Polémico programa de gobierno de Iván Cepeda despertó la molestia de Proantioquia que rechazó afirmaciones sobre el departamento: “Respeto”

La publicación del plan de gobierno de Iván Cepeda generó controversia al calificar a Antioquia como 'cuna del paramilitarismo' en plena campaña electoral - crédito Carlos Ortega/EFE

La reciente publicación del programa de gobierno del candidato presidencial Iván Cepeda, que hace parte del partido del presidente Gustavo Petro, el Pacto Histórico, sigue desatando reacciones tras referirse al departamento de Antioquia como “cuna del paramilitarismo”.

De hecho, la fundación Proantiquia, conocida por su labor en el desarrollo regional, cuestionó abiertamente el lenguaje empleado en el plan de gobierno de Cepeda Castro.

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La institución expresó su inconformidad tras la publicación del capítulo que califica a Antioquia como “cuna de la parapolítica, de la narcoeconomía y del terrorismo de Estado”.

La controversia surgió luego de que el documento de campaña de Cepeda incluyera pasajes que, a juicio de numerosas voces del departamento, perpetúan visiones negativas sobre su historia reciente.

Proantioquia criticó abiertamente el lenguaje utilizado en el programa de Cepeda, considerándolo estigmatizante para el departamento de Antioquia - crédito @proantioquia1/X

En respuesta, Proantioquia difundió un comunicado en el que insistió en que “el futuro se construye con respeto”. A través de este mensaje, la organización destacó la importancia de un debate político basado en argumentos y propuestas, en lugar de discursos que, según la fundación, fomentan el odio o la estigmatización de regiones enteras.

En el texto oficial, Proantioquia señaló que la recuperación de Antioquia ha sido posible gracias al esfuerzo de la población, el dinamismo empresarial y la colaboración entre los sectores público, privado y social.

“Antioquia ha salido adelante por el trabajo de su gente, el empuje de sus empresas y una colaboración público-privada-social que hoy es referente para el país”, detalla el comunicado.

La institución se mostró particularmente crítica frente a lo que considera un camino equivocado para la contienda democrática. “Desde Proantioquia rechazamos con firmeza la estigmatización de nuestro departamento como propuesta de gobierno. Ese camino no honra el espíritu del debate democrático”, afirmó la organización en su declaración.

Proantioquia pidió que las discusiones de campaña se enfoquen en propuestas y soluciones que construyan, y no en narrativas que, a su juicio, pueden alimentar divisiones y resentimientos históricos.

Este es el polémico contenido del plan de gobierno de Iván Cepeda

El capítulo 'Medellín y Antioquia no regresarán al pasado' reconoce valores de la región, pero la relaciona con parapolítica, narcoeconomía y terrorismo de Estado - crédito @IvanCepedaCast/X

El capítulo titulado ‘Medellín y Antioquia no regresarán al pasado’ dentro del plan de Iván Cepeda ha sido el detonante de la polémica. El documento, en una primera parte, reconoce virtudes de la región como la identidad, el empeño laboral y el tejido social.

“Antioquia y su gente se han caracterizado por tener una fuerte identidad regional, por valorar el esfuerzo, el trabajo, el empeño, por la iniciativa y el empuje empresarial, por la densidad del tejido social, la unidad familiar, por compartir arraigadas creencias religiosas”, señala el texto.

Sin embargo, el tono cambia en los siguientes párrafos, donde se afirma que ese departamento habría estado vinculado a los hechos delictivos que marcaron la memoria colectiva.

“En palabras sintéticas, Antioquia se convirtió en cuna de la parapolítica, de la narcoeconomía y del terrorismo de Estado”, se lee en el plan de gobierno del candidato.

Según el plan, en el departamento surgió “una alianza perversa entre sectores económicos, políticos y armados que utilizaron la represión, el miedo y el exterminio para proteger sus intereses y acumular riqueza a costa de la vida de poblaciones en territorios rurales y urbanos”.

El documento de campaña menciona expresamente a Álvaro Uribe y su círculo, señalando presuntos vínculos con narcotráfico y paramilitarismo - crédito Nathalia Angarita/Reuters

El documento también menciona explícitamente al expresidente Álvaro Uribe Vélez, señalando que él, su familia y su círculo social supuestamente estuvieron “estrechamente ligados al narcotráfico, al naciente paramilitarismo y a los sectores terratenientes”.

El episodio ha reabierto la discusión sobre cómo debe abordarse la memoria histórica en los discursos políticos y cuál es el impacto de las palabras en la percepción de los territorios.

Mientras el plan de Cepeda reconoce también los avances y aportes de Antioquia en los últimos años, el énfasis en los aspectos más oscuros de su historia reciente ha tensado la relación con sectores regionales que exigen un trato más equilibrado y menos estigmatizante.