor Daniel Henao de la Seccional de Transito y Transporte de la Policía de Bogotá - crédito Ditra Bogotá

Por último, la Policía detalló que el sujeto fue dejado a disposición de la Fiscalía General de la Nación, donde se le imputará el delito de homicidio.

“Los actos sujetos, evidencias y elementos materiales probatorios fueron dejados a disposición de la Fiscalía General de la Nación, entidad que adelantará las investigaciones correspondientes para establecer las circunstancias de modo, tiempo y lugar que corresponden a este hecho”, puntualizó la institución.

Por el momento, la identidad de la víctima mortal y de la persona herida no ha sido divulgada, mientras que las unidades de criminalística realizaron el levantamiento del cuerpo en la zona.

Adulto mayor fue arrollado por camión de basura en el sur de Bogotá

Este no fue el único siniestro vial registrado en la jornada dominical en la capital colombiana. En el barrio Santa Viviana de la localidad de Ciudad Bolívar (sur de Bogotá) un hombre de la tercera edad falleció tras ser atropellado por un camión recolector de basura.

En videos de cámaras de seguridad revelados por CityTv se evidenció el siniestro vial en donde el vehículo de carga se encontraba descendiendo por la zona, desviándose hacia un costado en una vía concurrida, lo que provocó el impacto que dejó gravemente herido al peatón.

Imagen de referencia - La víctima fue embestida durante una maniobra en descenso captada por cámaras de seguridad, lo que genera debate sobre la seguridad vial en Bogotá - crédito Colprensa

La víctima fue auxiliada y trasladada a un centro médico, donde falleció posteriormente a causa de la gravedad de las lesiones. La familia de la víctima atribuye el accidente al exceso de velocidad y cuestiona la respuesta de la empresa responsable.

“Ayer a las 9:30 falleció, ya el cuerpo se agotó y fue el fallecimiento de mi padre”, relató uno de los hijos de la víctima en entrevista al medio citado. Según ese testimonio, su padre optó por caminar junto a la acera porque la pendiente le dificultaba avanzar por el centro de la vía.

La empresa responsable del camión recolector de basura no ha contactado a la familia de la víctima tras el accidente fatal, según denuncian los allegados - crédito Alcaldía de Bogotá

El familiar subrayó que el conductor presuntamente no respetó los límites de velocidad establecidos para ese sector, un hecho que, según su relato, pudo haber influido en el desenlace fatal del accidente.

En cuanto a la empresa responsable del camión recolector de basura, la familia manifestó que hasta el momento no ha recibido ninguna comunicación por parte de la compañía.