Colombia

Resultados Chontico Día: último sorteo del domingo 15 de marzo de 2026

Conoce los números sorteados en una las loterías más populares del sur del país

Guardar
Resultados del Chontico Día. (Infobae)
Resultados del Chontico Día. (Infobae)

Con gran tradición en el sur de Colombia, la Lotería del Chontico, cuenta con dos sorteos (Día y Noche) siendo uno de los juegos más populares del país.

Su formato sencillo y las numerosas oportunidades de premio la han posicionado como una de las favoritas. Los sorteos se efectúan diariamente a las 13:00 horas y 19:00 horas locales, respectivamente.

Uno de sus mayores atractivos es la flexibilidad al jugar, ya que los participantes pueden ganar acertando desde las tres últimas cifras hasta las cuatro cifras exactas.

A continuación, le mostramos los resultados del sorteo Chontico Día celebrado este domingo 15 de marzo de 2026. Si resulta afortunado, asegúrese de conservar su boleto, ya que es el documento que lo acredita como ganador.

Números ganadores del Chontico Día

Estos fueron los números ganadores
Estos fueron los números ganadores del 15 de marzo de 2026 en el sorteo de Chontico Día. (Jovani Pérez/Infobae)
  • Sorteo: 8370.
  • Número ganador: 1 7 5 5.
  • Quinta: 9.

¿Cómo se juega?

Participar en este juego es muy sencillo, cada jugador puede adquirir su billete con un distribuidor autorizado y elegirá una serie de cuatro cifras, mismas que pueden ser seleccionadas por la misma persona o de forma aleatoria por la máquina expendedora de los billetes.

Durante el sorteo se extraen cuatro número de la tómbola los cuales van del 0 al 9. En la Lotería del Chontico es muy importante el orden de los números extraídos, pues serán los que determinen al ganador.

El sorteo se lleva a cabo todos los días, a excepción de los días feriados, a las 13:00 horas de Colombia y se transmite por el Canal Telepacífico.

Los premios varían dependiendo de la cantidad de aciertos y el valor de la apuesta realizada, en cuanto el jugador más se acerca a la orden de los números extraídos mayor será su recompensa. En caso de que aciertes las 4 cifras ganadoras, tu recompensa equivale hasta 4.500 veces el dinero apostado. A continuación te compartimos la cantidad de premios:

  • Cuatro aciertos: 4.500 veces lo apostado.
  • Tres aciertos: 400 veces lo apostado.
  • Dos aciertos: 50 veces lo apostado.
  • Un acierto: 5 veces lo apostado.
El origen de la lotería en Colombia. (Podcast generado con IA - Imagen Ilustrativa Infobae)

Los números con más chance de ganar el Chontico, según la Inteligencia artificial

Los números que constantemente han salido más ganadores en la lotería Chontico, considerando ambas modalidades (Día y Noche), muestran ciertas tendencias basadas en las estadísticas recientes según la Inteligencia Artificial.

En general, los números más frecuentes en los sorteos de Chontico incluyen combinaciones como 287, 281, 276, 288 y 282, que han aparecido repetidamente.

Estas cifras reflejan la frecuencia con la que ciertos números han sido ganadores en sorteos recientes.

Para la modalidad de Chontico Día, los resultados ganadores incluyen combinaciones como 3299, 5107, 8614, 1808 y 8357, que han salido en los últimos sorteos.

En esta modalidad, los números tienden a variar, pero algunos dígitos como el 3, 1, 8 y 9 aparecen con regularidad.

En el caso del Chontico Noche, los números ganadores resultan ser variados, pero destacan combinaciones como 9305, 8250, 1503, 7216 y 7934. En estos resultados, los dígitos 0, 3, 5, 6 y 7 son recurrentes.

Además, las parejas de cifras que más se repiten en Chontico incluyen combinaciones como 90, 88, 87, 86 y 85, que han aparecido varias veces en distintos sorteos.

Es importante recordar que estas estadísticas reflejan tendencias pasadas basadas en la inteligencia artificial y no garantizan futuros resultados, por lo que se recomienda jugar siempre con responsabilidad.

