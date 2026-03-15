Colombia

Paloma Valencia insistió que va a “querer más a los petristas” y María José Pizarro le respondió: “Fórmula neoliberal”

María José Pizarro señaló que Paloma Valencia propone un “modelo neoliberal del pasado”, mientras que Iván Cepeda propone una “Colombia de oportunidades”

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María José Pizarro ha sido
María José Pizarro ha sido muy crítica con Paloma Valencia, candidata del Centro Democrático- crédito Colprensa/Prensa María José Pizarro

A través de su cuenta oficial de X, la candidata presidencial del Centro Democrático y ganadora de la Gran Consulta por Colombia, Paloma Valencia, insistió que va a “querer más a los petristas” que el propio Gustavo Petro.

Según Valencia, ella no solo habla; también actúa. Por esta razón, afirmó que quiere un país donde todos los colombianos puedan “vivir sin miedo y con buenos ingresos”.

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“Desde aquí, les quiero pedir que convenzamos a los petristas que yo los voy a querer más que Petro, porque no solamente hablo sino que sí hago las cosas. Queremos un país donde todos los colombianos, sin importar lo que piensen, puedan vivir sin miedo y con buenos ingresos”, afirmó Valencia.

Paloma Valencia afirmó que quiere
Paloma Valencia afirmó que quiere un país donde todos los colombianos puedan “vivir sin miedo y con buenos ingresos” - crédito @PalomaValenciaL/X

Por estas afirmaciones, María José Pizarro, jefa de debate de Iván Cepeda, candidato presidencial del Pacto Histórico, respondió en la misma red social.

Según Pizarro, la candidata del Centro Democrático es “heredera” de un modelo político que, según la senadora del Pacto Histórico, ha “sumido” a Colombia por 200 años en “desigualdad, pobreza y abandono territorial”.

“Senadora Paloma Valencia, gobernar no es solo ‘querer más’ o prometer con hacer. Es con hechos. Usted es la heredera de un modelo que por 200 años sumió a Colombia en la desigualdad, la pobreza y el abandono territorial. En contraste, los resultados del Gobierno del Presidente Petro son el camino para que todos, sin miedo, tengan ingresos dignos y las regiones prosperen.

María José Pizarro aseguró que
María José Pizarro aseguró que la candidata del Centro Democrático es “heredera” de un modelo político que, según la senadora del Pacto Histórico, ha “sumido” a Colombia por 200 años en “desigualdad, pobreza y abandono territorial”- crédito @PizarroMariaJo/X

María José Pizarro señaló que Paloma Valencia propone un “modelo neoliberal del pasado”, mientras que Iván Cepeda propone una “Colombia de oportunidades”.

“Lo suyo es la fórmula neoliberal del pasado, la nuestra es la Colombia de las oportunidades”, aseveró.

Crítica de Gustavo Petro

El presidente Gustavo Petro respondió con contundencia a las declaraciones de Paloma Valencia, senadora y candidata presidencial por el Centro Democrático, que afirmó en una entrevista con El Espectador que, de llegar a la presidencia, “va a querer a los petristas tanto como a los uribistas”.

En su cuenta oficial de X, el mandatario colombiano cuestionó la autenticidad de ese mensaje: “¿Qué clase de cariño nuevo es ese si todas las reformas sociales y la transformación democrática que propusimos fueron atacadas en todos estos años por ella y su movimiento?”.

En su publicación, el presidente Petro señaló que, durante su gobierno, las principales propuestas de transformación social y política han sido rechazadas y bloqueadas por Valencia y el bloque uribista.

El mandatario recordó: “Propuse un acuerdo nacional y se burlaron de él. No quisieron. Sabotearon el proyecto de ley de financiación del estado y produjeron una deuda cara por puro sectarismo político”.

Gustavo Petro señaló que, durante
Gustavo Petro señaló que, durante su gobierno, las principales propuestas de transformación social y política han sido rechazadas y bloqueadas por Valencia y el bloque uribista. - crédito @petrogustavo/X

El presidente advirtió sobre el supuesto contraste entre el discurso conciliador actual y la postura opositora de los últimos años.

“De milagro he sobrevivido a tanto amor odiador, menos mal he aprendido que también hay odios que se disfrazan de amor”, escribió, en referencia a lo que considera una hostilidad persistente desde ese sector.

A lo largo de su mensaje, Petro defendió su agenda de reformas en materia de pensiones, empleo y salud, y criticó la resistencia que ha enfrentado en el Congreso.

De acuerdo con el presidente, propuestas como el derecho a una pensión real, la reducción de la jornada laboral y la estabilidad de los trabajadores han sido objeto de burla y rechazo por parte de la oposición. Además, señaló que se ha cuestionado el fortalecimiento del sistema de salud pública en favor de entregar recursos a las EPS.

"Es en mi opinión sobre este punto de partida donde se pueden hacer acuerdos con quienes estén con las reformas democráticas para garantizar la financiación de los derechos fundamentales de la gente y su progreso, invito a la ciudadanía a qué nos pongamos de acuerdo en vivir mejor pero todas y todos y no solo unos pocos", afirmó.

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