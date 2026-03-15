Policía Nacional incautó 1,1 toneladas de marihuana en tres operativos en Meta, Tolima y Caldas

En los operativos fue aprehendido un menor de edad y una persona fue capturada - crédito @DirectorPolicia/X

Las autoridades continúan alcanzando resultados en la lucha contra el tráfico de estupefacientes. El 14 de marzo de 2026, el director de la Policía Nacional, el general William Oswaldo Rincón, informó que, gracias al trabajo de los uniformados, se logró la incautación de 1,1 toneladas de marihuana en distintos operativos desplegados en Meta, Tolima y Caldas.

Por un lado, en la vía Pereira-Manizales, en Chinchiná (Caldas), una persona fue capturada y las autoridades decomisaron 240 kilos de marihuana y una camioneta que servía para el transporte del cargamento.

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Por otra parte, en Villavicencio (Meta), los uniformados de la Policía realizaron un allanamiento a partir de una fuente humana, logrando incautar 720 kilos de marihuana y la aprehensión de un menor de edad. Mientras tanto, en la vía que conecta Cajamarca con Ibagué, en Tolima, la Policía confiscó 160 kilos de marihuana que eran transportados en un vehículo particular, el cual también fue decomisado por las autoridades.

Con la incautación de marihuana, las autoridades afectaron las rentas criminales en cerca de $593 millones - crédito @DirectorPolicia/X

Estos procedimientos, según detalló el general William Oswaldo Rincón, permitieron afectar las finanzas del narcotráfico en cerca de $593 millones y evitar la distribución de aproximadamente un millón de dosis en distintas zonas del país.

A estos operativos exitosos se suma otro que se materializó en Bogotá, donde uniformados de la Policía Metropolitana de Bogotá capturaron a un adolescente venezolano de 14 años por transportar 11,5 kilos de marihuana. El joven se encontraba en el Terminal del Sur y llevaba el cargamento en su equipaje.

La sustancia estaba almacenada en 23 bolsas herméticas y, según declaraciones que dio el menor de edad a las autoridades, debía entregar la marihuana a una mujer que, tras recibir el estupefaciente, viajaría en bus desde la terminal de transportes.

El joven afirmó que debía entregar el material a una mujer que sería la encargada de transportarlo - crédito Policía Metropolitana de Bogotá

Aunado a ello, la Policía, la Armada Nacional, la Fiscalía General de la Nación y la DEA lograron la incautación de 305 kilos de marihuana en zona marítima de La Guajira. Junto con esa carga, también fueron decomisadas 1,2 toneladas de cocaína.

Las sustancias provenían de la región del Catatumbo (Norte de Santander) y tenían como destino Estados Unidos; serían propiedad del grupo armado organizado Clan del Golfo.

Más de dos toneladas de marihuana decomisadas en Valle del Cauca

En febrero de 2026, la Policía Nacional informó sobre otro resultado operativo de la lucha contra el narcotráfico. Por medio de un comunicado, indicó que la fuerza pública adelantó una acción de control en la vía Cali-Andalucía, a la altura de Buga (Valle del Cauca), que permitió la captura de un hombre de 39 años y la incautación de 2.140 kilos de marihuana.

En la intervención, los uniformados también inmovilizaron un vehículo tipo furgón, en el cual se movilizaba el sujeto detenido, y decomisaron un “equipo de comunicación móvil celular”.

Según datos oficiales expuestos por la Policía, la sustancia incautada está avaluada en aproximadamente $4.280 millones y su decomiso bloqueó la circulación de 4.140.000 dosis en el mercado ilegal, afectando así las finanzas de las redes criminales dedicadas al narcotráfico en Colombia.

Las autoridades lograron la incautación de 2.140 kilos de marihuana en Valle del Cauca - crédito Policía Nacional

La persona detenida transportaba la droga en 100 paquetes de diferentes formas y tamaños, ocultos en la bodega del vehículo. Por eso, el hombre en cuestión, cuya identidad no fue revelada, fue señalado de incurrir en el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes. En consecuencia, fue puesto a disposición de la Fiscalía URI de Buga tras ser notificado sobre sus derechos.

“Continuamos garantizando corredores seguros en las principales vías del departamento, fortaleciendo los controles y operativos para contrarrestar el tráfico de estupefacientes y proteger a la ciudadanía“, expresó la coronel Sandra Liliana Rodríguez, comandante del Departamento de Policía Valle, citada en el comunicado.

Finalmente, la Policía Nacional invitó a la ciudadanía a reportar hechos sospechosos a través de la línea 123.