Temas Relacionados

Chontico DíaChontico Día HoyResultados Chontico DíaColombia-noticiasColombia-loteríasÚltimas actualizaciones

Más Noticias

A la cárcel otro implicado en el crimen de un docente universitario en Medellín que se había resistido a un robo

La investigación detalla que el hombre de nacionalidad venezolana había agredido al docente para despojarlo de sus pertenencias en el cerro El Volador de la capital antioqueña

A la cárcel otro implicado

Luisa Fernanda W habló del antojo que siempre le da cada vez que visita la ciudad de Medellín

Lejos de sentir culpa por uno de sus mayores placeres culposos como es la comida, la paisa no dudó en presumir lo que siente cuando vuelve a su tierra natal y revelar qué se le antoja de probar después de estar lejos por varios días

Luisa Fernanda W habló del

Roy Barreras señaló a Juan Daniel Oviedo de ocultar su afinidad uribista y criticó su papel en el Dane: “Dio cifras cuestionadas por muchos”

El candidato presidencial puso en duda que la fórmula vicepresidencial de Paloma Valencia represente una garantía para los derechos de las minorías y el avance social de cara a la contienda electoral

Roy Barreras señaló a Juan

Paloma Valencia y Cabal critican a Iván Cepeda por “continuar” la ‘Paz Total’ y proponer una reforma agraria: “De no creer”

La ganadora del Gran Consulta por Colombia y la senadora del Centro Democrático han cuestionaron el plan del gobierno del candidato Pacto Histórico

Paloma Valencia y Cabal critican

Colombiana en España mostró cómo su vecina la enfrentó por usar cloro para lavar la terraza: “Le cayó agua y vino a regañarme”

La creadora de contenido Tatiana Barreto relató cómo una simple tarea doméstica terminó en un tenso intercambio

Colombiana en España mostró cómo
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Se conoció prueba de supervivencia

Se conoció prueba de supervivencia de dos niñas secuestradas por las disidencias en El Bagre, Antioquia: por qué el video causa indignación

Quién es ‘Antonio Medina’, el líder del frente 28 de las disidencias de las Farc al que las autoridades tienen en la mira

Autoridades venezolanas abatieron a ‘Fabián’, implicado en el crimen de las hermanas Fernández Noriega en Malambo

Encontraron cuerpo de líder social y deportivo antioqueño en un río: estaba atado a costales de piedra

Combates entre grupos armados ilegales habría dejado dos muertos y dos adolescentes secuestradas en El Bagre, Antioquia

ENTRETENIMIENTO

Luisa Fernanda W habló del

Luisa Fernanda W habló del antojo que siempre le da cada vez que visita la ciudad de Medellín

Exmánager de Blessd atropelló a un ciclista y dio positivo por embriaguez en un accidente vial en Medellín

Lady Noriega se refirió a la percepción que tuvo de sus compañeros cuando llegó a ‘La casa de los famosos Colombia’

Feid anunció una serie de ‘shows’ especiales en diferentes ciudad: Medellín será la primera en tener el llamado ‘Falxxo Tour’

Jessi Uribe desmintió un nuevo embarazo de Paola Jara, tras los rumores en redes sociales

Deportes

El día que Jorge ‘el

El día que Jorge ‘el Patrón’ Bermúdez se enfrentó a la barra de Newell’s mientras era amenazado con un revólver

Vancouver Whitecaps vs. Minnesota United - EN VIVO: Hora y dónde ver el debut de James Rodríguez en la MLS contra el equipo de Gerard Muller

Jonas Vingegaard, campeón de la París-Niza; Daniel Felipe Martínez, subcampeón a pesar de la caída en la última jornada

Ángel Barajas gana la medalla de plata en la parada de la Copa del Mundo de Gimnasia en Turquía: cinco medallas acumula el colombiano en la temporada

El Bayern Múnich apeló la sanción por expulsión de Luis Díaz, luego de que el árbitro confesara que no debió mostrar la tarjeta roja